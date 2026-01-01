AI Corporate Video Maker na Ginawa para sa Negosyo

Gawing isang makinis at propesyonal na corporate video ang anumang script sa loob lamang ng ilang minuto gamit ang corporate video maker na ito. Walang kailangang camera, crew, o editing software. Gumawa ng mga internal update, training, at brand story na handang i‑share.

AI corporate video maker turning a script into a leadership update video.
141,844,440Mga video na nabuo
116,613,398Mga avatar na nabuo
19,558,859Mga video na na-translate
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Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.
Mahahalagang Tampok

Mga Tampok ng Corporate Video Maker

AI Video Editing, Gawa na Parang Propesyonal

Upload your footage and let the AI-powered AI video editor remove filler words, pauses, false starts, and retakes automatically. Invisible transitions bridge every visual gap, so you edit the video and clean up every take without manual video editing tools, timelines, or re-shoots.

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AI video editor cleaning up corporate footage automatically.

Gumawa ng Corporate Videos mula sa Script

Paste a script and quickly create a complete corporate video, with scenes, narration, and timing built automatically. The text to video engine handles video creation end to end, so you produce a professional video, explainer, or video content without filming or storyboarding anything.

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Corporate video built automatically from a script with AI.

AI Voiceovers for Professional Business Video

Gumawa ng natural na voiceover sa mahigit 175 na wika direkta mula sa iyong script, o kopyahin ang boses ng isang lider gamit lang ang maikling sample. Sa AI voice cloning, bawat de-kalidad at propesyonal na business video ay may pare-parehong tono sa iba’t ibang rehiyon nang hindi kinakailangang mag-record muli kahit isang linya ng narasyon.

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AI voiceover studio generating multilingual narration for business video.

All-in-One na Online Video Editor

Adjust scenes, swap backgrounds, add animation and graphics, and drop in your company logo with simple controls. This all-in-one editor and AI video generator is the online video editor that keeps videos on brand, so anyone can create professional results, with no experience needed.

Magsimula nang Libre →
All-in-one online video editor keeping corporate videos on brand.

Translate Professional Corporate Videos

Abutin ang bawat opisina sa sarili nitong wika nang hindi muling ginagawa ang content. Ang video translator ay naglo-localize ng anumang corporate video sa mahigit 175 na wika, may eksaktong lip-sync at napananatili ang orihinal na boses. Mag-publish ng pulidong mga video sa iyong mga video platform at lahat ng social media platform mula sa iisang recording.

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Translating professional corporate videos into 175+ languages.

Mga ideya at gamit ng corporate video

Gumawa ng Business Video para sa mga Update

Gumawa ng Business Video para sa mga Update

Recording leadership messages eats hours and stalls communication. Make a business video from a written memo in minutes with script to video, and share a clear recap every employee gets the same day.

Mga Video sa Pagsasanay at Pag-onboard ng mga Empleyado

Mga Video sa Pagsasanay at Pag-onboard ng mga Empleyado

Filming step-by-step training is slow and expensive to update. Paste your lesson notes into a training video, choose a layout, and deploy consistent onboarding your team can watch and rewatch right away.

Mga Video ng Produkto, Demo, at Walkthrough

Mga Video ng Produkto, Demo, at Walkthrough

Planning and editing a demo shoot delays every launch. Describe the workflow, pick a format, and generate a high-quality product demo video that shows new features clearly within minutes, ready for product launches everywhere.

Marketing, Promos at Pagpapalaganap ng Brand

Marketing, Promos at Pagpapalaganap ng Brand

Agency video production runs into weeks and steep invoices. Write a script and produce polished marketing videos, a promo, or short-form tiktok clips for any platform, then localize for new markets in minutes.

Gumawa ng mga Video para sa Compliance Training

Gumawa ng mga Video para sa Compliance Training

Updating compliance content means costly reshoots every time a rule changes. Edit the script, regenerate, and create engaging policy videos across teams and languages instantly, then add captions to video for accessibility.

Engaging Business Video Messages

Engaging Business Video Messages

Executives lose hours filming each message that scales poorly. A digital AI spokesperson delivers a compelling business video once and distributes it globally, so company-wide updates stay personal without booking a studio or crew.

Paano ito gumagana

Paano gumagana ang isang corporate video maker

Gumawa ng corporate video gamit ang HeyGen sa apat na malinaw na hakbang—mula sa nakasulat na script hanggang sa makinis at handang i-share na video.

Hakbang 1

Choose a Template

Pick a style, set the aspect ratio, colors, and layout, then load your brand kit.

Hakbang 2

Idagdag ang Iyong Script

Write or paste your script, adjust pacing, and the system splits it into scenes automatically.

Hakbang 3

I-customize at Linisin

Add narration, backgrounds, and subtitles, then run Speech Cleanup to remove fillers and pauses.

Hakbang 4

Generate and Share

I-render ang final na video sa HD o 4K, pagkatapos ay i-download ito o i-publish sa iyong mga channel sa loob lamang ng ilang minuto.

Choosing a corporate video template and loading a brand kit.
Adding a script to a corporate video and splitting it into scenes.
Customizing a corporate video and running Speech Cleanup.
Generating a finished corporate video and sharing it in HD or 4K.

Mga Madalas Itanong (FAQs)

How do I create a video from scratch with an AI video maker?

Hindi mo kailangang magsimula mula sa wala. Sa madaling gamitin na video maker na ito, puwede kang gumawa ng video: i-paste lang ang script para madaling makabuo ng mga scene, o gumawa ng simpleng mga update mula sa isang template. Gamit ang url to video, makakagawa ka ng corporate video online at makakakuha ng propesyonal na kalalabasan.

Magmumukha bang propesyonal ang isang AI corporate video para sa mga executive?

Oo. Ang output ay naka-render sa HD o 4K na may makatotohanang mga presenter, natural na lip-sync, at gesture control, kaya mukha itong totoong kinuhanan na video. Sa Avatar IV, parang gawa-sa-studio ang isang executive update, at inaalis naman ng Speech Cleanup ang mga salitang pampuno at mga alanganing paghinto bago mo ito ibahagi.

Can I customize ready-made corporate video templates for my brand?

Oo. Magsimula sa mga handa nang template na ginawa para sa negosyo, tapos gawin mong sarili ang bawat video template. Pumili ng business video template o isa sa aming mga nako-customize na video template, palitan ang mga kulay at idagdag ang iyong logo, at mananatiling akma sa iyong brand ang iyong corporate video templates at mga nako-customize na template.

Can I add royalty-free stock footage and export watermark-free?

Oo. Maaari kang maglagay ng royalty-free stock videos, magdagdag ng animation, o mag-upload ng sarili mong video clips para ihalo sa AI scenes gamit ang image to video. Kapag tapos ka na, i-export ang video at i-share ito bilang MP4 sa HD o 4K, nang walang watermark.

May libreng business video maker ba para makagawa ng mga video sa loob lang ng ilang minuto?

Oo. Bilang isang libreng business video maker, hinahayaan ka ng HeyGen na gumawa ng corporate videos online nang hindi kailangan ng credit card. Gumawa ng mga video nang libre gamit ang free online plan, kabilang ang paggawa ng video online sa loob ng ilang minuto, at gamitin ang AI dubbing para ma-scale ito sa mahigit 175 na wika.

Paano nakakatulong ang corporate videos na pataasin ang conversion sa marketing?

Magdagdag ng malinaw na call-to-action sa anumang video at subaybayan kung paano nito pinapataas ang conversion sa iba’t ibang campaign. Gamitin ang subtitle generator para sa accessibility, pagkatapos ay mag-explore pa ng iba’t ibang video style, mula sa ads hanggang promo, at i-scale ang bawat campaign mula sa iisang script.

Mag-explore pa ng AI-powered na mga tool

Bigyang-buhay ang anumang larawan gamit ang sobrang realistiko na boses at galaw sa pamamagitan ng Avatar IV.

AI Tagalikha ng VideoTagasalin ng VideoAI na Gumagawa ng Video mula sa TekstoAudio tungo sa Video na AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC na mga AdUrl ng VideoScript tungo sa VideoAI Tagalikha ng ReelAI Avatar GeneratorAI na Gumagawa ng Video mula sa LarawanPagkopya ng BosesTagasalin ng Video sa YouTubeVideo AvatarAI Tagagawa ng Video sa YouTubeAI Tiktok Video GeneratorAI Tagagawa ng CaptionMagdagdag ng Teksto sa VideoAI Tagalikha ng SubtitleTagalikha ng Script ng VideoText-to-Speech AvatarMagdagdag ng Larawan sa VideoAI Video Compressor

Simulan ang paglikha gamit ang HeyGen

Gawing mga propesyonal na corporate video ang iyong mga script gamit ang AI.

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