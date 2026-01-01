Alt çalışma alanlarını yönetme

Alt çalışma alanları, tek bir HeyGen hesabı içinde yer alan ayrı ortamlardır. Her alt çalışma alanının kendi üyeleri, izinleri ve ayarları olabilir; bu da ekipleri, departmanları veya müşteri çalışmalarını çakışma olmadan düzenlemeyi kolaylaştırır.
Özellikle şu durumlarda çok kullanışlıdır:
Yapılandırmaya bağlı olarak alt çalışma alanları, faturalandırma, avatarlar, API anahtarları ve şablonları paylaşabilir veya birbirinden ayırabilir.
Alt çalışma alanlarına erişin
HeyGen kontrol panelinizden adınıza tıklayın ve Çalışma Alanını Yönet'i seçin.
Bu bölümde, Alt çalışma alanları seçeneğini göreceksiniz.
Yeni bir alt çalışma alanı oluşturun
Alt çalışma alanı oluşturmak için Alt Çalışma Alanı Oluştur'u seçin.
Şunları yaparak başlayın:
Üyeleri davet edin ve roller atayın
Ardından, üyeleri e-posta adreslerini girerek davet edin ve roller atayın.
Kullanılabilir roller şunlardır:
Ayarları ve izinleri yapılandırın
Rolleri atadıktan sonra alt çalışma alanı ayarlarını yapılandırın.
Üst çalışma alanı faturalamayı yönetiyor seçeneği etkinleştirildiyse:
Ayrıca alt çalışma alanının API ayarlarını görüntüleyip görüntüleyemeyeceğini de seçebilirsiniz.
Bu özellik etkinleştirildiğinde alt çalışma alanına kendi API anahtarı verilir ve kullanımı bağımsız olarak izlenir; böylece ekip veya müşteri bazında etkinliği takip etmek kolaylaşır.
Her şey hazır olduğunda, kurulumu tamamlamak için Create Sub-workspace’i seçin.
Oluşturulduktan sonra, üst çalışma alanındaki koltuklar otomatik olarak tahsis edilir.
Üyeleri davet ederken koltuklar, mevcut kontenjana göre atanır. Koltuk sınırına ulaşıldığında, yeni bir üye eklemeden önce mevcut üyelerden birinin kaldırılması gerekir.
Kaynakları ve kullanımı yönetin
Herhangi bir alt çalışma alanının yanındaki dişli simgesini seçerek ayarlarını ve ayrılmış kaynaklarını güncelleyebilirsiniz.
Temel kontroller şunlardır:
Alt çalışma alanı başına kredi atamak, yöneticilere daha iyi görünürlük, maliyet kontrolü ve esneklik sağlar. Gerekirse bu menüden bir alt çalışma alanını da silebilirsiniz.
Alt çalışma alanları arasında varlıkları paylaşın
Varlıkları paylaşma süreci HeyGen genelinde tutarlı bir şekilde işler.
Avatarlar, sesler, marka setleri veya şablonlar için varlık kitaplığını açın ve varlığın üzerindeki üç noktalı menüyü seçin. Paylaş'ı seçin ve paylaşmak istediğiniz alt çalışma alanını belirtin.
Paylaşıldıktan sonra, varlık seçilen alt çalışma alanında video oluşturma için anında kullanılabilir hale gelir.
Alt çalışma alanlarıyla ekipleri organize edebilir, erişimi kontrol edebilir ve kontrolü kaybetmeden video oluşturmayı ölçeklendirebilirsiniz.