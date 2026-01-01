Videonuzu nasıl çevirebilirsiniz

Dünya çapında kitlelere ulaşmak artık yeniden çekim yapmayı veya dublajı gerektirmiyor. HeyGen ile videolarınızı doğrudan platform içinde, yerleşik yapay zeka araçlarını kullanarak ses, altyazı ve dudak senkronizasyonu için çevirebilir ve yerelleştirebilirsiniz. İster sıfırdan yeni bir video oluşturuyor olun ister mevcut içeriği uyarlıyor olun, çeviri süreci markanızla tutarlı, hızlı ve esnek olacak şekilde tasarlanmıştır.

Bir video çevirisi başlatın

HeyGen kontrol panelinizden Oluştur'a tıklayın, ardından Bir Video Çevir'i seçin. Karşınıza iki çeviri seçeneği çıkacaktır: Hyperrealistic Translation ve Audio Dubbing.

Konuşmacının yüzü net bir şekilde görünüyorsa, gelişmiş dudak senkronizasyonu içerdiği için Hyperrealistic Translation seçeneğini tercih edin. Konuşmacı küçük görünüyorsa, ekrandan dışarıdaysa veya hız öncelikliyse, dudak senkronizasyonu olmadan yalnızca ses çevirisine odaklandığı için Audio Dubbing seçeneğini kullanın.

Video dosyanızı doğrudan yükleyin veya bir YouTube ya da Google Drive bağlantısı yapıştırın. Bir bağlantı kullanıyorsanız, herkese açık olduğundan emin olun. En iyi sonuçlar için, net ses içeren yüksek çözünürlüklü görüntüler kullanın.

Bir çeviri motoru seçin

Videonuz yüklendikten sonra, çeviri motoru seçeneklerini göreceksiniz: Hızlı ve Kalite.

Quality, daha gelişmiş bir model kullanarak daha iyi dudak senkronizasyonu doğruluğu, daha isabetli zamanlama ve ağız hareketleri, daha net ses ve yandan çekimler veya düşük ışık gibi zorlu görüntülerde daha güçlü bir performans sunar. İşlenmesi daha uzun sürer ve daha fazla kredi kullanır, ancak en gerçekçi ve en profesyonel sonuçları üretir.

Daha hızlı sonuç almanız gerektiğinde veya hassas dudak senkronizasyonuna ihtiyaç duymadığınız durumlarda Hızlı seçeneği idealdir.

Hızlı veya gelişmiş çeviri seçin

Motorunuzu seçtikten sonra, Hızlı Çeviri ile Gelişmiş Çeviri arasında karar verin.

Hızlı Çeviri en hızlı seçenektir. Orijinal dili seçin, en fazla beş hedef dil belirleyin ve Çevir’e tıklayın.

Advanced Translate size daha fazla kontrol sağlar. Dilleri seçebilir veya kendi çeviri dosyanızı yükleyebilir, terminolojiyi tutarlı tutmak için bir marka sözlüğü ekleyebilir ve farklı dillerde konuşma temposunun doğal duyulması için dinamik süreyi ayarlayabilirsiniz. Ayrıca lip-sync özelliğini açıp kapatabilir, arka plan gürültüsünü kaldırabilir, orijinal videonun çıktı özellikleriyle eşleştirebilir, çevirileri bir koleksiyonda gruplayabilir, altyazıları açıp kapatabilir ve anlatımın daha net olması için ses iyileştirmesi uygulayabilirsiniz.

Çevirileri oluşturun ve gözden geçirin

Ayarlarınız hazır olduğunda Çevir’e tıklayın. Çevrilmiş videolarınız, incelenmeye, indirilip kaydedilmeye veya paylaşılmaya hazır şekilde kitaplığınızda ve Paylaş sayfasında görünecektir.