Tinutulungan ka ng aming funeral video maker na gumawa ng taos-pusong tribute video, na ginagawang isang makinis at propesyonal na video ang mga larawan, home video clips, at paboritong kanta sa loob lamang ng ilang minuto. Walang kailangang camera at walang komplikadong video editing software. Parangalan ang iyong mahal sa buhay sa pamamagitan ng isang memorial na maaari mong ipalabas sa seremonya, ibahagi online, o ingatan bilang isang mahalagang alaala.
Mga Tampok ng Funeral Video Maker
Mga slideshow ng alaala gamit ang mga larawan at video
I-upload ang mga larawan at video clip na iyong nakalap, at papayagan ka ng tribute video maker na ito na gumawa ng isang memorial slideshow na may kantang ikaw ang pumili. I-drag at i-drop ang mga larawan sa online video editor na binuo sa HeyGen's AI video generator, nang walang timeline na kailangang paghirapan at walang software na kailangang i-install.
Handa nang mga template para sa memorial na video
Pumili ng template mula sa isang library ng mga disenyo para sa memorial at libing sa halip na magsimula sa blangkong screen. Bawat tribute video template ay naka-set na ang background, transitions, title slide, at pacing para sa iyo. I-customize ang mga kulay, font, at text para ma-personalize ang iyong video at makagawa ng emosyonal na tribute habang nakatuon ka sa pagpili ng tamang mga larawan.
Mga pangalan, petsa, at mga quote sa screen
Magdagdag ng text gaya ng mga pangalan, petsa, at mga quote para masundan ng bawat bisita ang kwento. Ang subtitle generator ang nagsisiguro na madaling basahin ang captions sa malaking screen, at puwede ka ring magdagdag ng text sa kahit anong slide at ipakita ito nang sapat na tagal para mabasa ng mga tao sa kabilang dulo ng kwarto ang bawat salita.
Angkop na musika, naka-time sa bawat slide
Gawing mas personal ang iyong tribute gamit ang kantang mahalaga sa kanila, o mag-upload ng kanta mula sa pamilya, para magkaroon ka ng video na may musikang akma sa sandali. Ikaw ang may kontrol kung gaano katagal lalabas ang bawat larawan, kaya hindi nagmamadali ang slideshow video at nananatiling banayad, mahinahon, at madaling pahalagahan ang kabuuang tono.
Ibahagi ang tribute sa mahigit 175 na wika
Kapag magkakahiwalay sa iba’t ibang bansa ang mga kamag‑anak, ang AI video translator ang muling bumubuo ng buong video tribute sa mahigit 175 na wika gamit ang natural na boses na naka-lip-sync, hindi basta subtitles lang. Ibahagi ang iyong video para ang isang taos-pusong memorial video ay umabot sa lola sa ibang bansa at mga pinsan sa ibayong‑dagat sa wikang ginagamit nila sa kanilang tahanan.
Noon, ang mga pamilya ay nag-aabot lang ng kahon ng mga litrato sa punerarya. Ngayon, madali ka nang makakapagdagdag ng mga larawan mismo, buhayin ang isang pinakamamahal na litrato gamit ang image to video, at magbigay-pugay sa pamamagitan ng isang tapos nang video na handa para sa isang nakakaantig na serbisyong libing.
Ang isang celebration of life ay dapat maging mainit at masigla, hindi malungkot. Pumili ng isang magandang memorial slideshow, pagsama-samahin ang mas maliwanag na mga larawan sa mga kabanata tulad ng pamilya, paglalakbay, at trabaho, at lumikha ng isang natatanging parangal na magpapaalala sa isang buhay na lubos na naipamuhay.
Mahirap magbasa ng eulogy nang malakas sa mismong araw. I-paste lang ang mga salita at ang AI voice generator ang maghahatid nito bilang isang mainit at matatag na pag-narrate para sa memorial slideshow na nagkukuwento ng kanilang buhay, para marinig pa rin ito kahit hindi na kaya magsalita.
Pamilya rin ang alaga. Tipunin ang mga litrato sa phone at maiikling video ng aso o pusa mo, ilapat ang mga ito sa isang banayad na awitin, at gumawa ng isang alaala na maaari mong balikan kahit matagal na ang lumipas mula nang mawala sila—isang nakaaantig na pag-alaala sa kasama mong labis mong minamahal.
Napakahalaga ng naka-save na voicemail na ’yan at madali pa itong mawala. Gawin mo itong maibabahaging clip gamit ang audio-to-video, ipares ang recording sa mga larawan, at panatilihing buhay ang alaala nila sa pamamagitan ng isang memorial slideshow na puwedeng ingatan ng buong pamilya.
Ang dalamhati ay hindi kilala ang hangganan, kaya’t ganoon din dapat ang parangal. Gumawa ng memorial na video, tapos lumikha ng bersyon nito sa wika ng bawat kamag‑anak para walang sinumang nanonood mula sa ibang bansa ang makaramdam na naiiwan sa pamamaalam, at maging isang pinagsasaluhang legacy video ang araw na iyon.
How funeral video maker works
Ipinapakita ng simpleng prosesong ito ng paggawa ng video kung paano gumawa ng tribute video, mula sa isang folder ng mga larawan hanggang sa isang tapos na tribute video sa loob lamang ng apat na hakbang, handang ipalabas sa seremonya sa parehong araw.
Add photos, home videos, and any video clips from family, in any common format, from any device.
Select a respectful design that sets the background, transitions, and pacing automatically, then customize it to taste.
Maglagay ng makahulugang kanta, idagdag ang text tulad ng mga pangalan, petsa, at mga quote, at itakda kung gaano katagal ipapakita ang bawat slide.
I-download ang iyong tribute video sa HD, i-save ito sa isang USB drive para sa venue, o magpadala ng pribadong link sa pamilya saan man sila naroroon.
A funeral video maker is an online tool that turns your photos, video clips, and music into a tribute video you can play at a service or share online. With this funeral slideshow maker, you upload your memories, pick a template, add captions and a song, and export a finished video, with no video editing skills required. You can make a tribute video online in minutes, right in the browser.
Karamihan sa mga funeral slideshow ay tumatagal ng lima hanggang walong minuto, na katumbas ng humigit-kumulang 40 hanggang 80 larawan sa apat hanggang limang segundo bawat isa, na sinasabayan ng isa o dalawang kanta. Kung kakaunti lang ang mga lumang larawan na mayroon ka, ipakita ang bawat isa nang mas matagal at haluan ng mga litrato ng mahahalagang lugar, at makakatulong sa iyo ang isang memorial slideshow maker na gumawa ng memorial photo slideshow na ramdam pa rin na puno at makabuluhan.
Oo. Magdagdag ng kanta mula sa library o mag-upload ng MP3 na mahalaga sa kanila, at i-customize ang timing para tumugma ang paglabas ng mga larawan sa musika. Kung ipapalabas ang video sa isang pampublikong seremonya, siguraduhing may karapatan kang gamitin ang kantang iyon, dahil maaaring may sariling mga patakaran sa lisensya ang mga venue.
I-export sa HD bilang karaniwang MP4 na puwedeng patugtugin sa mga projector ng venue, TV, at laptop. Mag-save ng kopya sa USB drive at mag-email ng backup na link sa funeral director nang maaga. Ang pag-test ng playback isang araw bago ang seremonya ang pinakaligtas na paraan para maiwasan ang anumang aberya sa funeral memorial video.
Yes. A tribute video template handles the layout, transitions, and pacing, so a first-time user can make a video in an evening. Upload your photos, drop in a song, add a few captions, and export, without learning complicated software while you are grieving.
Higit pa sa simpleng paggawa ng slideshow, ginagawang sinasalitang paggunita ng HeyGen ang nakasulat na eulogy at kayang lumikha ng mga memorial video sa mahigit 175 na wika na may lip-synced na boses. Kadalasan, hanggang larawan at musika lang ang ibang mga tool, kaya ang mga kamag-anak na ibang wika ang gamit ay mga subtitle lang ang nakukuha, sa halip na tunay na maramdaman na bahagi sila ng pamamaalam.
Yes. People with no production background get studio-quality results on HeyGen, and educator Anton Voroniuk cut production costs about 40x and saved 15.5 hours a week after switching. A grieving family can create a touching tribute in one sitting, not over days.
Download the video and post it to a memorial website, YouTube, or a private link you send by text or email. You can also share it on Facebook so distant family and friends can watch and add their own memories to this touching tribute video, keeping it alive as a personalized tribute they can revisit.
Maaari kang magsimula sa isang libreng video at bumuo ng isang kumpletong tribute nang walang bayad, na ginagawa ang HeyGen na tunay na libreng tribute video maker at libreng memorial video maker para sa isang one-time na serbisyo. Nagsisimula ang mga bayad na plano sa humigit-kumulang $24 bawat buwan at nagdaragdag ng mas mahabang runtime, HD at 4K export, at walang watermark.
Yes. Open the project in the AI video editor to add a late-arriving photo, swap a song, or fix a caption without starting over. Families often make a few passes with this online tribute video maker before the video created feels exactly right, and every change re-exports in minutes.
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