Tagalikha ng Social Media Video para sa mga Video na Talagang Kapansin-pansin

HeyGen's social media video maker turns a typed script into high-quality videos ready to post, with no filming and no video editing experience needed. Create Reels, TikTok videos, Shorts, and LinkedIn posts from one place.

Man using a laptop, with an overlay displaying "www.heygen.com" and a pink cursor.
147,918,541Mga video na nabuo
123,044,702Mga avatar na nabuo
20,466,513Mga video na na-translate
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Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.
Istilong puting icon ng kotse sa asul na background.Mahahalagang Tampok

Mga Tampok ng Social Media Video Maker ng HeyGen

Social Media Videos From One Script

Mag-type ng maikling ideya na kasya sa caption o i-paste ang buong script, at ang text to video engine ang bahalang bumuo ng mga eksena, narasyon, at pacing nito. Makakagawa ka ng social media video sa loob lang ng ilang minuto sa halip na maubos ang buong gabi sa timeline, at mananatiling nae-edit bilang text ang bawat eksena.

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A short script on the left turning into a vertical social video with scenes, narration, and pacing on the right.

Native Sizes for Every Social Media Platform

Gumawa ng kaparehong video clip sa 9:16 para sa TikTok at Reels, 1:1 para sa feeds, at 16:9 para sa YouTube. I-resize ang iyong video para magkasya sa kahit anong social media platform nang hindi mano-manong nagpuputol, para manatiling nasa gitna ang subject at madaling mabasa ang mga caption sa bawat screen ng phone.

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The same clip shown in 9:16, 1:1, and 16:9 frames side by side with the subject centered and captions readable in each.

Awtomatik na Caption para sa Tahimik na Panonood

Most social media users watch with the sound off, so the built-in subtitle generator adds accurate, styled captions to every video clip automatically. Captioned posts hold attention longer and earn more video views from viewers who scroll past with the sound muted.

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A vertical video with bold styled auto-captions burned in, next to a toggle showing sound off and caption styling controls.

Isang Pare-parehong Tagapagsalita, Walang Kamera

Mag-record lang ng isang 15-segundong clip at gagawa ang HeyGen ng makatotohanang digital twin na magpe-present ng bawat post gamit ang boses at istilo mo. Gumawa ng mga propesyonal na video araw‑araw nang hindi na kailangang mag-setup ng ilaw, mag-ulit ng mga take, o humarap sa camera sa mga araw na wala ka sa mood.

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A 15-second source clip on one side and a lifelike digital-twin presenter delivering a social post on the other.

Prompt-to-Video with Video Agent

Bigyan ang AI video generator ng isang paksa, link, o maikling buod, at si Video Agent na ang magsusulat ng script, pipili ng mga animated na video scene at AI B-roll sa halip na generic na stock video, at gagawa ng kumpletong post. Maaari mong suriin ang creative blueprint bago may ma-render, tapos puwede ka pang mag-batch ng maraming video sa isang upuan.

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A Video Agent panel taking a topic prompt and showing a creative blueprint of scenes and AI B-roll before rendering a finished post.
Green gift box icon.Mga gamit

Mga gamit ng social media video maker

Isang Instagram Reel na ginagawa mula sa isang tinayp na hook patungo sa mga patayong eksena gamit ang nako-customize na mga video template.

Instagram Reels and Story Videos

Mas mabilis ang trend cycles kaysa sa filming schedules. I-type ang hook, hayaang buuin ng reel generator ang mga vertical scene mula sa nako-customize na video templates, at gumawa ng engaging na mga video sa parehong hapon na lumabas ang trend.

Tuklasin ang Tool
Isang hanay ng maiikling patayong TikTok clips na may mga hook, caption, at mabilis na jump cuts na naka-iskedyul para sa buong linggo, kahit walang kamera sa harapan.

Mga TikTok Video Nang Hindi Araw-araw Nagfi-film

Feeding TikTok's algorithm means posting several times a week. Turn talking points into short vertical clips with hooks, captions, and jump cuts, and make videos on schedule without ever opening a camera app.

A long blog post on one side splitting into several YouTube Shorts with tight pacing and bold captions on the other.

YouTube Shorts Mula sa Mahahabang Ideya

Ang mahahabang script ay may nakatagong dose-dosenang maiikling hook. I-repurpose ang mga blog post, podcast, o webinar notes para gawing YouTube Shorts na may mabilis na pacing at malalakas na caption, at gawing isang linggong aktibidad sa channel ang iisang video project.

Galugarin ang Tool
Isang presenter-led na LinkedIn video na may pangalan at titulo ng tagapagsalita sa lower-third overlay sa isang propesyonal na feed.

Mga LinkedIn Video na Nagpapatibay ng Awtoridad

Written posts blur together on professional feeds. Deliver your point of view as a presenter-led video with your name and title on screen, and give prospects a face to remember before the first call.

Isang promo script na gumagawa ng Facebook video, Instagram promo, at LinkedIn cut na nakahanay bilang mga ad variant para sa araw ng launch.

Mga Video Ad at Promo Post

Dati, kailangang maghintay pa ng production crew bago makapaglabas ng launch announcements. Ngayon, isulat mo lang ang offer, gumawa ng iba’t ibang bersyon ng social media ads para sa bawat channel, at lumikha ng isang Facebook video, isang Instagram promo, at isang LinkedIn cut — lahat mula sa iisang script sa mismong araw ng launch.

Isang tapos na social media post na nadoble sa maraming bersyon ng wika, na may tugmang galaw ng labi at mga bandilang nagmamarka ng mahigit 175 na wika.

Isang Post, Higit sa 175 Bersyon ng Wika

Ang mga template editor ay limitado lang sa isang wika. Ang HeyGen ay isinasalin ang tapos mong video content para sa social media sa mahigit 175 na wika, na tugma ang galaw ng labi at ang kinopyang boses mo, para maabot ng iisang social content ang bawat merkadong pinagbibilhan mo.

Tuklasin ang Tool
Malabong puting icon ng dokumento na may play button sa mapusyaw na asul na background.Paano ito gumagana

Paano gumagana ang social media video maker

Gumawa ng social media video online sa apat na hakbang, simula sa mga libreng template o mula sa blangkong script. Karamihan sa mga tao ay nakakagawa at nakakapag-publish ng video sa loob ng labinlimang minuto.

Magsimulang Lumikha →
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Hakbang 1: Pumili ng template mo

Mag-browse ng mga template ng social media video, pagkatapos piliin ang sukat na akma sa partikular mong social media platform.

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Hakbang 2: I-paste ang iyong script

Ilarawan ang video na gusto mong gawin, o i-paste ang iyong hook at mga talking point at hayaang ang AI ang bumuo ng natitirang bahagi.

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Hakbang 3: I-style ang iyong video

Magdagdag ng captions, musika, mga kulay ng brand, at isang presenter. Madaling gamitin ang editor: i-edit ang iyong video sa pamamagitan ng pag-edit ng teksto.

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Hakbang 4: I-export at i-post

I-download sa MP4 hanggang 4K, o i-resize muna ang parehong video para sa lahat ng iba pang channel.

Mga FAQ (Mga Madalas Itanong) tungkol sa social media video maker

Ano ang AI social media video maker at paano ito gumagana?

Ang AI social media video maker ay isang tool sa paggawa ng video na nagko-convert ng text sa isang kumpletong video para sa social media. Ita-type mo lang ang script, at awtomatikong gagawa ang online video maker ng mga eksena, narration, at captions, tapos maaari ka nang mag-export ng mga handa‑na‑para‑sa‑platform na clips para sa Reels, Shorts, at LinkedIn, pati na rin mga explainer at educational na video, nang hindi na kailangang matuto gumamit ng mga video editing tool.

Magmumukha bang masyadong generic ang mga AI-generated na video sa feed ko?

Hindi, kung dala nila ang pagkakakilanlan mo. Ang Avatar V model ng HeyGen ay bumubuo ng iyong digital twin mula sa isang 15-segundong clip at pinananatiling pare-pareho ang iyong mukha, boses, at paraan ng pag-deliver sa bawat post. Itinuturing ito ng G2 bilang pinaka-realistic sa market, kaya nakakapag-publish ka ng makapangyarihang social media videos na talagang kamukha mo.

Paano ko magagawa ang isang script na maging mga video para sa TikTok, Reels, at Shorts?

Gumawa ka lang ng video isang beses, tapos i-resize ito sa loob ng editor. Awtomatikong nire-reframe ng HeyGen ang parehong clip sa 9:16, 1:1, at 16:9, kasama ang pag-aayos ng posisyon ng captions at tamang social media video format para sa bawat platform, kaya ang isang script lang nagiging parang native na post sa lahat ng channel na pinopostan mo.

May libreng online na social media video maker na walang watermark?

Kasama sa libreng social media video maker plan ng HeyGen ang tatlong libreng video export bawat buwan na may watermark, sapat para masubukan ang kalidad sa totoong mga post. Kasama sa libreng plan ang buong editor, kaya nagsisilbi rin itong libreng video editor habang nagsusuri ka. Tinatanggal ng mga bayad na plan ang watermark—ang limitasyong madalas ireklamo ng mga creator sa iba’t ibang online community thread—at nag-e-export ng malilinis na MP4 sa HD o 4K.

Anong sukat at haba ng video ang pinakamainam para sa bawat social media platform?

Gumamit ng 9:16 vertical para sa TikTok, Reels, at Shorts. Ang square na 1:1 ay mahusay para sa mga video sa Facebook at LinkedIn feeds. Panatilihing maikli ang mga video mo, mas mababa sa 60 segundo, at ilagay ang hook sa unang tatlong segundo, dahil iyon lang ang halos oras na meron ka bago mag-scroll ang manonood. Nag-e-export ang HeyGen ng bawat ratio mula sa isang project, kaya isang beses ka lang gagawa ng video content at maaari mo itong i-publish kahit saan.

Paano ako makakagawa nang tuloy-tuloy ng mga nakakaengganyong social media video nang hindi kailangang mag-shoot?

I-batch ang paggawa mo ng mga video. Sumulat ng limang script nang sabay-sabay, gumawa ng mga social media video gamit ang iisang digital presenter at pare-parehong branded video template, at i-schedule ang pag-export sa iba’t ibang social media channel mo. Wala nang naka-depende sa actual na pagfi-film, kaya nagiging hiwalay na sa mga araw ng pagkuha ng video ang paggawa mo ng social media calendar.

Ano ang pinakamahusay na video maker para sa social media content?

Para sa mga team na kailangang mag-publish araw‑araw nang hindi nagfi-film, nandiyan ang HeyGen. Ang isang video editor para sa social media ay kailangan pa rin ng mga footage na ikaw mismo ang nag-shoot, at ganoon din ang maraming video tools na nakabatay sa stock video clips na halatang stock. Ang HeyGen mismo ang lumilikha ng video mula sa text, ipinapakita ito gamit ang isang makatotohanang digital twin, at nilolokalisa ito sa mahigit 175 na wika. At magagawa mo pa ring i-edit ang mga video kada eksena nang hindi na kailangan ng tradisyunal na video editing software.

Kayang makasabay ang AI video sa totoong iskedyul ng pagpo-post sa social media?

Oo, at sa dami ng output na hindi kayang maabot ng karamihan ng mga team kung mano-mano lang. Ang agency naVision Creative Labsay gumamit ng HeyGen bilang kanilang social media video creator at nadala ang mga kliyente mula sa paggawa ng isa o dalawang video kada taon tungo sa 50–60 de-kalidad na video bawat araw, pinupuno ang mga channel na dati’y walang laman. Basahin ang kuwento ng Vision Creative Labs para sa eksaktong workflow na ginagamit nila.

Magkano ang HeyGen para sa mga creator sa social media?

Nagsisimula sa libreng plano para matesting mo muna ang kalidad ng output bago magbayad. Nagsisimula ang mga bayad na creator plan sa $24 bawat buwan at inaalis ang watermark—mas mura kaysa umupa ng propesyonal na video maker para sa isang oras—at sakop na nito ang lahat ng format at lahat ng social media network na pinopostan mo.

Maaari ko bang i-publish ang parehong social video sa iba’t ibang wika?

Oo. I-run ang anumang tapos na post sa pamamagitan ng AI video translator at gagawa ito ng mga lokal na bersyon sa mahigit 175 na wika na tugma ang galaw ng labi at gamit ang sarili mong kinopyang boses, para makapag-publish ang mga global na account ng native na social media video content mula sa isang master video lang imbes na mag-re-shoot.

Mag-explore pa ng AI-powered na mga tool

Bigyang-buhay ang anumang larawan gamit ang sobrang realistiko na boses at galaw sa pamamagitan ng Avatar IV.

AI Tagalikha ng VideoTagasalin ng VideoAI na Gumagawa ng Video mula sa TekstoAudio tungo sa Video na AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC na mga AdUrl ng VideoScript tungo sa VideoAI Tagalikha ng ReelAI Avatar GeneratorAI na Gumagawa ng Video mula sa LarawanPagkopya ng BosesTagasalin ng Video sa YouTubeVideo AvatarAI Tagagawa ng Video sa YouTubeAI Tiktok Video GeneratorAI Tagagawa ng CaptionMagdagdag ng Teksto sa VideoAI Tagalikha ng SubtitleTagalikha ng Script ng VideoText-to-Speech AvatarMagdagdag ng Larawan sa VideoAI Video Compressor

Simulan ang paglikha gamit ang HeyGen

Gawing mga nakakakuha-ng-atensyon na social media video ang iyong mga ideya gamit ang AI.

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