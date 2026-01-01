HeyGen Elçi Programı
HeyGen Elçi programı, öne çıkan girişimcilerin, pazarlamacıların, eğitimcilerin ve bilgi odaklı içerik üreticilerinin, YZ destekli video oluşturmanın geleceğinde lider olmaları için tasarlanmış, seçici ve başvuruya dayalı bir fırsattır.
Program özeti
Vizyonerlerden oluşan seçkin bir grubu Elçi olmaya davet ediyoruz. Dünyanın nasıl iletişim kurduğunu yeniden tasarlayan yaratıcı yenilikçilerden oluşan bir çevrenin parçası olacaksınız. Topluluk oluşturacak, fikirleri ateşleyecek ve sonrasında nelerin şekilleneceğine yön vermeye yardımcı olacaksınız.
This is a rolling application. We'll review submissions on an ongoing basis and get back to you within 4-6 weeks.
Ne yapacaksınız
İlham verici, gerçek dünyadaki buluşmalara ev sahipliği yapın
YZ video atölyelerinden sosyal ağ etkinliklerine kadar, topluluğunuzdaki yenilikçileri bir araya getirerek görsel hikâye anlatımının geleceğini keşfedin.
Ağınızda HeyGen'i savunun
Ekip arkadaşlarınızın, takımlarınızın ve kurumlarınızın, iş, eğitim ve yaratıcı iş akışlarına YZ videolarını entegre etmenin pratik yollarını keşfetmesine yardımcı olun.
Canlı yerel veya sanal topluluklara liderlik edin
Düzenli buluşmalar, çevrimiçi forumlar veya ortak projeler aracılığıyla yapay zeka videosunu birlikte keşfetmek için heyecan duyan içerik üreticileri, teknoloji uzmanları ve hikâye anlatıcılarından oluşan yerel topluluklar oluşturun.
Yenilikçi içerikler oluşturun ve paylaşın
HeyGen’in en yeni özelliklerini kullanarak nelerin mümkün olduğunu gösterin, başkalarına yenilik yapmaları için ilham verin ve geri bildirimlerinizi HeyGen ürün ekibiyle paylaşın.
Elçi olmak bana sadece yeni yaratıcı araçlar değil, aynı zamanda başkalarını güçlendirebileceğim ve yapay zekanın hikâye anlatımını, eğitimi ve girişimciliği herkes için nasıl daha erişilebilir kılabildiğini gösterebileceğim bir platform da sundu.
Faydalar
Profesyonel tanınırlık
Sosyal medyada paylaşabileceğiniz resmi Elçi rozetiyle profesyonel takdir kazanın.
Liderlik deneyimi
YZ video oluşturma ve topluluk geliştirme alanında özgeçmişinizi güçlendiren liderlik deneyimi.
Sponsor hibeleri
YZ video atölyelerinizi ve etkinliklerinizi destekleyecek hibeler için başvurun.
HeyGen kredileri
Daha fazla video oluşturmanız için ücretsiz HeyGen üretim kredileri kazanın.
Özel üyelik
Ağ kurma ve destek için özel bir Elçi topluluğunda ayrıcalıklı üyelik.
Öne çıkarılma fırsatları
Bloglar, sosyal medya ve bültenler dahil olmak üzere HeyGen'de öne çıkarılma fırsatları.
Konuşma fırsatları
Çevrimiçi ve yüz yüze düzenlenen özel HeyGen etkinliklerine katılma veya konuşmacı olarak yer alma davetleri.
HeyGen ekibine doğrudan erişim
Ürün hakkında geri bildirim verin
Ürünler ve özellikler hakkında kullanıcı geri bildirimi sağlama fırsatları.
Küçük ama yüksek etki yaratacak bir Elçi topluluğu oluşturuyoruz. Yapay zeka video oluşturma alanında lider olmaya hazırsanız, hemen başvurun. Başvurular sürekli olarak incelenir ve genellikle gönderimden itibaren 4 hafta içinde sonuçlandırılır.