MindStamp + HeyGen
Mindstamp, geleneksel videoları sorular, butonlar ve kişiselleştirilmiş içeriklerle etkileşimli, tıklanabilir deneyimlere dönüştüren bir interaktif video platformudur.
Kullanım alanları
Sizin gibi işletmelerin, video oluşturmayı ölçeklendirmek ve büyümeyi hızlandırmak için MindStamp'i HeyGen ile nasıl kullandığını görün.
Etkileşimli eğitim ve işe alıştırma videoları
HeyGen’in YZ avatarlarını Mindstamp’in sınavlar, prompt’lar ve dallanan akışlar gibi etkileşimli özellikleriyle birleştirerek, öğrenenlerin bilgiyi akılda tutmasını artıran, ilgi çekici ve izlenebilir eğitim içerikleri oluşturun.
Potansiyel müşteri nitelendirme ve kişiselleştirilmiş satış videoları
HeyGen ile kişiselleştirilmiş video sunumlar oluşturun, ardından potansiyel müşterileri nitelendirmek ve onları gerçek zamanlı olarak satış hunisinde ilerletmek için Mindstamp içinde tıklanabilir CTA'lar, iletişim formları veya sorular yerleştirin.
Müşteri eğitimi ve ürün tanıtımları
HeyGen’in insan benzeri anlatımını Mindstamp’in etkileşim noktaları, araç ipuçları ve karar noktalarıyla birleştirerek standart ürün tanıtımlarını etkileşimli video deneyimlerine dönüştürün; böylece kullanıcıların özellikleri kendi hızlarında keşfetmelerine yardımcı olun.
Yapay zeka ile video oluşturmaya başlayın
Sizin gibi işletmelerin içerik oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve en yenilikçi YZ videosuyla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.