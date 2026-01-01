HeyGen x Autohive
Autohive ajanları işinizi sizin yerinize halleder. Artık video işlerinizi de üstlenebilirler. HeyGen'i bir ajan yeteneği olarak etkinleştirin; YZ ekip arkadaşlarınız avatar videoları oluşturabilir, fotoğraf avatarlar yaratabilir ve markanıza uygun içerikler üretebilir.
HeyGen'i açın, gerisini temsilcileriniz halletsin
Her Autohive ajanının bir yetenekler paneli vardır. HeyGen’i etkinleştirdiğinizde, o ajan avatar listesi, ses seçimi, fotoğraf tabanlı avatar oluşturma, video oluşturma ve durum kontrolü dahil olmak üzere HeyGen'in tam video prodüksiyon araç setine erişim kazanır. Tüm bunlar, bir sohbet içinde doğal dil kullanarak veya otomatik bir iş akışındaki adımlar olarak çalıştırılabilir.
API çağrılarını yapılandırmaz veya JSON yazmazsınız. İhtiyacınızı sade bir dille ajana söylersiniz. Hangi HeyGen aracını kullanacağını kendi belirler, çağırır ve bitmiş video bağlantısını, e-postaya gömmeye, bir CRM’e eklemeye veya bir müşteriyle paylaşmaya hazır şekilde çalışma alanınıza geri getirir.
“Kurumsal müşteriler için 45 saniyelik bir ürün güncelleme videosu oluşturun. Yönetici avatarını, profesyonel bir ton ve İngilizce dilini kullanın.”
HeyGen'i Autohive çalışma alanınıza bağlayın
Autohive içinde, profilinize gidin → Connections veya Manage workspace. HeyGen entegrasyon kartını bulun ve Connect'e tıklayın. Sizden, HeyGen'de Settings → API bölümünde yer alan HeyGen API anahtarınızla yetkilendirme yapmanız istenecektir.
Bir aracı açın ve HeyGen'i etkinleştirin
Mevcut herhangi bir agent'ı açın ve Agent settings → Add capabilities bölümüne gidin. HeyGen özelliğini etkinleştirin. Bu agent'ın hangi HeyGen araçlarına erişebileceğini tek tek seçebilir veya hepsini aynı anda etkinleştirebilirsiniz.
Aracınıza sade bir dille prompt verin
Bunun dışında hiçbir yapılandırma gerekmez. Aracıyla bir konuşma başlatın ve ihtiyaç duyduğunuz videoyu anlatın; örneğin avatar stili, ton, dil, metin yönlendirmesi. Aracı, doğru HeyGen araçlarını seçer ve isteğinizi sizin için yerine getirir.
İş akışlarında ve zamanlanmış görevlerde kullanın
Doğrudan konuşmanın ötesinde, mevcut iş otomasyonlarınızın bir parçası olarak manuel tetikleme olmadan otomatik çalışabilmesi için HeyGen adımlarını Autohive İş Akışları ve Zamanlanmış Görevlere ekleyerek video oluşturmayı otomatik hale getirin.
Müşteri temsilcileriniz HeyGen ile neler yapabilir?
Bu özelliği her temsilci için bir kez etkinleştirin; aşağıdaki tüm araçlar sohbetlerde, planlanmış iş akışlarında ve otomatik görevlerde doğal dil üzerinden kullanılabilir hale gelsin.
Avatar videoları oluşturun
Ajanınıza vereceğiniz basit bir prompt ile özel metinler, arka planlar, seslendirmeler ve bindirmeler içeren, çok sahneli profesyonel avatar videoları oluşturun.
Fotoğraf avatar videoları oluşturun
Tek bir fotoğraftan, yaşı, cinsiyeti, etnik kökeni, pozu ve stilini özelleştirebileceğiniz konuşan bir video oluşturun. Kayıt yapmanıza gerek yok.
Avatarları göz atın ve seçin
HeyGen hesabınızdaki tüm hazır ve özel avatarları listeleyin, ayrıntıları ve önizleme URL’lerini alın ve temsilcinin işe en uygun olanı seçmesini sağlayın.
Yüzlerce sese erişin
Dilleri, cinsiyeti, yaşı ve duyguyu; bölgesel aksanlar ve yerel lehçeler de dahil olmak üzere filtreleyerek sesleri inceleyin, böylece ajanınız her video için en uygun sesi otomatik olarak seçsin.
Tamamlanan videoları takip edin ve geri alın
Oluşturma ilerlemesini kontrol edin ve tamamlandığında indirme URL'lerini alın. Bir video bağlantısını başka bir araca iletmesi gereken her türlü iş akışında takip adımı olarak kullanılabilir.
Her pazar için yerelleştirmeler
Tek bir agent talimatıyla, her hedef kitle için doğru dil varyantında video oluşturmak üzere kullanılabilir dil yerellerini ve bölgesel aksanları keşfedin.
Artık temsilcinizin uçtan uca yönetebileceği görevler
Eskiden “…ve sonra birinin video kaydetmesi gerekiyor” diye biten işler artık o duvara çarpmıyor. Aracı, süreci sonuna kadar götürerek size hazır bir video bağlantısı sunuyor.
Otomatik içerik yeniden kullanımı
Bir ajan bir podcasti yazıya döker, özetini yazar ve ardından avatar anlatımlı bir video versiyonu oluşturur; böylece tek bir içeriği, araya hiçbir insan adımı girmeden birden fazla formata dönüştürür.
Kişiselleştirilmiş satış iletişimi
Bir satış temsilcisi potansiyel müşteri verilerini çeker, kişiselleştirilmiş bir metin yazar ve her bir kişi için, belirli bir takvime göre çalışan bir erişim iş akışının parçası olarak teslim edilen HeyGen avatar videosu oluşturur.
İsteğe bağlı eğitim videoları
Bir L&D uzmanı, eğitim taleplerine yanıt olarak herhangi bir konuda kısa, avatar anlatımlı bir açıklayıcı video oluşturur. Üretim kuyruğu yok, planlama yok. Sadece birkaç dakika içinde hazır bir video.
Ölçeklenebilir çok dilli içerik
Bir video oluşturduktan sonra, aynı agenta HeyGen'in ses yerel ayar verilerini kullanarak ek dillerde versiyonlar oluşturması için prompt verin. Tek bir agent, birden çok pazar ve yeniden kayıt yok.
Müşteri onboarding iş akışları
Sisteminizde yeni bir müşteri eklendiğinde, zamanlanmış bir Autohive iş akışı, bir insan devreye girmeden önce müşterinin adı ve ürünüyle kişiselleştirilmiş bir HeyGen hoş geldiniz videosu oluşturup gönderir.
