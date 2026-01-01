Gawing isang makinis at propesyonal na business video ang kahit anong script sa loob lang ng ilang minuto gamit ang AI business video maker. Walang kailangang camera, crew, o editing software. I-paste lang ang iyong text, pumili ng style, at i-publish sa lahat ng iyong channels.
Mga tampok ng business video maker
Paglilinis ng Pananalita para sa walang sablay na pagbigkas
Mag-record ka lang isang beses at kalimutan na ang paulit-ulit na pag-take. Awtomatikong inaalis ng AI video editor ang mga salitang pampuno, mahabang paghinto, at maling simula, tapos pinagdudugtong nito ang pinakamagagandang clip mo gamit ang halos di-halatang transitions. Kaya ang high-quality na business video mo ay mukhang perpektong na-record sa unang subok, nang walang nakakairitang biglang jump cuts.
Business video templates and AI video
Magsimula gamit ang isang handa nang template kaysa sa blangkong pahina. Awtomatikong binubuo ng text‑to‑video engine ang mga eksena at pacing, kaya nakakagawa ka ng propesyonal na mga video at napapabilis ang produksyon ng video, ginagawang tapos na ang anumang business video template sa loob lamang ng ilang minuto.
AI voiceovers in 175+ languages
Bigyan ng malinaw at kumpiyansang voiceover ang bawat online na video nang hindi na kailangang umupa ng voice talent. Babasahin ng AI voice generator ang iyong AI script sa natural na tono, at maaari mong i-clone ang sarili mong boses nang isang beses para mapanatiling pare-pareho ang narasyon sa iba’t ibang rehiyon, kampanya, at mga update sa 175 na wika.
Online video maker with AI tools
Mag-upload ng footage, magdagdag ng text, mag-alis ng background, at mag-animate ng mga eksena mula sa isang malinis na dashboard sa online video editor na ginawa para sa mga hindi propesyonal na editor. Sa isang click lang, nagdaragdag ang subtitle generator ng mga caption, at ang mga editing tool kasama ang brand kit ay tinitiyak na bawat business video ay tugma sa iyong brand.
I-localize ang isang propesyonal na business video
Abutin ang bawat merkado nang hindi muling gumagawa ng kahit isang video. Ipa-dub ang iyong script gamit ang AI para isalin ang business video sa iba’t ibang wika na tugma ang boses at lip-sync, kaya ang isang recording ay nagiging dose-dosenang lokal na bersyon ng iyong video content na parang likas na ginawa sa wikang iyon.
Business video ideas and use cases
Agency production drags on for weeks and burns budget. Write your script, pick a style, and generate marketing videos and a promo in minutes that reach your target audience and drive results.
Filming step-by-step instruction eats time and money, and updates mean reshoots. Drop in your notes to build a training video the team watches right away, then edit the script anytime to keep video content current.
Generic email blasts get ignored, and recording a clip per prospect does not scale. Spin up an AI talking head that delivers a tailored pitch, so reps send personal video at volume to lift replies.
Long memos get skimmed and leadership filming takes hours. Convert a deck with ppt to video into a corporate video, the simplest of videos for your business to share company-wide in seconds.
Filming a demo needs planning, a presenter, and edits. Describe the workflow and generate a product demo video for new features and product launches, an eye-catching, dynamic video that helps customers understand the value quickly.
Posting daily clips is slow and hard to keep consistent. Turn quick ideas into AI social media content for TikTok and Instagram Reels, so your brand stays active across social media platforms.
How a business video maker works
Make a business video in four steps that take you from a blank script to a polished, share-ready video.
Pick a template, set the format and aspect ratio, and choose the look that fits your business goals.
I-paste o i-type ang iyong script, pagkatapos ay ayusin ang tono, bilis, at diin para mas malinaw na maihatid ang mensahe.
Add captions, branding, and backgrounds, then clean up takes and adjust timing in the editor.
I-render ang final na video sa HD o 4K, pagkatapos ay i-download o i-publish ito sa iba’t ibang channel mo sa loob ng ilang minuto.
Ang online business video maker ay isang AI video generator na ginagawang propesyonal na business video ang isang script nang hindi na kailangang mag-shoot. Sa HeyGen, makakagawa ka ng mga business video at matatapos ang buong video production sa loob lamang ng ilang minuto, walang kinakailangang video editing software o studio.
Yes. Speech Cleanup automatically cuts filler words, pauses, and false starts, then bridges the gaps so there are no jump cuts. Paired with AI lip sync, your video editing flows together into one seamless, high-quality video with no manual trimming.
Oo. Pumili ng handa nang business video template mula sa library ng magaganda at propesyonal na video templates, pagkatapos ay idagdag ang sarili mong video clips gamit ang image-to-video, o pumili mula sa stock library at media library ng stock footage at stock videos. I-upload ang kahit ano at magdagdag ng video sa isang click. Ang mga libreng business video template ay nagbibigay sa iyo ng makinis at propesyonal na panimula.
I-type ang iyong ideya o pumili ng template, pumili ng AI avatar o totoong tagapagsalita, at ang AI ang gagawa ng iyong video. Magdagdag ng animation, pumili ng font, gumamit ng mga kulay mula sa iyong palette, at magpatong ng background music na may musika at sound effects, pagkatapos ay i-tweak ang video at hayaang mag-render ito bilang isang makapangyarihang business video na talagang may dating.
Oo. Sa isang libreng video plan, maaari kang gumawa at mag-download ng isang libreng business video nang hindi kailangan ng credit card, at ang faceless video ay hindi nangangailangan ng camera. Kahit sino ay puwedeng pabilisin ang paggawa ng online video gamit ang mga handang video editing tool, mula sa mabilis na promo hanggang sa kumpletong set ng business video templates. Nagsisimula ang mga paid plan sa $24 bawat buwan.
Oo. I-embed ang natapos na video sa iyong website o online store, at ibahagi ito para sa anumang promosyon na may malinaw na mga CTA. Pinapadali ng AI video translator ang pagre-repurpose ng isang cut para sa mga pandaigdigang merkado, para maikuwento mo ang iyong brand, maipromote ang iyong mga produkto at serbisyo, at mas lalong umangat ang iyong video gamit ang makabagong AI.
Mag-explore pa ng AI-powered na mga tool
Bigyang-buhay ang anumang larawan gamit ang sobrang realistiko na boses at galaw sa pamamagitan ng Avatar IV.
Gawing mga propesyonal na business video ang iyong mga script gamit ang AI.