ChatGPT'de prompt'la. HeyGen ile üret.
Herhangi bir sohbeti motion graphics, b-roll ve görsel anlatımla prodüksiyon kalitesinde videoya dönüştürün. Düzenleme gerekmez.
Nasıl çalışır
Açıklayın
ChatGPT'ye nasıl bir videoya ihtiyacınız olduğunu — açıklayıcı, sunum, eğitim — günlük dilde anlatın.
Oluşturun
HeyGen Video Agent; avatarlar, motion graphics, b-roll ve seslendirme ile eksiksiz bir video üretir.
İyileştirin
Sohbet üzerinden tekrar edin. Senaryoyu ayarlayın, görselleri değiştirin, tonu güncelleyin — hepsi ChatGPT'den ayrılmadan.
Prompt'tan prodüksiyona
Senaryodan videoya
ChatGPT'de bir senaryo yazın, dakikalar içinde tamamen prodüksiyona hazır bir video alın.
Fikirden sunuma
Ham bir fikri yatırımcılar veya paydaşlar için cilalı bir sunum videosuna dönüştürün.
Bloglardan videoya
Yazılı içeriği ilgi çekici video özetlerine dönüştürün.
Sunumdan videoya
Slayt destelerini ve taslakları dinamik video sunumlarına dönüştürün.
Prompt'tan sosyal klibe
Tek bir prompt'tan dikkat çeken sosyal medya videoları oluşturun.
Sohbetten açıklayıcıya
Herhangi bir ChatGPT sohbetini net bir açıklayıcı videoya dönüştürün.
Sıkça sorulan sorular
HeyGen ChatGPT uygulaması nedir?
HeyGen'in ChatGPT içindeki yerel uygulaması, doğrudan sohbetlerinizden AI tarafından oluşturulmuş videolar oluşturmanıza olanak tanır. İhtiyaç duyduğunuz şeyi günlük dilde anlatın; avatarlar, motion graphics ve b-roll içeren prodüksiyon kalitesinde videoyu doğrudan sohbette alın. Videonuzu ChatGPT'den çıkmadan inceleyip düzenleyebilirsiniz.
HeyGen hesabı gerekli mi?
Evet, video oluşturmak için ücretsiz bir HeyGen hesabına ihtiyacınız var. heygen.com adresinden kayıt olabilirsiniz.
Ne tür videolar oluşturabilirim?
Açıklayıcı videolar, ürün demoları, sosyal medya klipleri, eğitim materyalleri, sunum videoları ve daha fazlası — tamamı AI avatarlar, motion graphics, b-roll ve seslendirmeyle eksiksiz şekilde üretilir.
Bu, HeyGen'in ana platformundan nasıl farklı?
ChatGPT uygulaması, fikir geliştirme ve video oluşturma sürecinizi tek bir akışta ChatGPT içinde tutmanıza olanak tanır. Gelişmiş düzenleme, özel marka ve ekip iş birliği için doğrudan heygen.com'u kullanın.
Kullanması ücretsiz mi?
ChatGPT uygulamasını ücretsiz deneyebilirsiniz. Video oluşturma, HeyGen hesabınızın kredilerini kullanır. Yeni hesaplar başlangıç için ücretsiz kredi alır.
Videolarınız, prompt'larınızın bittiği yerde başlar
Doğrudan ChatGPT'den prodüksiyon kalitesinde videolar oluşturun
- Düzenleme becerisi gerekmez
- Prodüksiyon kalitesi
- Denemesi ücretsiz