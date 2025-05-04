Gawing mas malakas at mas malinaw ang iyong mga video sa loob ng ilang segundo gamit ang online volume booster ng HeyGen. I-upload ang iyong clip, taasan ang audio level, at ayusin agad ang mahina o tahimik na tunog. Hindi mo kailangan ng editing software o anumang karanasan.

121,923,429Mga video na nabuo
95,887,733Mga avatar na nabuo
16,775,099Mga video na na-translate
Nahihirapan ka ba sa mahina ang audio sa iyong mga video?

Pinapantay ng HeyGen ang lakas ng tunog ng audio sa iyong video at iniiwasan ang distortion, para makakuha ka ng malinis at balanseng resulta. Hindi mo kailangan ng experience sa editing o kumplikadong tools. I-upload mo lang ang video, ayusin ang volume slider, at i-preview ang mga pagbabago. Gumagana ang tool online, sumusuporta sa iba’t ibang format, at pinapanatili ang orihinal na kalidad ng iyong video.

• Gumagana sa browser mo, walang kailangang i-install
• Madaling gamitin para sa beginners at mabilis
• Pinapalakas ang tunog nang hindi sinisira ang kalidad ng video
• Tumutulong ayusin ang mahihinang voice recording
• Sumusuporta sa MP4, MOV, at WebM
• Handa para sa TikTok, YouTube, Instagram, at iba pa

Mga Pinakamainam na Paraan para Maparami ang Dami ng Video

Kunin ang pinakamalinaw na tunog gamit ang ilang mabilis na tips:

• Magsimula sa katamtamang pag-boost para maiwasan ang distortion
• Gamitin ang preview para i-check ang lakas ng tunog bago mag-download
• Bawasan ang ingay sa background kung sobrang hina ng original na audio
• I-test ang video mo gamit ang headphones at speakers
• Panatilihing balanse ang dialogue sa background music o sound effects

Gusto mo bang i-fine-tune ang haba ng video mo bago i-boost ang audio? Subukan ang aming Online Video Trimmer para putulin ang mga hindi kailangang bahagi at makakuha ng mas malakas at mas malinaw na tunog.

Pagandahin ang Iyong Nilalaman gamit ang Mas Pinahusay na Audio

Mas gumaganda agad ang dating ng content mo kapag mas maayos ang audio. Mas malakas at mas malinis na tunog ang mas nakakakuha ng atensyon ng mga manonood at tumutulong para mas tumatak ang mensahe mo. Kung gumagawa ka man ng tutorials, marketing videos, o maiikling social clips, ang mas pinahusay na audio ay nagpapahusay sa performance ng video mo. Sa HeyGen, puwede mong i-level up ang tunog mo sa loob lang ng ilang segundo, nang hindi na kailangang matuto ng editing software.

Paano Ito Gumagana?

I-level up ang audio ng iyong video gamit ang custom AI voice sa 4 na madaling hakbang

Ang pagpapaganda ng tunog ng iyong video ay mabilis at madaling gawin kahit baguhan gamit ang HeyGen. Maaari mong i-upload ang iyong clip, palakasin ang audio, at i-export ito bilang mas malakas at mas malinaw na bersyon sa ilang pindot lang. Ganito ang paraan:

Hakbang 1

I-upload ang iyong video

Mag-upload ng anumang MP4, MOV, o WebM file.

Hakbang 2

Ayusin ang antas ng volume

Taasan ang audio gamit ang built-in na slider.

Hakbang 3

I-preview ang iyong video

Pakinggan ang naayos na tunog bago mag-export.

Hakbang 4

I-download ang mas malakas mong video

I-save at ibahagi ang iyong pinahusay na video kahit saan

Dagdagan ang Dami ng Video FAQ

Ano ang ginagawa ng video volume booster?

Pinapataas ng tool ang antas ng audio ng iyong video at pinapalinaw ang tunog nang hindi naaapektuhan ang kalidad ng larawan. Pinapalakas nito ang mahihinang recording para mas madaling marinig ang iyong content sa anumang device.

Magiging distorted ba ang tunog kapag tinaasan ang audio?

Hindi, kung dahan-dahan ang pag-adjust. Pinapayagan ka ng built-in preview na subukan ang lakas ng tunog bago mag-export, para mahanap mo ang tamang balanse nang walang distortion.

Pwede ko bang gamitin ang tool direkta sa browser ko?

Oo. Gumagana ang volume booster nang ganap online, walang kailangang i-download na software o karanasan sa pag-edit. I-upload mo lang ang iyong video, ayusin ang slider, at i-export agad.

Libre bang gamitin ang volume booster?

Oo. Maaari mong palakasin ang audio ng iyong video nang libre gamit ang basic na bersyon. Para makagawa ng mas pulidong content mula sa simula, subukan ang AI Video Script Generator.

Anong mga format ng video ang sinusuportahan?

Sinusuportahan ng tool ang mga file na MP4, MOV, at WebM. Nananatili ang orihinal na kalidad ng iyong video at tanging ang audio lang ang pinapahusay.

Maaari ko bang ihanda ang aking video bago i-boost ang audio?

Oo naman. Kung kailangan mong putulin ang mga hindi kailangang bahagi o linisin muna ang iyong clip, gamitin ang Online Video Trimmer para mas maging maayos ang resulta.

Kailangan ko bang gumawa ng account para makapagsimulang magpalakas ng volume ng video?

Hindi kailangan ng account para magamit ang tool, pero kung gagawa ka ng account, mae-enable mo ang mas maraming feature at mas mabilis na workflow options. Maaari kang mag-sign up anumang oras sa HeyGen Signup

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

