Tagapaglikha ng Video para sa Libing para sa Isang Taos-pusong Video na Pagpupugay

Tinutulungan ka ng aming funeral video maker na gumawa ng taos-pusong tribute video, na ginagawang isang makinis at propesyonal na video ang mga larawan, home video clips, at paboritong kanta sa loob lamang ng ilang minuto. Walang kailangang camera at walang komplikadong video editing software. Parangalan ang iyong mahal sa buhay sa pamamagitan ng isang memorial na maaari mong ipalabas sa seremonya, ibahagi online, o ingatan bilang isang mahalagang alaala.

147,918,541Mga video na nabuo
123,044,702Mga avatar na nabuo
20,466,513Mga video na na-translate
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Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.
Estilong puting icon ng kotse sa asul na background.Mahahalagang Tampok

Mga Tampok ng Funeral Video Maker

Mga slideshow ng alaala gamit ang mga larawan at video

I-upload ang mga larawan at video clip na iyong nakalap, at papayagan ka ng tribute video maker na ito na gumawa ng isang memorial slideshow na may kantang ikaw ang pumili. I-drag at i-drop ang mga larawan sa online video editor na binuo sa HeyGen's AI video generator, nang walang timeline na kailangang paghirapan at walang software na kailangang i-install.

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A memorial slideshow being assembled from family photos and clips in a calm online video editor.

Handa nang mga template para sa memorial na video

Pumili ng template mula sa isang library ng mga disenyo para sa memorial at libing sa halip na magsimula sa blangkong screen. Bawat tribute video template ay naka-set na ang background, transitions, title slide, at pacing para sa iyo. I-customize ang mga kulay, font, at text para ma-personalize ang iyong video at makagawa ng emosyonal na tribute habang nakatuon ka sa pagpili ng tamang mga larawan.

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A library of respectful memorial and funeral video templates with soft backgrounds and title slides.

Mga pangalan, petsa, at mga quote sa screen

Magdagdag ng text gaya ng mga pangalan, petsa, at mga quote para masundan ng bawat bisita ang kwento. Ang subtitle generator ang nagsisiguro na madaling basahin ang captions sa malaking screen, at puwede ka ring magdagdag ng text sa kahit anong slide at ipakita ito nang sapat na tagal para mabasa ng mga tao sa kabilang dulo ng kwarto ang bawat salita.

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A memorial slide showing a name, dates, and a quote as clean, readable on-screen text.

Angkop na musika, naka-time sa bawat slide

Gawing mas personal ang iyong tribute gamit ang kantang mahalaga sa kanila, o mag-upload ng kanta mula sa pamilya, para magkaroon ka ng video na may musikang akma sa sandali. Ikaw ang may kontrol kung gaano katagal lalabas ang bawat larawan, kaya hindi nagmamadali ang slideshow video at nananatiling banayad, mahinahon, at madaling pahalagahan ang kabuuang tono.

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A gentle memorial slideshow with a meaningful song timed so each photo holds without rushing.

Ibahagi ang tribute sa mahigit 175 na wika

Kapag magkakahiwalay sa iba’t ibang bansa ang mga kamag‑anak, ang AI video translator ang muling bumubuo ng buong video tribute sa mahigit 175 na wika gamit ang natural na boses na naka-lip-sync, hindi basta subtitles lang. Ibahagi ang iyong video para ang isang taos-pusong memorial video ay umabot sa lola sa ibang bansa at mga pinsan sa ibayong‑dagat sa wikang ginagamit nila sa kanilang tahanan.

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A memorial tribute offered in many languages so family overseas can hear it in their own language.
Berdeng icon ng kahong regalo.Mga gamit

Mga gamit

Isang tapos nang funeral service slideshow na inihanda mula sa mga larawan ng pamilya, handa nang ipalabas sa mismong seremonya.

Slideshow para sa serbisyong libing

Noon, ang mga pamilya ay nag-aabot lang ng kahon ng mga litrato sa punerarya. Ngayon, madali ka nang makakapagdagdag ng mga larawan mismo, buhayin ang isang pinakamamahal na litrato gamit ang image to video, at magbigay-pugay sa pamamagitan ng isang tapos nang video na handa para sa isang nakakaantig na serbisyong libing.

Isang mainit na tribute sa pagdiriwang ng buhay na nagtatampok ng mas masisiglang larawan na nakaayos sa mga kabanata ng isang buhay na tunay na nabuhay nang buong saya.

Mga pagtitipon para sa pagdiriwang ng buhay

Ang isang celebration of life ay dapat maging mainit at masigla, hindi malungkot. Pumili ng isang magandang memorial slideshow, pagsama-samahin ang mas maliwanag na mga larawan sa mga kabanata tulad ng pamilya, paglalakbay, at trabaho, at lumikha ng isang natatanging parangal na magpapaalala sa isang buhay na lubos na naipamuhay.

Isang nakasulat na eulogy na binibigkas bilang mainit at mahinahong pagsasalaysay para sa isang memorial slideshow.

Isang binigkas na eulogy o kuwento ng buhay

Mahirap magbasa ng eulogy nang malakas sa mismong araw. I-paste lang ang mga salita at ang AI voice generator ang maghahatid nito bilang isang mainit at matatag na pag-narrate para sa memorial slideshow na nagkukuwento ng kanilang buhay, para marinig pa rin ito kahit hindi na kaya magsalita.

Isang malambing na pet memorial video na nagtitipon ng mga banayad na larawan at clip ng isang minamahal na alagang kasama.

Mga video para sa pag-alaala at paggunita sa alagang hayop

Pamilya rin ang alaga. Tipunin ang mga litrato sa phone at maiikling video ng aso o pusa mo, ilapat ang mga ito sa isang banayad na awitin, at gumawa ng isang alaala na maaari mong balikan kahit matagal na ang lumipas mula nang mawala sila—isang nakaaantig na pag-alaala sa kasama mong labis mong minamahal.

Isang na-save na voicemail na ginawang maibabahaging alaala na clip na ipinares sa mga paboritong larawan ng pamilya.

Isang alaala mula sa mga na-save na voicemail

Napakahalaga ng naka-save na voicemail na ’yan at madali pa itong mawala. Gawin mo itong maibabahaging clip gamit ang audio-to-video, ipares ang recording sa mga larawan, at panatilihing buhay ang alaala nila sa pamamagitan ng isang memorial slideshow na puwedeng ingatan ng buong pamilya.

Isang memorial na pagpupugay na muling binuo sa wika ng bawat kamag-anak para sa pamilyang nakakalat sa iba’t ibang panig ng mundo.

Isang parangal para sa isang pamilyang nasa iba’t ibang panig ng mundo

Ang dalamhati ay hindi kilala ang hangganan, kaya’t ganoon din dapat ang parangal. Gumawa ng memorial na video, tapos lumikha ng bersyon nito sa wika ng bawat kamag‑anak para walang sinumang nanonood mula sa ibang bansa ang makaramdam na naiiwan sa pamamaalam, at maging isang pinagsasaluhang legacy video ang araw na iyon.

Malabong puting icon ng dokumento na may play button sa mapusyaw na asul na background.Paano ito gumagana

How funeral video maker works

Ipinapakita ng simpleng prosesong ito ng paggawa ng video kung paano gumawa ng tribute video, mula sa isang folder ng mga larawan hanggang sa isang tapos na tribute video sa loob lamang ng apat na hakbang, handang ipalabas sa seremonya sa parehong araw.

Magsimulang Lumikha →
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Hakbang 1: I-upload ang iyong mga larawan

Add photos, home videos, and any video clips from family, in any common format, from any device.

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Hakbang 2: Pumili ng template

Select a respectful design that sets the background, transitions, and pacing automatically, then customize it to taste.

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Hakbang 3: Magdagdag ng musika at teksto

Maglagay ng makahulugang kanta, idagdag ang text tulad ng mga pangalan, petsa, at mga quote, at itakda kung gaano katagal ipapakita ang bawat slide.

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Hakbang 4: I-export at ibahagi

I-download ang iyong tribute video sa HD, i-save ito sa isang USB drive para sa venue, o magpadala ng pribadong link sa pamilya saan man sila naroroon.

Funeral video maker FAQs (Frequently Asked Questions)

Ano ang funeral video maker at paano ito gumagana?

A funeral video maker is an online tool that turns your photos, video clips, and music into a tribute video you can play at a service or share online. With this funeral slideshow maker, you upload your memories, pick a template, add captions and a song, and export a finished video, with no video editing skills required. You can make a tribute video online in minutes, right in the browser.

How long should a funeral slideshow be, and how many photos do I need?

Karamihan sa mga funeral slideshow ay tumatagal ng lima hanggang walong minuto, na katumbas ng humigit-kumulang 40 hanggang 80 larawan sa apat hanggang limang segundo bawat isa, na sinasabayan ng isa o dalawang kanta. Kung kakaunti lang ang mga lumang larawan na mayroon ka, ipakita ang bawat isa nang mas matagal at haluan ng mga litrato ng mahahalagang lugar, at makakatulong sa iyo ang isang memorial slideshow maker na gumawa ng memorial photo slideshow na ramdam pa rin na puno at makabuluhan.

Can I add my loved one's favorite song?

Oo. Magdagdag ng kanta mula sa library o mag-upload ng MP3 na mahalaga sa kanila, at i-customize ang timing para tumugma ang paglabas ng mga larawan sa musika. Kung ipapalabas ang video sa isang pampublikong seremonya, siguraduhing may karapatan kang gamitin ang kantang iyon, dahil maaaring may sariling mga patakaran sa lisensya ang mga venue.

Tutugtog ba ang natapos na video sa screen ng punerarya?

I-export sa HD bilang karaniwang MP4 na puwedeng patugtugin sa mga projector ng venue, TV, at laptop. Mag-save ng kopya sa USB drive at mag-email ng backup na link sa funeral director nang maaga. Ang pag-test ng playback isang araw bago ang seremonya ang pinakaligtas na paraan para maiwasan ang anumang aberya sa funeral memorial video.

Dalawang araw na lang bago ang serbisyo. Makakagawa pa ba ako ng tribute video sa oras?

Yes. A tribute video template handles the layout, transitions, and pacing, so a first-time user can make a video in an evening. Upload your photos, drop in a song, add a few captions, and export, without learning complicated software while you are grieving.

How is HeyGen different from other memorial video makers?

Higit pa sa simpleng paggawa ng slideshow, ginagawang sinasalitang paggunita ng HeyGen ang nakasulat na eulogy at kayang lumikha ng mga memorial video sa mahigit 175 na wika na may lip-synced na boses. Kadalasan, hanggang larawan at musika lang ang ibang mga tool, kaya ang mga kamag-anak na ibang wika ang gamit ay mga subtitle lang ang nakukuha, sa halip na tunay na maramdaman na bahagi sila ng pamamaalam.

Maaari ba akong gumawa ng magandang tribute video kahit wala akong karanasan sa pag-e-edit?

Yes. People with no production background get studio-quality results on HeyGen, and educator Anton Voroniuk cut production costs about 40x and saved 15.5 hours a week after switching. A grieving family can create a touching tribute in one sitting, not over days.

Paano ko maibabahagi ang tribute sa mga taong hindi nakadalo?

Download the video and post it to a memorial website, YouTube, or a private link you send by text or email. You can also share it on Facebook so distant family and friends can watch and add their own memories to this touching tribute video, keeping it alive as a personalized tribute they can revisit.

Is there a free funeral video maker, and what does HeyGen cost?

Maaari kang magsimula sa isang libreng video at bumuo ng isang kumpletong tribute nang walang bayad, na ginagawa ang HeyGen na tunay na libreng tribute video maker at libreng memorial video maker para sa isang one-time na serbisyo. Nagsisimula ang mga bayad na plano sa humigit-kumulang $24 bawat buwan at nagdaragdag ng mas mahabang runtime, HD at 4K export, at walang watermark.

Maa-edit ko pa ba ang tribute video kapag may dumating pang mga larawan?

Yes. Open the project in the AI video editor to add a late-arriving photo, swap a song, or fix a caption without starting over. Families often make a few passes with this online tribute video maker before the video created feels exactly right, and every change re-exports in minutes.

Mag-explore pa ng AI-powered na mga tool

Bigyang-buhay ang anumang larawan gamit ang sobrang realistiko na boses at galaw sa pamamagitan ng Avatar IV.

AI Tagalikha ng VideoTagasalin ng VideoAI na Gumagawa ng Video mula sa TekstoAudio tungo sa Video na AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC na mga AdUrl ng VideoScript tungo sa VideoAI Tagalikha ng ReelAI Avatar GeneratorAI na Gumagawa ng Video mula sa LarawanPagkopya ng BosesTagasalin ng Video sa YouTubeVideo AvatarAI Tagagawa ng Video sa YouTubeAI Tiktok Video GeneratorAI Tagagawa ng CaptionMagdagdag ng Teksto sa VideoAI Tagalikha ng SubtitleTagalikha ng Script ng VideoText-to-Speech AvatarMagdagdag ng Larawan sa VideoAI Video Compressor

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