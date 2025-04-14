Create impressive videos in minutes using HeyGen’s library of more than 700 AI video templates. Each template gives you a fast way to produce high quality, scroll stopping content without any editing experience. More than 85,000 creators and teams already trust HeyGen to simplify and speed up their video creation process.
Achieve Flawless Audio to Video Synchronization
Want your videos to look natural, with voices and lip movement in sync, without spending hours in an editor? HeyGen’s AI powered lip sync aligns speech with mouth movement automatically, whether you are using AI avatars or real footage.
You can start from any AI video template, add your script or audio, choose a voice and let HeyGen handle the timing for you. It works across multiple languages so you can create localized versions of the same video without recording again. This helps creators, trainers and marketing teams produce polished videos that feel authentic and easy to watch
Best Practices for AI Lip Syncing
Ang pagkakaroon ng maayos at natural na lip syncing ay nagsisimula sa ilang simpleng hakbang. Makakatulong ang mga gabay na ito para makuha mo ang pinakamahusay na resulta kapag gumagawa ka ng mga video gamit ang AI avatars o nagsi-sync ng audio sa totoong footage.
•Pumili ng De-kalidad na Boses: Pumili ng malinaw at natural na tunog na AI voice na babagay sa mensahe mo. Nag-aalok ang platform ng higit sa 300 na boses sa 175 na wika.
•Gumamit ng Malinis na Audio: Kung mag-a-upload ka ng sarili mong audio, pumili ng recording na walang ingay. Ang malinis na audio ay tumutulong sa AI na makagawa ng mas eksaktong galaw ng bibig.
•I-match ang Tono at Ekspresyon: Pumili ng avatar na may mga ekspresyong akma sa script mo. Mas nagmumukhang totoo ang video at mas naaaliw ang mga manonood.
•I-translate at I-sync sa Isang Hakbang: Gamitin ang built-in na AI translation kapag kailangan mo ng multilingual lip sync. Awtomatikong inaangkop ng system ang timing at galaw ng bibig para sa bawat wika.
Kuhain ang Atensyon ng Iyong Audience gamit ang Realistikong AI Lip Sync
Ang makatotohanang lip sync ay nagpapadaling panoorin ang iyong mga video at tumutulong na gawing mas totoo ang dating ng iyong mensahe. Sa halip na mano-manong ayusin ang bawat frame, awtomatikong inaayon ng AI ang bawat salita sa tamang galaw ng bibig sa loob lamang ng ilang segundo. Gumagana ito para sa mga custom na avatar o totoong footage, kaya mabilis kang makakagawa ng malinaw at pulidong content.
Kung gumagawa ka ng mga training video, marketing clip, explainer, o multilingual na video, inaasikaso ng AI ang lahat ng timing at mga ekspresyon para sa’yo. Sa mga integration tulad ng Zapier, maaari mong i-automate ang proseso sa iba’t ibang proyekto at panatilihing maayos ang takbo ng iyong workflow.
Kung kailangan mo ng tulong sa pagsulat ng iyong script, subukan ang HeyGen AI Video Script Generator para makagawa ng handa nang gamitin na mga script sa loob lamang ng ilang segundo.
Create Perfectly Synced Videos in 4 Easy Steps
Bring your videos to life with accurate, multilingual lip sync. Follow these steps to turn any script or audio into a finished video.
Magsimula sa pagsulat ng iyong script o pag-upload ng malinaw na audio. Maaari kang gumamit ng text-to-speech, na-record na audio, o isinaling teksto depende sa pangangailangan ng iyong proyekto.
Pumili mula sa malawak na hanay ng AI avatars o gamitin ang sarili mong footage. Bawat isa ay dinisenyo para tumugma sa natural na mga ekspresyon at malinaw na galaw ng bibig.
Pumili mula sa higit 300 boses sa 175 wika. Itugma ang tono at istilo o mag-upload ng totoong video para sa AI syncing.
The AI syncs lips, voice and expressions automatically. Export your finished video in seconds and share it anywhere.
Ang mga AI Video Templates ng HeyGen ay mga prebuilt na layout na dinisenyo para matulungan kang gumawa ng pulidong mga video sa loob lamang ng ilang minuto nang hindi na kailangang mag-edit nang mano-mano. Bawat template ay may kasamang handa nang mga eksena, transition, at tamang pacing para makapagpokus ka sa mensahe mo imbes na buuin ang lahat mula sa simula. Explore templates here: AI Video Templates
Oo. Maaari mong baguhin ang text, mag-upload ng mga larawan, palitan ang mga clip, i-adjust ang mga kulay, at idagdag ang iyong logo para tumugma sa identidad ng iyong brand. Lubos na nako-customize ang bawat template, kaya madali kang makakagawa ng pare-pareho at akmang mga video para sa marketing, training, at social content.
Yes. You can add HeyGen’s AI avatars to any template and use precise AI lip sync for natural speech delivery. Avatars support multiple languages, making it easy to create localized or multilingual versions of the same video without re-recording anything.
Hindi mo kailangan ng anumang karanasan. Drag-and-drop ang editor at direkta itong gumagana sa iyong browser, kaya mabilis na makakagawa ng de-kalidad na mga video ang mga baguhan at mga team. Awtomatikong inaasikaso ng mga AI tool ang timing, istruktura ng mga eksena, at mga pag-aayos sa layout.
Yes. You can start with text, upload audio, or add images and clips. The AI adapts your media to the chosen template and aligns visuals, pacing, and voice to create a professional result. For scriptwriting help, try the AI Video Script Generator.
Maaari kang gumawa ng mga social media video, explainer, UGC-style na ads, corporate presentations, real estate walkthroughs, tutorials, at iba pang marketing content. Sa mahigit 700 na templates, makakagawa ka ng mga video para sa halos anumang niche, audience, o platform.
Maaari mong i-export ang natapos mong video sa HD o 4K depende sa iyong plan. Dina-download ang mga video sa MP4 format para madali itong maibahagi sa TikTok, Instagram, YouTube, o mga business platform. Para sa pagre-resize sa iba’t ibang platform, gamitin ang Repurpose Video Tool.
