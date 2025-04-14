AI Text-to-Speech na may 300+ Tunog na Parang Totoong Boses

Agad na gawing parang totoong tao ang text-to-speech, hindi tunog robot. Pumili mula sa 300+ natural na AI na boses sa mahigit 175 na wika, i-fine-tune ang bawat detalye ng pagbigkas, at ilagay kaagad ang narasyon sa tapos nang video.

HeyGen AI text to speech interface converting a written script into lifelike voice narration for a video.
147,918,541Mga video na nabuo
123,044,702Mga avatar na nabuo
20,466,513Mga video na na-translate
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Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.
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Mga Tampok ng AI Text to Speech ng HeyGen

300+ makatotohanang AI na boses sa mahigit 175 na wika

Mag-browse ng iba’t ibang boses na may iba’t ibang edad, accent, at istilo ng pananalita hanggang makahanap ka ng tamang boses para sa iyong content. Bawat opsyon sa HeyGen's AI voice generator ay nagpapanatili ng malinaw at pare-parehong kalidad ng boses kahit sa mahahabang script, kaya ang isang sampung minutong training module ay kasing-stable ng isang sampung segundong ad.

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HeyGen AI voice library showing 300+ realistic AI voices across languages, accents, and speaking styles.

Kontrolin ang Emosyon, Bilis, at Bigkas

I-direkta ang pagbabasa gaya ng pagdidirekta mo sa isang voice actor. Mayroon kang buong kontrol sa paglikha: i-customize ang tono, bilis, mga paghinto, at istilo ng boses mula mismo sa text editor, at gamitin ang emotional control para baguhin ang expressive at emosyonal na pag-deliver ng isang linya nang hindi nire-regenerate ang buong script.

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Text-to-speech editor controls for adjusting emotion, pace, pauses, and pronunciation of AI narration.

Kopyahin ang Iyong Boses mula sa Maikling Sample

Mag-record ng maikling sample at gamitin ang AI Voice Cloning para gumawa ng boses na parang totoong tao na tunog ikaw. Ang clone mo ang magbabasa ng bawat script na ita-type mo, para manatiling iisa at pare-pareho ang brand voice sa daan-daang video nang hindi na kailangan ng studio time, retakes, o muling pagre-record kapag may pagbabago sa script.

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Voice cloning panel recording a short sample to build a custom AI voice for text to speech.

Text to Speech Built for Video Output

Karamihan sa mga text-to-speech na tool ay binibigyan ka lang ng audio file at ikaw na ang bahala sa video. Sa HeyGen, awtomatikong nalilikha ang boses mismo sa loob ng parehong video editor na ginagamit sa pagbuo ng mga eksena, kaya nananatiling sabay-sabay at tugma ang sinasabi, mga caption, at timing mula unang draft hanggang sa final na export.

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AI text-to-speech narration generated inside the HeyGen video editor with synced captions and scenes.

Lip-synced na Pagkukuwento sa Bawat Wika

Ang na-generate na boses ay tumutugma sa galaw ng bibig sa screen gamit ang AI lip Sync, kaya ang AI avatar na nagsasalita ng iyong script ay mukhang totoong kinunan, hindi dinub. Palitan lang ang boses sa Spanish, Hindi, o Japanese at susunod ang galaw ng labi, phoneme kada phoneme, sa higit 175 na wika at iba’t ibang diyalekto.

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AI avatar lip-synced to generated speech, matching mouth movement across multiple languages.
Icon para sa mga use caseMga gamit

Mga gamit ng AI text to speech

AI voiceover na ginagawa mula sa script para sa YouTube video, hindi na kailangan ng mikropono.

AI Text-to-Speech para mga YouTube Video

Recording narration take after take burns hours. Paste your script, generate an AI voiceover that fits your channel, and publish video content without ever setting up a microphone, on a daily schedule.

AI text-to-speech na pag-narrate para sa training at e-learning module na in-update mula sa na-edit na script.

Pagsasanay at Pagkukuwento para sa E-Learning

Ang paulit-ulit na pagre-record ng voiceover sa tuwing may pagbabago sa polisiya ay nagpapabagal sa mga L&D team. Gumawa ng narasyon para sa bawat training video mula sa na-edit na script, i-push ang mga pagbabago sa parehong araw, at i-deploy ang mga na-update na module sa iyong LMS gamit ang iisang boses.

Multiple AI voice options generated for testing marketing and ad voiceovers.

Mga Video sa Marketing at Voiceover ng Ad

Karaniwan nang naniningil ang mga ahensya ng daan-daang dolyar para sa dalawang minutong voiceover. Isulat ang ad copy, gumawa ng mga voiceover sa loob ng ilang segundo, at subukan ang limang magkaibang boses bago pa man ilabas ang campaign.

AI voice track na nagna-narrate ng product demo walkthrough ng interface ng app.

Mga Demo at Walkthrough ng Produkto

Bihira nang magkaroon ng oras ang mga founder at PM para mag-narrate ng walkthroughs. I-type mo lang kung ano ang ginagawa ng bawat screen, gumawa ng malinaw na voice track para sa product demo video mo, at i-update ang audio tuwing may pagbabago sa interface.

Maikling social video na may AI text-to-voice narration para sa Reels, Shorts, at TikTok.

Maikling Nilalaman para sa Social Media

Ang pagpo-post araw-araw ng Reels, Shorts, at TikToks ay nangangahulugan ng tuloy-tuloy na voiceover na trabaho. I-run ang mga caption at hook sa text-to-voice sa loob lang ng ilang segundo at panatilihin ang parehong madaling makilalang AI audio signature sa bawat clip at sa bawat platform.

One video localized into 175+ languages with cloned voice and matched lip movement using AI text to speech.

Pandaigdigang Lokalisasyon sa Higit 175 Wika

Humihinto lang sa audio file ang ibang tools. Ang AI video translator ng HeyGen ay muling bumubuo ng boses mo sa mahigit 175 na wika, kinokopya ang orihinal mong tinig, at inaayon ang galaw ng labi, para ang isang video ay maging global na library.

Icon kung paano ito gumaganaPaano ito gumagana

Paano gumagana ang AI text to speech

Ang speech generator ng HeyGen ay nagdadala sa iyo mula sa na-paste na script hanggang sa isang inilahad na video na handa nang i-share sa loob lamang ng apat na hakbang. Kadalasan, natatapos ng mga unang beses na gumagamit ito sa loob ng ilang minuto.

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Hakbang 1: I-paste ang iyong script

I-type o i-paste ang iyong teksto sa editor. Ang mahahabang script ay awtomatikong hinahati sa mga eksena.

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Hakbang 2: Pumili ng boses

Mag-browse ng higit sa 300 na boses ayon sa wika, accent, edad, at estilo, o gumamit ng clone ng sarili mong boses.

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Hakbang 3: Ayusin ang delivery

Ayusin ang emosyon, bilis ng pagsasalita, paghinto, at pagbigkas hanggang sa tumugma ang pagbabasa sa nais mong iparating.

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Hakbang 4: Bumuo at ibahagi

I-render ang tapos na video sa HD o 4K, i-download ang MP4, o i-publish diretso sa iyong mga channel.

Mga Madalas Itanong

Ano ang AI text to speech at paano ito gumagana?

Ang AI text to speech ay nagko-convert ng nakasulat na teksto tungo sa sinasalitang audio sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na speech synthesis. Ang mga advanced na AI text to speech model na sinanay gamit ang boses ng tao ay natututo ng tamang intonasyon, ritmo, at diin, kaya nakagagawa ng natural at makatotohanang pagsasalita para sa video narration, audiobooks, podcasts, at mga tool na nagpapahusay ng accessibility.

Magiging parang robot pa rin ba ang tunog ng AI voice sa mas mahahabang script?

Hindi. Ang patag at pantay-pantay na pagbigkas ang pumapatay sa natural na tunog ng mga lumang TTS. Binabago ng HeyGen ang bilis at intonasyon ayon sa konteksto at hinahayaan ka pang magdagdag ng mga paghinto o diin nang mano-mano, kaya kahit 20 minutong narasyon ay nananatiling may emosyonal na lalim at natural pakinggan mula sa unang linya hanggang sa huli.

Paano ko gagawing isang video na may narasyon ang isang script gamit ang AI text to speech?

Paste your script into the text to video workflow, pick a voice, and generate. The AI text-to-speech engine produces the narration while HeyGen builds matching scenes and syncs captions, so you export a finished MP4 rather than a bare audio track.

Bakit dapat piliin ang HeyGen kaysa sa iba pang AI text to speech na mga tool?

Karamihan sa mga TTS tool ay hanggang sa pag-download lang ng audio. Ang HeyGen ay lumilikha ng sobrang realistiko na boses sa loob mismo ng isang full video engine, nagdadagdag ng on-screen presenter na naka-lip-sync kung gusto mo, at nilolokalisa ang resulta sa mahigit 175 na wika, kaya ang isang script ay nagiging kumpletong video na handa nang i-publish.

Gaano karaming oras sa produksyon ang natitipid ng mga team gamit ang AI text-to-speech?

Sapat para baguhin kung paano nagpa-plano ng content ang mga team. Naibaba ng Advantive ang paggawa ng voice-over mula sa ilang araw tungo sa 2–3 oras, isang resulta na naidokumento sa Advantive customer story, at nabawasan pa nila ang kabuuang oras ng paggawa ng content ng 50% matapos lumipat sa AI-powered workflow ng HeyGen.

Ang HeyGen ba ang pinakamahusay na libreng text-to-speech online na opsyon para sa video?

Para sa narasyon na mapupunta sa video, oo. Pinapayagan ka ng libreng text-to-speech tier na subukan ang mga boses at gumawa ng mga video bago ka magbayad ng kahit ano, at ang libreng AI plan ay hindi nangangailangan ng credit card. Nagsisimula ang mga bayad na plano sa $24 bawat buwan at puwedeng i-scale hanggang sa mga custom na enterprise agreement.

Maaari ko bang gamitin at i-publish ang AI text-to-speech na audio sa YouTube o sa mga proyekto para sa kliyente?

Oo. Mahigit 85,000 na negosyo ang gumagamit ng AI-generated na narasyon sa YouTube, sa mga bayad na ad, at sa mga ibinibigay sa kliyente. Suriin ang mga tuntunin ng iyong plano para maitugma ang antas ng paggamit sa uri ng trabaho mo bago ka mag-publish para sa komersyal na gamit.

Maaari ko bang gamitin ang sarili kong boses para sa AI text-to-speech na pag-narrate?

Oo. Mag-record ka lang ng maikling sample at gagawa ang HeyGen ng clone na kayang gumawa ng natural na narasyon mula sa kahit anong script na i-type mo, walang kailangang voice changer. Pananatiliin ng clone ang tunay na tunog ng boses mo habang nakakapaglabas ka ng content nang mas mabilis kaysa sa kaya ng kahit anong recording booth, at kaya rin nitong magsalita sa mga wikang hindi mo pa natututunan.

Paano ko makukuha nang tama ang pagbigkas para sa mga pangalan o teknikal na termino?

I-edit ang script kung saan nangyari ang error. Ibaybay ang salita ayon sa kung paano ito dapat pakinggan, maglagay ng pahinga sa paligid nito, at i-regenerate ang linya. Mananatiling puwedeng i-customize ang bawat linya pagkatapos ng generation, kaya ilang segundo lang ang pag-aayos at babalik na ulit sa natural ang tunog ng audio nang hindi na kailangang mag-record muli ng buong linya.

Maaari bang gumawa ang mga developer ng voice agents gamit ang text to speech ng HeyGen?

Oo. Ipinapagamit ng HeyGen ang mga kakayahan nitong text-to-speech at pagbuo ng boses sa pamamagitan ng mga API at SDK, at pinapagana ng LiveAvatar ang mga real-time na voice agent na may napakababang latency sa mga tugon, kaya maaaring magpadala ang mga produkto ng mga video na may narasyon o live na pasalitang interaksiyon sa sarili nilang mga user.

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Bigyang-buhay ang anumang larawan gamit ang sobrang realistiko na boses at galaw sa pamamagitan ng Avatar IV.

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Magsimulang lumikha gamit ang HeyGen

Gawing mga propesyonal na video ang iyong mga ideya gamit ang AI.

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