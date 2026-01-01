Geniverse'ı keşfedin
Geniverse, çevrimiçi topluluklarımız, buluşmalarımız, elçi programımız ve öğrenmenize, bağlantı kurmanıza ve büyümenize yardımcı olan nasıl yapılır kaynaklarımız sayesinde hayat buluyor.
akademi
HeyGen Academy, HeyGen içinde yer alan basit ve uygulamalı eğitimlerle, dakikalar içinde profesyonel YZ videoları oluşturmayı size öğretir. Genel bakışlar edinin, belirli ürünler ve özellikler hakkında bilgi sahibi olun.
elçiler
Öne çıkan girişimcilerin, pazarlamacıların, eğitimcilerin ve bilgi odaklı içerik üreticilerinin, YZ destekli video oluşturmanın geleceğinde lider olmaları için tasarlanmış, seçici ve başvuruya dayalı bir program.
buluşmalar
Buluşmalar; yaratıcıların, işletme sahiplerinin, teknoloji uzmanlarının, pazarlamacıların ve YZ meraklılarının çevrimdışı olarak bir araya gelip yapay zeka video kullanım alanları hakkında paylaşım yaptığı, öğrendiği ve ilham aldığı etkinliklerdir.
Yaklaşan web seminerleri ve etkinlikler
HeyGen ile başlamanız, en son ürün yeniliklerini öğrenmeniz ve konuk konuşmacıların yapay zeka video iş akışlarını ve içgörülerini dinlemeniz için HeyGen webinarlarına ve etkinliklerine katılın.
Rakamlarla Geniverse
Büyüyen küresel varlığımızla güçlenen Geniverse, etkinlikler, buluşmalar ve paylaşılan deneyimler aracılığıyla dünyanın her ülkesini temsil eden milyonlarca kullanıcıyı bir araya getiriyor.
Hâlâ aklım başımdan gitmiş durumda. Cabo’da daha önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Klonlama demosu, artık hayatımı içerik üretmeye harcamak zorunda olmadığımı gösterdi. Bu benim için kelimenin tam anlamıyla her şeyi değiştirebilir.