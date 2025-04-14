AI Talking Avatar: Gawing Magsalita ang Anumang Larawan Ayon sa Iyong Script

Gawing magsalita ang kahit anong larawan, script, o maikling clip. Gumawa ng makinis at propesyonal na AI avatar na video sa loob lang ng ilang minuto—walang camera, walang editing software, at walang paulit-ulit na pagre-record—para sa social media, training, ads, at multilingual na content.

AI talking avatar generated from a single portrait photo, speaking on screen with synced lips in a rounded video card.
147,918,541Mga video na nabuo
123,044,702Mga avatar na nabuo
20,466,513Mga video na na-translate
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Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.
Istilong puting icon ng kotse sa asul na background.Mahahalagang Tampok

Mga Tampok ng AI Talking Avatar Generator

Gawing Nagsasalitang Avatar ang Anumang Larawan

Mag-upload lang ng isang malinaw na reference photo at ia-animate ng engine ang mukha para ihatid ang iyong script na may natural na mga ekspresyon at galaw ng ulo. Ang parehong image to video na pipeline ang humahawak sa mga selfie, brand mascots, historical portraits, at AI-generated na mga karakter, kaya anumang still picture ay nagiging kapani-paniwalang on-screen presenter.

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A single reference portrait photo animating into a talking avatar with natural expressions inside a HeyGen video card.

Mag-type ng script, pakinggan ang 300+ AI na boses

I-paste ang iyong teksto at mag-browse ng 300+ AI na boses mula sa iba’t ibang accent, edad, at istilo ng pag-deliver. Binabasa ng text-to-speech engine ang script ng iyong talking avatar na may natural na pacing at diin, kaya tunog tunay na na-record ang narasyon at hindi lang generated—nang hindi na kailangang umupa ng voice actors o mag-book ng studio sessions.

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A script text box beside a scrollable AI voice list of 300+ voices with a waveform preview in the HeyGen editor.

Eksaktong Lip-Sync sa Anumang Wika

Inaayon ng modelo ang bawat ponema sa mga hugis ng bibig, galaw ng panga, at maliliit na ekspresyon, frame by frame. Batay sa parehong AI Lip Sync engine na ginagamit sa pag-dub ng buong video, pinananatiling kapani-paniwala ang pagsasalita sa mga close-up at tumpak ito sa higit sa 175 na wika at diyalekto.

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A close-up avatar face with phoneme-to-mouth-shape overlays and a language selector showing 175+ languages.

Kopyahin ang Iyong Boses Mula sa Maikling Sample

Mag-record lang ng 15 segundo ng audio at awtomatikong gagawa ang platform ng boses na tumutugma sa tono, bilis, at accent mo. Pagkatapos, babasahin ng talking avatar mo ang kahit anong script gamit ang boses na ’yon, para pare-pareho ang delivery sa dose-dosenang video nang hindi ka na kailangang mag-record ng kahit isang bagong linya.

Magsimula nang Libre →
A 15-second voice recording panel building a cloned voice profile, linked to a talking avatar video card.

Bumuo ng Digital Twin gamit ang Avatar V

Avatar V ay bumubuo ng isang permanenteng digital twin avatar mula sa isang 15-segundong clip lang, na pinapanatili ang iyong hitsura sa malalayo, katamtaman, at close-up na mga kuha nang walang paglihis. Palitan ang damit, setting, o anggulo ng camera gamit lang ang simpleng English na prompt, nang hindi na muling humaharap sa camera.

Magsimula nang Libre →
A digital twin avatar shown in wide, medium, and close-up shots with an outfit and background prompt panel.
Berdeng icon ng kahong regalo.Mga gamit

Mga gamit para sa AI talking avatar generator

Isang nagsasalitang avatar clip sa patayong social feed para sa TikTok, Reels, at Shorts na may pare-parehong tagapagsalita.

Nilalaman sa Social Media Nang Hindi Kailangan Mag-shoot

Nakakapagod sa creators ang mag-post araw-araw nang nakaharap sa camera. Gumawa ng talking avatar clips para sa TikTok, Reels, at Shorts mula sa isang script, panatilihin ang iisang pare-parehong on-screen identity, at mag-publish ng sariwa at makatawag-pansing visual content araw-araw nang hindi mo kailangang mag-record ng sarili mo kahit isang beses.

Maraming UGC-style na bersyon ng ad na may AI talking head na tagapagsalita na may hawak na generic na produktong walang brand.

Mga Ad at Promo ng Produkto na UGC-Style

Ang pag-book ng mga creator para sa bawat ad brief ay nagpapabagal ng testing nang hanggang ilang linggo. Gumawa agad ng AI talking head presenter, palitan ang mga script at hooks sa bawat variation, at mag–A/B test ng dose-dosenang ad angles sa loob lang ng isang hapon.

An eLearning module with an avatar instructor beside a course slide and a progress tracker.

Mga Module para sa Pagsasanay at eLearning

Reshooting lessons after every product update wastes budget. Give each onboarding and L&D course a consistent avatar instructor, edit the script when content changes, and regenerate the module in minutes instead of rebooking a studio.

A faceless YouTube setup with an AI talking avatar presenter fronting a video thumbnail and play bar.

Faceless na YouTube Gamit ang Nagsasalitang Avatar

Maraming may-ari ng channel ang ayaw talagang ilagay ang kanilang mukha online. Isang nagsasalitang avatar ang haharap sa iyong mga video bilang isang propesyonal na tagapagsalita, kaya nakukuha ng mga faceless na channel ang mga benepisyo sa retention na parang may totoong host, nang hindi kailangang ibunyag ang pagkakakilanlan ng sinuman.

Isang personalisadong sales outreach na video mula sa isang AI video spokesperson na bumabati sa isang prospect gamit ang kanyang pangalan sa isang email.

Personalized Sales Outreach Videos

Generic text emails get ignored. Send each prospect a short video message from your video spokesperson that greets them by name and pitches their specific use case, produced in batches rather than one by one.

Isang nagsasalitang avatar na video na isinalokal sa iba’t ibang wika, na may tugmang lip sync at mga chip ng bandila ng bawat bansa.

Isang Script, Higit sa 175 Bersyon ng Wika

Ang pag-localize ng video ay karaniwang nangangahulugang bagong mga aktor para sa bawat merkado. I-translate ang iyong talking avatar na video sa mahigit 175 na wika na may tugmang lip sync at kinopyang boses, para makapaglabas ka ng mga localized na video nang maramihan sa loob ng parehong araw.

Malabong puting icon ng dokumento na may pindutang play sa mapusyaw na asul na background.How it works

How AI talking avatar works

Create your first talking avatar video in four steps, from picking a face to downloading a share-ready MP4 in minutes.

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Hakbang 1: Piliin ang iyong avatar

Pumili mula sa 1,000+ stock avatar, mag-upload ng reference na larawan, o gumawa ng digital twin mula sa isang maikling clip.

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Hakbang 2: Idagdag ang iyong script

I-type o i-paste ang iyong teksto, o mag-upload ng audio file. Pumili ng AI na boses o gamitin ang na-clone mong boses.

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Step 3: Direct the delivery

Piliin ang tono, mga galaw, background, at mga caption. I-preview ang eksena bago i-render.

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Hakbang 4: Bumuo at ibahagi

Mag-render sa HD o 4K, i-save ang MP4 sa iyong workspace, o i-publish diretso sa iyong mga social channel.

Mga Madalas Itanong (FAQs) Tungkol sa AI Talking Avatar

Ano ang AI talking avatar at paano ito gumagana?

Ang talking avatar ay isang digital na mukha—mula sa larawan, stock library, o sarili mong recording—na nagsasalita ng script na may naka-sync na galaw ng labi at ekspresyon. Ginagamit ng AI ang bawat tunog sa audio para itugma sa tamang hugis ng bibig at galaw ng mukha, tapos nirere-render nito ang tapos na video.

Paano ako makakagawa ng AI talking avatar mula sa isang larawan?

Upload one clear, front-facing portrait, type your script, and pick a voice. The AI animates the face to match the audio and renders a downloadable video. Selfies, illustrations, and AI-generated portraits all work as source images, so no studio photo is required.

Mayroon bang libreng AI talking avatar na app o website?

Oo. Ang libreng talking avatar maker ng HeyGen ay nagbibigay-daan sa iyo na gumawa ng mga video gamit ang stock avatars at AI voices nang walang bayad at walang kailangang credit card. Sa mga paid plan, makakagawa ka ng mas mahahabang video, custom avatars, at mas mataas na resolution na output kapag kailangan mo.

Magmumukha bang peke o nakakatakot sa uncanny valley ang talking avatar ko?

Ang antas ng realism ay nakadepende sa modelo. Ang Avatar V ng HeyGen ay nagpapanatili ng iisang malinaw na identidad sa lahat ng eksena, may lip sync hanggang sa antas ng mga ponema, at na-rate bilang #1 para sa pinaka-realistic na AI avatars sa G2, kaya ang output ay mukhang totoong kinuhang footage at hindi animation, kahit sa mahahabang video.

Bakit ang HeyGen ang pinakamahusay na AI talking avatar generator?

Kung ang isang karaniwang AI avatar generator ay hanggang isang mukha lang ang naa-animate sa bawat clip, ang HeyGen ay gumagana bilang isang kumpletong AI video generator, na may mga eksena, captions, pagsasalin sa mahigit 175 na wika, 4K export, at isang API, para walang mabasag kapag lumaki ang production.

Magkano ang gastos para gumawa ng mga talking avatar na video?

Maaari kang magsimula nang libre. Ang mga Creator plan ay nagkakahalaga ng $24 hanggang $29 bawat buwan para sa regular na produksyon, at ang API ay nagpepresyo ng Avatar V output sa $0.05 kada segundo para sa mga developer. Sinasaklaw ng mga custom na enterprise plan ang mga team na gumagawa at naglalathala ng avatar video nang maramihan sa iba’t ibang merkado.

Maaari bang palitan ng talking avatar ang pagkuha ng sarili mo sa camera?

Para sa karamihan ng content, oo. Ang edukador na si Anton Voroniuk ay nagpapatakbo ng kanyang mga channel gamit ang isang HeyGen avatar, nakakatipid ng 15.5 oras bawat linggo, nababawasan ang gastos sa produksyon nang 40x, at naaabot ang higit sa 1M estudyante nang hindi siya mismo nagfi-film ng kahit isang leksyon.

Maaari ba akong gumawa ng nagsasalitang cartoon character, mascot, o alagang hayop?

Oo. Kayang hawakan ng Photo-based Avatar IV ang mga hindi-taong mukha, kaya puwedeng mag-deliver ng mga script ang mga illustrated na karakter, brand mascots, at mga hayop na may eksaktong lip sync at sarili nilang personalidad. Ginagamit ito ng mga creator para sa talking-pet clips, mascot promos, at mga animated explainer.

Ilang wika ang kayang magsalita ng isang HeyGen talking avatar?

Higit sa 175 wika at diyalekto. Gawin muna ang orihinal sa isang wika, pagkatapos gamitin ang AI Video Translator para gumawa ng mga lokal na bersyon na tugma ang lip sync at ang kinopyang boses mo, para isang script lang ang kailangan para sa lahat ng merkadong pinagbibilhan mo.

Maaari ba akong gumamit ng talking avatar para sa live streaming o real-time na chat?

Oo. Pinapatakbo ng LiveAvatar ang iyong avatar nang real time, para makapagsagawa ito ng live na mga pag-uusap sa loob ng voice agents, webinars, at support widgets. Gumagana rin ang mga pre-rendered na talking avatar video bilang mga panimulang bahagi ng stream, VTuber-style na segments, at mga naka-iskedyul na premiere.

Mag-explore pa ng AI-powered na mga tool

Bigyang-buhay ang anumang larawan gamit ang sobrang realistiko na boses at galaw sa pamamagitan ng Avatar IV.

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Simulan ang paglikha gamit ang HeyGen

Gawing isang lip-synced na AI talking avatar video ang kahit anong larawan o script, gamit ang AI.

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