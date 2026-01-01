HeyGen x n8n
HeyGen ve n8n, özel bir entegrasyon yazmaya veya bir video düzenleyici açmaya gerek kalmadan, bir CRM olayı, form gönderimi, zamanlama ya da bir YZ aracısı tarafından tetiklenen, her iş akışında bir adım hâline getirerek video prodüksiyonunu mümkün kılar.
İş akışlarınız artık video oluşturuyor
Video prodüksiyonu genellikle otomasyon yığınınızın tamamen dışında kalır. Veriler n8n üzerinden akar ve ardından biri bu çıktıyı elle alıp bir videoya dönüştürür. İşte o devir teslim noktası darboğazı oluşturur.
HeyGen düğümüyle bu adım tamamen ortadan kalkar. n8n iş akışınızın herhangi bir yerine bir HeyGen düğümü ekleyin. Doğrudan yazdığınız, önceki bir düğümden çekilen veya bir YZ düğümü tarafından oluşturulan bir metni, avatar ve ses ayarlarınızla birlikte bu düğüme iletin. Düğüm, HeyGen API'sini çağırır, tamamlanmayı takip eder ve oluşturulan video URL'sini bir sonraki adıma aktarır: bir Slack mesajı, Google Drive yüklemesi veya gitmesi gereken her neresiyse.
Nodes panelini açın ve HeyGen'i arayın
n8n örneğinize giriş yapın, editörde herhangi bir iş akışını açın ve sağ üstteki + simgesine tıklayarak Düğümler panelini açın. HeyGen'i arayın ve doğrulanmış HeyGen düğümünü seçerek tuvalinize ekleyin.
Tam örnek sahibi kimlik bilgisi kurulumunu tamamlayın
Doğrulanmış düğümler, bir n8n örneği sahibi tarafından tek seferlik bir kurulum gerektirir. Örnek sahibi, heygen.com/settings/api adresinde bulunan HeyGen API anahtarınızı örneğin kimlik bilgisi deposuna ekler. Kaydedildikten sonra, düğüm ek bir yapılandırmaya gerek kalmadan tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir hale gelir.
Avatarınızı, metninizi ve sesinizi ayarlayarak düğümü yapılandırın
HeyGen düğüm ayarlarında, HeyGen hesap kitaplığınızdan avatar kimliğinizi ve sesinizi seçin, bir dil belirleyin ve komut metni girişini doğrudan yazarak veya OpenAI ya da Google Sheets düğümü gibi önceki bir düğümün çıktısından eşleyerek bağlayın.
Bir Bekleme düğümü ekleyin, ardından video çıktısını yönlendirin
HeyGen videolarının oluşturulması biraz zaman alır. Tamamlanma durumunu sorgulamak için HeyGen'den sonra bir Wait düğümü ekleyin, ardından video_url çıktısını n8n'in 1.000+ bağlı uygulamasından herhangi birine yönlendirin.
HeyGen düğüm girişleri ve çıkışları
HeyGen düğümüne gelen her girdi, doğrudan yazılabilir veya herhangi bir önceki düğümden dinamik olarak eşleştirilebilir; bir e-tablo satırı, bir YZ yanıtı, bir form alanı ya da bir webhook yükü olabilir.
avatar_id
Kullanılacak avatarın kimliği (ID). Avatar kimliklerini HeyGen hesabınızdaki kütüphanede veya Get Avatars düğüm işlemi aracılığıyla bulabilirsiniz.
betik
Avatarın konuşacağı metin. Satır içinde yazılabilir veya bir üst akış düğümünden eşlenebilir (örneğin bir OpenAI çıktısı, bir Sheets hücresi ya da bir webhook gövde alanı).
voice_id
Avatarın kullandığı ses. Kullanılabilir ses kimliklerini Get Voices işlemiyle alın veya hesabınızdaki kayıtlı bir sesi referans gösterin.
dil
Anlatım için dil kodu (ör. en, es, ja). Varsayılan olarak İngilizcedir. 175+ dil ve lehçeyi destekler
boyut
Çıkış en-boy oranı. Hedef platforma göre yatay, dikey veya kare kullanın.
arka plan
Video arka planı olarak kullanılacak bir hex renk kodu veya görsel URL'si. Her video için arka planları değiştirmek üzere bunu bir marka düğümünden veya Sheets hücresinden eşleyin.
n8n'de ekiplerin HeyGen ile otomatikleştirdiği işler
CRM tetikleyicisi, bir form, bir takvim veya bir YZ aracısından bir metin (script) üreten herhangi bir iş akışı artık sürecin sonunda bir video da oluşturabilir.
Otomatikleştirilmiş haber ve içerik
Bir RSS akışından veya bülteninizden içerik çekin, senaryo yazması için içeriği bir OpenAI düğümüne iletin, bir HeyGen avatar videosu oluşturun ve TikTok, Instagram Reels veya YouTube Shorts’a tamamen otomatik, zamanlanmış şekilde gönderin.
Ölçeklenebilir kişiselleştirilmiş tanıtım videosu
Bir CRM olayı veya yeni bir potansiyel müşteriyle bir iş akışı tetikleyin, her aday için kişiselleştirilmiş bir metin yazmak üzere bir YZ düğümü kullanın, bir HeyGen avatar videosu oluşturun ve hiçbir manuel kayıt gerektirmeden e-posta veya LinkedIn üzerinden gönderin.
Otomatik bilgilendirmeler ve raporlar
Google Sheets, bir veritabanı veya bir analitik aracından metrikleri çekin, bir YZ düğümüyle özet taslağı oluşturun, bir HeyGen brifing videosu hazırlayın ve her hafta kameraya dokunmadan Slack’e veya e-posta ile paydaşlara gönderin.
Eğitim ve işe alıştırma içerikleri
Yeni bir kullanıcı kayıt olduğunda veya bir ekip üyesi katıldığında bir iş akışı tetikleyin, HeyGen ile kişiselleştirilmiş bir işe alıştırma videosu oluşturun ve bunu gelen kutularına ileterek, L&D çıktısını L&D ekibinin zamanına yük bindirmeden ölçeklendirin.
Çok dilli içerik iş akışları
Bir dil düğümü kullanarak bir metni çevirin, her varyantı eşleşen sesle bir HeyGen düğümüne iletin ve hiçbir şeyi yeniden kaydetmeden, aynı iş akışı çalıştırmasında her pazar için yerelleştirilmiş avatar videoları oluşturun.
