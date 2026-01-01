HeyGen x n8n

Video prodüksiyonu genellikle otomasyon yığınınızın tamamen dışında kalır. Veriler n8n üzerinden akar ve ardından biri bu çıktıyı elle alıp bir videoya dönüştürür. İşte o devir teslim noktası darboğazı oluşturur.

HeyGen düğümüyle bu adım tamamen ortadan kalkar. n8n iş akışınızın herhangi bir yerine bir HeyGen düğümü ekleyin. Doğrudan yazdığınız, önceki bir düğümden çekilen veya bir YZ düğümü tarafından oluşturulan bir metni, avatar ve ses ayarlarınızla birlikte bu düğüme iletin. Düğüm, HeyGen API'sini çağırır, tamamlanmayı takip eder ve oluşturulan video URL'sini bir sonraki adıma aktarır: bir Slack mesajı, Google Drive yüklemesi veya gitmesi gereken her neresiyse.