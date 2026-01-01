HeyGen x Granola
Granola, toplantılarınızda söylenen her şeyi kaydeder. HeyGen, bunu avatar ve ses ile gerçekçi bir videoya dönüştürür. MCP üzerinden Claude’a bağlanarak, tek bir prompt ile görüşme notlarınızdan tamamlanmış, anlatımlı bir videoya geçmeniz yeterlidir.
Granola ortamı okur, HeyGen videoyu oluşturur
Aynı cümlede bir Granola toplantısına ve bir HeyGen videosuna atıfta bulunan bir prompt yazdığınızda, Claude ihtiyaç duyduğu araçları belirler ve bunları sırayla çağırır; önce toplantı geçmişinizi Granola’dan okur, ardından videoyu HeyGen üzerinden oluşturur.
Claude, doğru görüşmeyi ad, tarih veya katılımcıya göre bulmak için önce list_meetings çağrısını yapar, ardından tam notları almak için get_meetings kullanır. Bu içerikten video uzunluğunda bir senaryo yazar ve sonra bunu create_video_agent'a iletir. Aracı (agent) geri kalan her şeyi halleder ve render işlemi bittiğinde HeyGen kitaplığınızda videonuz hazır olur.
“Granola'daki son toplantımı alın ve orada olmayan kişiler için Slack'e bırakabileceğim 60 saniyelik bir HeyGen videosuna dönüştürün.”
Claude Bağlayıcıları'nda Granola'yı bağlayın
Claude içinde sol üst menüye gidin → Customize → Connectors. + düğmesine tıklayın, ardından Browse connectors’a tıklayın, Granola’yı arayın ve + düğmesine tıklayın. Bir oturum açma sayfası açılacak — Claude’a yetkilendirme vermek için Granola hesabınıza giriş yapın. Claude Code için şu komutu çalıştırın: claude mcp add granola --transport http https://mcp.granola.ai/mcp
HeyGen'i özel bir bağlayıcı olarak ekleyin
developers.heygen.com/mcp/overview adresine gidin ve MCP uç nokta URL'sini kopyalayın. Claude Connectors'a geri dönün, + → Add custom connector'a tıklayın, adını HeyGen olarak belirleyin ve uç noktayı yapıştırın: https://mcp.heygen.com/mcp/v1/
Her iki bağlayıcının da açık olduğundan emin olun
Bir konuşmaya başlamadan önce, aktif Claude oturumunuzda hem Granola hem de HeyGen bağlayıcılarının açık olduğundan emin olun. Claude'un aynı iş akışında bu bağlayıcıları kullanabilmesi için her ikisinin de aynı anda etkin olması gerekir. Hangi araçların kullanılabilir olduğunu, Claude'a şu soruyu sorarak doğrulayabilirsiniz: What MCP tools do you have access to?
İlk prompt'unuzu çalıştırın ve oturum URL'sini alın
Yukarıdaki aksiyon maddesi prompt'unu deneyin veya şöyle başlayın: En son Granola toplantımı alın ve Slack'e bırakabileceğim 60 saniyelik bir HeyGen videosuna dönüştürün.
Üç sistemin tek bir prompt ile nasıl bağlandığını görün
Claude, Granola’dan okuyan, içerik hakkında mantıksal çıkarım yapan ve HeyGen’e yazan orkestratör olarak görev yapar. Araçların hiçbiri diğerinin varlığından haberdar değildir. Claude bu ikisi arasında köprü görevi görür.
Granola notaları sağlar
Toplantı geçmişini sorgulanabilir araçlar olarak sunar. Claude notları, transkriptleri ve katılımcıları buradan okur.
Claude bağlamı okur
Her iki MCP'yi de orkestre eder. Notları bir senaryoda özetler ve videoyu oluşturmak için HeyGen'i çağırır.
HeyGen videoyu oluşturur
Promptu alır ve bir video oluşturur. Tamamlandığında durumu ve video kimliğini döndürür.
Claude'un gerçekte çağırdığı araçlar
Burada listelenen her araç gerçektir; hem Granola hem de HeyGen için yayımlanmış MCP dokümanlarına dayanmaktadır. Claude, prompt’unuzun ne istediğine göre bu araçları seçer ve sıralar.
toplantıları_listele
Toplantı listenizi başlık, tarih veya katılımcılara göre tarayın. Toplantı kimliğini, başlığı, tarihi ve katılımcıları döndürür. Ücretli planlarda, sizinle paylaşılan notları da içerir ve klasöre göre filtrelenebilir.
toplantılar_al
Toplantı kimliğine göre tam toplantı içeriğini alın — özel notlar, YZ ile zenginleştirilmiş notlar, katılımcılar. Bu araç, Claude’un video senaryosu yazmak için kullandığı asıl toplantı içeriğini çeker.
query_granola_meetings
Granola notlarınızla doğrudan sohbet edin. Geçen ayki tüm görüşmelerimde fiyatlandırma hakkında neye karar verdik? gibi açık uçlu sorular için kullanışlıdır.
toplantı_tutanağını_al
Konuşmacı kimliğiyle birlikte ham döküme yakından bakın. Video senaryonuzda YZ ile özetlenmiş notlar yerine tam alıntılar kullanmak istediğinizde son derece kullanışlıdır.
video_agent_oluştur
Tek seferde prompt'tan video oluşturma. Aracı, senaryo yazımı, avatar seçimi, sahne kompozisyonu ve render işlemlerini otomatik olarak yönetir.
get_video_agent_session
Aktif bir agent oturumu için durum, ilerleme ve video_id bilgilerini sorgulayın. Claude, videonun ne zaman hazır olduğunu öğrenmek ve indirme URL'sini almak için bunu create_video_agent sonrasında çağırır.
avatar_dan_video_oluştur
Belirli bir avatar kimliği, ses kimliği ve metin senaryosu kullanarak açık şekilde video oluşturma. Avatar görünümü ve ses seçimi üzerinde doğrudan kontrol istediğinizde create_video_agent yerine bunu kullanın.
design_voice
Doğal dildeki bir tanıma uyan sesleri bulun. En fazla 3 eşleşme döndürür. Belirli bir sesten bahsetmeyen prompt'lar için kullanışlıdır.
video_çevirisi_oluşturun
Oluşturulmuş bir videoyu ses klonlama ve dudak senkronizasyonu ile bir veya daha fazla hedef dile çevirin. create_video_agent sonrasında bunu kullanarak çok dilli özet videolar oluşturun.
Toplantıları ivmeye dönüştürmek
Hedef sadece bir özet video değildir. Amaç, hatta görüşmede olmayanlar da dahil olmak üzere, ilgili tüm paydaşların zamanında harekete geçmesini ve sürece dahil olmasını sağlayan bir video oluşturmaktır.
Toplantı eylem maddeleri
Temel iş akışı: en son toplantıyı alın, sonucu öne çıkaran, her kararı adım adım anlatan, her sorumlu kişiyi görevi ve son teslim tarihiyle birlikte ismen belirten ve tek, net bir talep ile biten 60 saniyelik bir video oluşturun. Videoyu Slack’e bırakın.
Paydaş bilgilendirmeleri
Strateji, lansman veya yönetim toplantısından notları alın ve orada olmayan, ancak aksiyon alması gereken kişiler için anlatımlı bir video oluşturun. Bu, genel bir özet değil; onların neyi bilmeleri ve ne yapmaları gerektiğini doğrudan vurgulayan bir içeriktir.
Lansman ve proje kararları
Bir lansman stratejisi, proje yönü veya kritik bir karar toplantıda netleştirildiğinde, bu kararı açıkça ileten bir video oluşturun. Lansmanın hangi kısmından kim sorumlu, neler kesinleşti ve hangi konularda, ne zamana kadar hâlâ geri bildirime ihtiyaç var, hepsini netleştirin.
Toplantılar arası hesap verebilirlik
Birden fazla görüşmedeki hâlâ açık olan aksiyon maddelerini ortaya çıkarmak için query_granola_meetings komutunu kullanın, ardından her bir bekleyen sorumlu kişiyi ve bekleyen görevi adlandıran bir video oluşturun.
Çok dilli toplantı özetleri
İngilizce Granola notlarından aksiyon maddelerini içeren videoyu oluşturun, ardından uluslararası ekipler için aynı çağrıları kendi dillerinde, dudak senkronizasyonlu olacak şekilde create_video_translation iş akışını zincirleyin — tümünü tek bir Claude prompt’uyla yapın.
YZ ile video oluşturmaya başlayın
