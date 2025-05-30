Pagsamahin ang lahat ng clips mo sa isang makinis na video sa ilang pindot lang. I-upload ang mga file, ayusin ang pagkakasunod-sunod, at i-download bilang malinis na MP4 na walang watermark at walang kailangan na sign-up. Lahat ito gumagana direkta sa browser mo, mabilis at ligtas. Perpekto para sa social posts, phone clips, school projects, o mabilisang edits. Panatilihing simple, pagsamahin ang mga video mo, at kumuha ng handa-nang-gamitin na file sa loob ng ilang segundo.
Pagsamahin ang Dalawang Video sa Isang Tuloy-tuloy na Kuwento
Ang tool na ito ay nagbibigay sa iyo ng isang simpleng paraan para pagsamahin ang mga video nang hindi kailangang mag-install ng kahit ano. I-upload lang ang mga clip mo, ayusin ang pagkakasunod-sunod, putulin ang mga bahagi na hindi kailangan, at pumili ng layout na babagay sa proyekto mo. Maaari kang magdagdag ng musika, ayusin ang magkahalong orientation, at pag-isahin ang mga horizontal at vertical na video sa isang malinis na file. Sinusuportahan nito ang MP4, MOV, AVI at iba pa, at gumagana sa anumang device. Lahat ay pinoproseso nang ligtas sa browser mo, kaya mabilis mong mapagdurugtong ang mga video at mada-download ang tapos na file nang walang abala. Maaari mo ring subukan ang mga tool tulad ng paglikha ng content mula sa simula gamit ang image to Video generator.
Mga Pinakamahusay na Paraan sa Pagsasama ng mga Video gamit ang HeyGen
May ilang mabilis na adjustments na puwedeng gawin para mas magmukhang smooth ang pinagsamang video mo. Subukang panatilihing magkalapit ang resolution ng mga clip para maiwasan ang halatang pagbabago sa quality. Kung iba-iba ang orientation ng mga video mo, gumamit ng cropping o layout tools para manatiling nasa gitna at madaling panoorin ang subject. I-check din ang audio levels para natural ang dating ng mga transition, at i-trim ang mga parte na hindi mo kailangan. Pumili ng aspect ratio na bagay sa platform na gagamitin mo at i-preview ang video bago i-export para masigurong maayos ang daloy ng lahat.
Bakit Pagsamahin ang mga Video gamit ang AI Studio ng HeyGen?
his online video combiner lets you join clips without accounts, downloads or watermarks. It works on any device and handles popular formats like MP4 and MOV, so you can upload and merge videos with ease. You can combine several clips, keep the quality sharp and save your finished video in just a few seconds. Your files stay secure during processing and are deleted after download. It’s a simple way to create a clean, ready-to-share video for work, school or social platforms.If you want to bring more personality into your videos, try our Create Your Own Avatar tool.
Paano Pagsamahin ang Dalawang Video sa HeyGen
Ang pagsasama ng dalawang video ay kasing dali lang ng pag-upload, pag-aayos ng mga eksena, at pag-export sa loob ng HeyGen’s AI Studio. I-upload lang, ayusin, i-edit, at i-export ang iyong final na MP4 sa loob ng ilang minuto.
Upload your video files in MP4, MOV, AVI, or any other supported format. Make sure all the clips you want to merge are ready.
Place your clips in the order you prefer. Trim the edges, adjust the layout, and position each scene so everything aligns smoothly.
Pagandahin ang iyong video sa pamamagitan ng pagdaragdag o pagpapalit ng audio, pag-aayos ng timing, at pagtiyak na natural ang daloy ng mga transition. I-preview ang iyong sequence para masiguro na maayos ang lahat.
Kapag kontento ka na, pagsamahin ang mga clip mo sa isang tuloy-tuloy na video. I-export ang final mong MP4 at i-download ito kaagad. Mabilis, simple, at ganap na online ang buong proseso.
I-upload ang iyong mga clip, ayusin ang mga ito sa editor at mag-export ng isang MP4 sa loob ng ilang minuto. Kung gusto mong i-trim o linisin ang iyong mga clip bago pagsamahin, subukan angOnline Video Trimmer
Oo. Maaari kang pagsamahin ang dalawa o higit pang mga clip nang libre at i-export ito bilang MP4 na walang watermark, handa nang gamitin para sa social media, mga presentasyon, o mga proyekto sa paaralan.
Hindi. Mananatiling malinaw sa HD at na-optimize para sa maayos na pag-play ang iyong pinagsamang final na video. Awtomatikong pinapanatili ng HeyGen ang linaw, kulay, at resolusyon habang pinoproseso ang video.
Maaari kang mag-upload ng MP4, MOV, AVI at WebM na mga file. Sinusuportahan din ng tool ang halo-halong orientation, kaya puwede mong pagsamahin ang vertical at horizontal na mga kuha sa iisang malinis na video.
Oo. Gumagana ang tool direkta sa mobile browser mo sa iPhone, Android at mga tablet, pati na rin sa Mac, Windows at Chromebook.
Yes. You can upload a new audio track or keep the original sound. If you need to adjust playback speed, use the Audio Speed Changer
Oo. Ligtas na pinoproseso ang iyong mga video sa browser at awtomatikong binubura pagkatapos ma-download. Ikaw lang ang may access sa iyong content sa buong proseso.
Oo naman. Maaari kang mag-merge ng mga clip para sa TikTok, Instagram Reels, YouTube at iba pa. Para gumawa ng mga video na may narasyon o magdagdag ng AI na boses, subukan ang Text to Speech Video Tool
