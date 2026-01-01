HeyGen
Integration partner

HeyGen x Autohive

Autohive ajanları işinizi sizin yerinize halleder. Artık video işlerinizi de üstlenebilirler. HeyGen'i bir ajan yeteneği olarak etkinleştirin; YZ ekip arkadaşlarınız avatar videoları oluşturabilir, fotoğraf avatarlar yaratabilir ve markanıza uygun içerikler üretebilir.

Bağlanın
Integrate with the world's leading tools
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Entegrasyon genel bakışı

HeyGen'i açın, gerisini temsilcileriniz halletsin

Her Autohive ajanının bir yetenekler paneli vardır. HeyGen’i etkinleştirdiğinizde, o ajan avatar listesi, ses seçimi, fotoğraf tabanlı avatar oluşturma, video oluşturma ve durum kontrolü dahil olmak üzere HeyGen'in tam video prodüksiyon araç setine erişim kazanır. Tüm bunlar, bir sohbet içinde doğal dil kullanarak veya otomatik bir iş akışındaki adımlar olarak çalıştırılabilir.

API çağrılarını yapılandırmaz veya JSON yazmazsınız. İhtiyacınızı sade bir dille ajana söylersiniz. Hangi HeyGen aracını kullanacağını kendi belirler, çağırır ve bitmiş video bağlantısını, e-postaya gömmeye, bir CRM’e eklemeye veya bir müşteriyle paylaşmaya hazır şekilde çalışma alanınıza geri getirir.

Kurumsal müşteriler için 45 saniyelik bir ürün güncelleme videosu oluşturun. Yönetici avatarını, profesyonel bir ton ve İngilizce dilini kullanın.

1

HeyGen'i Autohive çalışma alanınıza bağlayın

Autohive içinde, profilinize gidin → Connections veya Manage workspace. HeyGen entegrasyon kartını bulun ve Connect'e tıklayın. Sizden, HeyGen'de Settings → API bölümünde yer alan HeyGen API anahtarınızla yetkilendirme yapmanız istenecektir.

2

Bir aracı açın ve HeyGen'i etkinleştirin

Mevcut herhangi bir agent'ı açın ve Agent settings → Add capabilities bölümüne gidin. HeyGen özelliğini etkinleştirin. Bu agent'ın hangi HeyGen araçlarına erişebileceğini tek tek seçebilir veya hepsini aynı anda etkinleştirebilirsiniz.

3

Aracınıza sade bir dille prompt verin

Bunun dışında hiçbir yapılandırma gerekmez. Aracıyla bir konuşma başlatın ve ihtiyaç duyduğunuz videoyu anlatın; örneğin avatar stili, ton, dil, metin yönlendirmesi. Aracı, doğru HeyGen araçlarını seçer ve isteğinizi sizin için yerine getirir.

4

İş akışlarında ve zamanlanmış görevlerde kullanın

Doğrudan konuşmanın ötesinde, mevcut iş otomasyonlarınızın bir parçası olarak manuel tetikleme olmadan otomatik çalışabilmesi için HeyGen adımlarını Autohive İş Akışları ve Zamanlanmış Görevlere ekleyerek video oluşturmayı otomatik hale getirin.

AutoHive'deki yetenekler

Müşteri temsilcileriniz HeyGen ile neler yapabilir?

Bu özelliği her temsilci için bir kez etkinleştirin; aşağıdaki tüm araçlar sohbetlerde, planlanmış iş akışlarında ve otomatik görevlerde doğal dil üzerinden kullanılabilir hale gelsin.

Video oluşturma

Avatar videoları oluşturun

Ajanınıza vereceğiniz basit bir prompt ile özel metinler, arka planlar, seslendirmeler ve bindirmeler içeren, çok sahneli profesyonel avatar videoları oluşturun.

Fotoğraf avatarları

Fotoğraf avatar videoları oluşturun

Tek bir fotoğraftan, yaşı, cinsiyeti, etnik kökeni, pozu ve stilini özelleştirebileceğiniz konuşan bir video oluşturun. Kayıt yapmanıza gerek yok.

Avatar yönetimi

Avatarları göz atın ve seçin

HeyGen hesabınızdaki tüm hazır ve özel avatarları listeleyin, ayrıntıları ve önizleme URL’lerini alın ve temsilcinin işe en uygun olanı seçmesini sağlayın.

Ses seçimi

Yüzlerce sese erişin

Dilleri, cinsiyeti, yaşı ve duyguyu; bölgesel aksanlar ve yerel lehçeler de dahil olmak üzere filtreleyerek sesleri inceleyin, böylece ajanınız her video için en uygun sesi otomatik olarak seçsin.

Durum ve teslimat

Tamamlanan videoları takip edin ve geri alın

Oluşturma ilerlemesini kontrol edin ve tamamlandığında indirme URL'lerini alın. Bir video bağlantısını başka bir araca iletmesi gereken her türlü iş akışında takip adımı olarak kullanılabilir.

Çok dilli

Her pazar için yerelleştirmeler

Tek bir agent talimatıyla, her hedef kitle için doğru dil varyantında video oluşturmak üzere kullanılabilir dil yerellerini ve bölgesel aksanları keşfedin.

Kullanım alanları

Artık temsilcinizin uçtan uca yönetebileceği görevler

Eskiden “…ve sonra birinin video kaydetmesi gerekiyor” diye biten işler artık o duvara çarpmıyor. Aracı, süreci sonuna kadar götürerek size hazır bir video bağlantısı sunuyor.

YZ video oluşturma özelliklerini temsil eden simge

Otomatik içerik yeniden kullanımı

Bir ajan bir podcasti yazıya döker, özetini yazar ve ardından avatar anlatımlı bir video versiyonu oluşturur; böylece tek bir içeriği, araya hiçbir insan adımı girmeden birden fazla formata dönüştürür.

YZ ile oluşturulmuş bir videoyu başlatmak için oynat simgesi

Kişiselleştirilmiş satış iletişimi

Bir satış temsilcisi potansiyel müşteri verilerini çeker, kişiselleştirilmiş bir metin yazar ve her bir kişi için, belirli bir takvime göre çalışan bir erişim iş akışının parçası olarak teslim edilen HeyGen avatar videosu oluşturur.

YZ ile oluşturulmuş bir HeyGen videosunu başlatmak için oynat düğmesi simgesi

İsteğe bağlı eğitim videoları

Bir L&D uzmanı, eğitim taleplerine yanıt olarak herhangi bir konuda kısa, avatar anlatımlı bir açıklayıcı video oluşturur. Üretim kuyruğu yok, planlama yok. Sadece birkaç dakika içinde hazır bir video.

Yeni YZ video içeriği eklemek için artı simgesi

Ölçeklenebilir çok dilli içerik

Bir video oluşturduktan sonra, aynı agenta HeyGen'in ses yerel ayar verilerini kullanarak ek dillerde versiyonlar oluşturması için prompt verin. Tek bir agent, birden çok pazar ve yeniden kayıt yok.

YZ ile oluşturulmuş bir HeyGen videosunu başlatmak için oynat düğmesi simgesi

Müşteri onboarding iş akışları

Sisteminizde yeni bir müşteri eklendiğinde, zamanlanmış bir Autohive iş akışı, bir insan devreye girmeden önce müşterinin adı ve ürünüyle kişiselleştirilmiş bir HeyGen hoş geldiniz videosu oluşturup gönderir.

Yapay zeka ile video oluşturmaya başlayın

Sizin gibi işletmelerin içerik oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve en yenilikçi YZ videosuyla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Ücretsiz başlayın
CTA background