Alt çalışma alanlarını yönetme

Alt çalışma alanları, tek bir HeyGen hesabı içinde yer alan ayrı ortamlardır. Her alt çalışma alanının kendi üyeleri, izinleri ve ayarları olabilir; bu da ekipleri, departmanları veya müşteri çalışmalarını çakışma olmadan düzenlemeyi kolaylaştırır.

Özellikle şu durumlarda çok kullanışlıdır:

Birden fazla müşteri yöneten ajanslar

Farklı departmanlara sahip kurumsal ekipler

Erişim ve yetkileri kontrol etme

Faturalandırma ve abonelikleri yönetme

API kullanımını izleme

Kaynakları ekipler arasında ayrı tutma

Yapılandırmaya bağlı olarak, alt çalışma alanları faturalandırma, avatarlar, API anahtarları ve şablonları paylaşabilir veya bunları birbirinden ayırabilir.

Alt çalışma alanlarına erişin

HeyGen kontrol panelinizden adınıza tıklayın ve Çalışma Alanını Yönet'i seçin.

Bu bölümde, Alt çalışma alanları seçeneğini göreceksiniz.

Yeni bir alt çalışma alanı oluşturun

Alt çalışma alanı oluşturmak için Alt Çalışma Alanı Oluştur'u seçin.

Şunları yaparak başlayın:

Alt çalışma alanını adlandırma

Ekipleri veya müşterileri görsel olarak ayırt etmeye yardımcı olmak için (isteğe bağlı) bir görsel ekleme

Üyeleri davet edin ve roller atayın

Ardından, üyeleri e-posta adreslerini girerek davet edin ve roller atayın.

Mevcut roller şunlardır:

Süper Yönetici – Kullanıcıları, erişimi ve satın alımları yönetme dahil tüm yetkilere sahiptir

– Kullanıcıları, erişimi ve satın alımları yönetme dahil tüm yetkilere sahiptir Geliştirici – İçerik oluşturabilir ve API'ye erişebilir

– İçerik oluşturabilir ve API'ye erişebilir Creator – Avatarlar, videolar ve sesler oluşturabilir

– Avatarlar, videolar ve sesler oluşturabilir Görüntüleyici – İçeriği görüntüleyebilir ancak değişiklik yapamaz

Ayarları ve izinleri yapılandırın

Rolleri atadıktan sonra alt çalışma alanı ayarlarını yapılandırın.

Üst çalışma alanı faturalamayı yönetiyor seçeneği etkinleştirildiyse:

Alt çalışma alanı kendi aboneliğini yönetir

Üst çalışma alanının kotasını veya avatar haklarını kullanmaz

Alt çalışma alanının sahibi ek alt çalışma alanları oluşturabilir

Ayrıca alt çalışma alanının API ayarlarını görüntüleyip görüntüleyemeyeceğini de seçebilirsiniz.

Etkinleştirildiğinde alt çalışma alanına kendi API anahtarı verilir ve kullanım bağımsız olarak izlenir; böylece ekip veya müşteri bazında etkinliği takip etmek kolaylaşır.

Her şey hazır olduğunda, kurulumu tamamlamak için Alt çalışma alanı oluştur'u seçin.

Oluşturulduktan sonra, ana çalışma alanındaki koltuklar otomatik olarak tahsis edilir.

When inviting members, seats are assigned based on availability. If the seat limit is reached, an existing member must be removed before adding a new one.

Kaynakları ve kullanımı yönetin

Herhangi bir alt çalışma alanının yanındaki dişli simgesini seçerek ayarlarını ve ayrılmış kaynaklarını güncelleyebilirsiniz.

Temel kontroller şunlardır:

Avatar hakları – Her alt çalışma alanının oluşturabileceği avatar sayısını sınırlayın

– Her alt çalışma alanının oluşturabileceği avatar sayısını sınırlayın Oluşturma kredileri – avatar ücretleri, video oluşturma, görsel oluşturma ve çeviriler için kullanılır

– avatar ücretleri, video oluşturma, görsel oluşturma ve çeviriler için kullanılır API kredileri – otomasyonlar, entegrasyonlar ve API tabanlı iş akışları için kullanılır

Alt çalışma alanı başına kredi atamak, yöneticilere daha iyi görünürlük, maliyet kontrolü ve esneklik sağlar. Gerekirse bu menüden bir alt çalışma alanını da silebilirsiniz.

Alt çalışma alanları arasında varlıkları paylaşın

Varlıkları paylaşma süreci HeyGen genelinde tutarlı bir şekilde işler.

Avatarlar, sesler, marka setleri veya şablonlar için varlık kitaplığını açın ve varlığın üzerindeki üç noktalı menüyü seçin. Paylaş'ı seçin ve paylaşmak istediğiniz alt çalışma alanını belirleyin.

Paylaşıldıktan sonra, varlık seçilen alt çalışma alanında video oluşturma için anında kullanılabilir hale gelir.

Alt çalışma alanlarıyla ekipleri organize edebilir, erişimi kontrol edebilir ve kontrolü kaybetmeden video oluşturmayı ölçeklendirebilirsiniz.