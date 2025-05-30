Pagsamahin ang Dalawang Video sa Isa

Pagsamahin ang lahat ng clips mo sa isang makinis na video sa ilang pindot lang. I-upload ang mga file, ayusin ang pagkakasunod-sunod, at i-download bilang malinis na MP4 na walang watermark at walang kailangan na sign-up. Lahat ito gumagana direkta sa browser mo, mabilis at ligtas. Perpekto para sa social posts, phone clips, school projects, o mabilisang edits. Panatilihing simple, pagsamahin ang mga video mo, at kumuha ng handa-nang-gamitin na file sa loob ng ilang segundo.

122,137,424Mga video na nabuo
96,169,614Mga avatar na nabuo
16,805,116Mga video na na-translate
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.
Pagsamahin ang Dalawang Video sa Isang Tuloy-tuloy na Kuwento

Ang tool na ito ay nagbibigay sa iyo ng isang simpleng paraan para pagsamahin ang mga video nang hindi kailangang mag-install ng kahit ano. I-upload lang ang mga clip mo, ayusin ang pagkakasunod-sunod, putulin ang mga bahagi na hindi kailangan, at pumili ng layout na babagay sa proyekto mo. Maaari kang magdagdag ng musika, ayusin ang magkahalong orientation, at pag-isahin ang mga horizontal at vertical na video sa isang malinis na file. Sinusuportahan nito ang MP4, MOV, AVI at iba pa, at gumagana sa anumang device. Lahat ay pinoproseso nang ligtas sa browser mo, kaya mabilis mong mapagdurugtong ang mga video at mada-download ang tapos na file nang walang abala. Maaari mo ring subukan ang mga tool tulad ng paglikha ng content mula sa simula gamit ang image to Video generator.

Magsimula nang Libre →
a phone with a picture of a girl with a microphone on it
Mga Pinakamahusay na Paraan sa Pagsasama ng mga Video gamit ang HeyGen

May ilang mabilis na adjustments na puwedeng gawin para mas magmukhang smooth ang pinagsamang video mo. Subukang panatilihing magkalapit ang resolution ng mga clip para maiwasan ang halatang pagbabago sa quality. Kung iba-iba ang orientation ng mga video mo, gumamit ng cropping o layout tools para manatiling nasa gitna at madaling panoorin ang subject. I-check din ang audio levels para natural ang dating ng mga transition, at i-trim ang mga parte na hindi mo kailangan. Pumili ng aspect ratio na bagay sa platform na gagamitin mo at i-preview ang video bago i-export para masigurong maayos ang daloy ng lahat.

Magsimula nang Libre →
a screenshot of a website with a cat on it
Bakit Pagsamahin ang mga Video gamit ang AI Studio ng HeyGen?

his online video combiner lets you join clips without accounts, downloads or watermarks. It works on any device and handles popular formats like MP4 and MOV, so you can upload and merge videos with ease. You can combine several clips, keep the quality sharp and save your finished video in just a few seconds. Your files stay secure during processing and are deleted after download. It’s a simple way to create a clean, ready-to-share video for work, school or social platforms.If you want to bring more personality into your videos, try our Create Your Own Avatar tool.

Magsimula nang Libre →
a picture of a man and a woman with the words combine and share below them
Paano Ito Gumagana?

Paano Pagsamahin ang Dalawang Video sa HeyGen

Ang pagsasama ng dalawang video ay kasing dali lang ng pag-upload, pag-aayos ng mga eksena, at pag-export sa loob ng HeyGen’s AI Studio. I-upload lang, ayusin, i-edit, at i-export ang iyong final na MP4 sa loob ng ilang minuto.

Step 1

I-upload ang Iyong mga Clip

Upload your video files in MP4, MOV, AVI, or any other supported format. Make sure all the clips you want to merge are ready.

Hakbang 2

Ayusin ang Iyong Timeline

Place your clips in the order you prefer. Trim the edges, adjust the layout, and position each scene so everything aligns smoothly.

Hakbang 3

I-customize ang Iyong Mga Edit

Pagandahin ang iyong video sa pamamagitan ng pagdaragdag o pagpapalit ng audio, pag-aayos ng timing, at pagtiyak na natural ang daloy ng mga transition. I-preview ang iyong sequence para masiguro na maayos ang lahat.

Hakbang 4

Pagsamahin at I-download

Kapag kontento ka na, pagsamahin ang mga clip mo sa isang tuloy-tuloy na video. I-export ang final mong MP4 at i-download ito kaagad. Mabilis, simple, at ganap na online ang buong proseso.

Combine Two Videos FAQs

Paano ko pagsasamahin ang dalawang video online?

I-upload ang iyong mga clip, ayusin ang mga ito sa editor at mag-export ng isang MP4 sa loob ng ilang minuto. Kung gusto mong i-trim o linisin ang iyong mga clip bago pagsamahin, subukan angOnline Video Trimmer

Maaari ba akong magpagsama-sama ng maraming video nang libre?

Oo. Maaari kang pagsamahin ang dalawa o higit pang mga clip nang libre at i-export ito bilang MP4 na walang watermark, handa nang gamitin para sa social media, mga presentasyon, o mga proyekto sa paaralan.

Bababa ang kalidad kapag pinagsama-sama ang mga video?

Hindi. Mananatiling malinaw sa HD at na-optimize para sa maayos na pag-play ang iyong pinagsamang final na video. Awtomatikong pinapanatili ng HeyGen ang linaw, kulay, at resolusyon habang pinoproseso ang video.

Anong mga format ng video ang maaari kong i-upload?

Maaari kang mag-upload ng MP4, MOV, AVI at WebM na mga file. Sinusuportahan din ng tool ang halo-halong orientation, kaya puwede mong pagsamahin ang vertical at horizontal na mga kuha sa iisang malinis na video.

Can I merge videos on my phone?

Oo. Gumagana ang tool direkta sa mobile browser mo sa iPhone, Android at mga tablet, pati na rin sa Mac, Windows at Chromebook.

Maaari ba akong magdagdag o magpalit ng audio habang pinagsasama ang mga video?

Yes. You can upload a new audio track or keep the original sound. If you need to adjust playback speed, use the Audio Speed Changer

Pribado at ligtas ba ang mga file na ina-upload ko?

Oo. Ligtas na pinoproseso ang iyong mga video sa browser at awtomatikong binubura pagkatapos ma-download. Ikaw lang ang may access sa iyong content sa buong proseso.

Maaari ko bang gamitin ang tool na ito para gumawa ng content para sa TikTok o YouTube?

Oo naman. Maaari kang mag-merge ng mga clip para sa TikTok, Instagram Reels, YouTube at iba pa. Para gumawa ng mga video na may narasyon o magdagdag ng AI na boses, subukan ang Text to Speech Video Tool

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Simulan ang paglikha gamit ang HeyGen

Gawing propesyonal na video ang iyong mga ideya gamit ang AI.

Get started for free →
CTA background