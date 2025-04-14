Gawing magsalita ang kahit anong larawan, script, o maikling clip. Gumawa ng makinis at propesyonal na AI avatar na video sa loob lang ng ilang minuto—walang camera, walang editing software, at walang paulit-ulit na pagre-record—para sa social media, training, ads, at multilingual na content.
Mga Tampok ng AI Talking Avatar Generator
Gawing Nagsasalitang Avatar ang Anumang Larawan
Mag-upload lang ng isang malinaw na reference photo at ia-animate ng engine ang mukha para ihatid ang iyong script na may natural na mga ekspresyon at galaw ng ulo. Ang parehong image to video na pipeline ang humahawak sa mga selfie, brand mascots, historical portraits, at AI-generated na mga karakter, kaya anumang still picture ay nagiging kapani-paniwalang on-screen presenter.
Mag-type ng script, pakinggan ang 300+ AI na boses
I-paste ang iyong teksto at mag-browse ng 300+ AI na boses mula sa iba’t ibang accent, edad, at istilo ng pag-deliver. Binabasa ng text-to-speech engine ang script ng iyong talking avatar na may natural na pacing at diin, kaya tunog tunay na na-record ang narasyon at hindi lang generated—nang hindi na kailangang umupa ng voice actors o mag-book ng studio sessions.
Eksaktong Lip-Sync sa Anumang Wika
Inaayon ng modelo ang bawat ponema sa mga hugis ng bibig, galaw ng panga, at maliliit na ekspresyon, frame by frame. Batay sa parehong AI Lip Sync engine na ginagamit sa pag-dub ng buong video, pinananatiling kapani-paniwala ang pagsasalita sa mga close-up at tumpak ito sa higit sa 175 na wika at diyalekto.
Kopyahin ang Iyong Boses Mula sa Maikling Sample
Mag-record lang ng 15 segundo ng audio at awtomatikong gagawa ang platform ng boses na tumutugma sa tono, bilis, at accent mo. Pagkatapos, babasahin ng talking avatar mo ang kahit anong script gamit ang boses na ’yon, para pare-pareho ang delivery sa dose-dosenang video nang hindi ka na kailangang mag-record ng kahit isang bagong linya.
Bumuo ng Digital Twin gamit ang Avatar V
Avatar V ay bumubuo ng isang permanenteng digital twin avatar mula sa isang 15-segundong clip lang, na pinapanatili ang iyong hitsura sa malalayo, katamtaman, at close-up na mga kuha nang walang paglihis. Palitan ang damit, setting, o anggulo ng camera gamit lang ang simpleng English na prompt, nang hindi na muling humaharap sa camera.
Nakakapagod sa creators ang mag-post araw-araw nang nakaharap sa camera. Gumawa ng talking avatar clips para sa TikTok, Reels, at Shorts mula sa isang script, panatilihin ang iisang pare-parehong on-screen identity, at mag-publish ng sariwa at makatawag-pansing visual content araw-araw nang hindi mo kailangang mag-record ng sarili mo kahit isang beses.
Ang pag-book ng mga creator para sa bawat ad brief ay nagpapabagal ng testing nang hanggang ilang linggo. Gumawa agad ng AI talking head presenter, palitan ang mga script at hooks sa bawat variation, at mag–A/B test ng dose-dosenang ad angles sa loob lang ng isang hapon.
Reshooting lessons after every product update wastes budget. Give each onboarding and L&D course a consistent avatar instructor, edit the script when content changes, and regenerate the module in minutes instead of rebooking a studio.
Maraming may-ari ng channel ang ayaw talagang ilagay ang kanilang mukha online. Isang nagsasalitang avatar ang haharap sa iyong mga video bilang isang propesyonal na tagapagsalita, kaya nakukuha ng mga faceless na channel ang mga benepisyo sa retention na parang may totoong host, nang hindi kailangang ibunyag ang pagkakakilanlan ng sinuman.
Generic text emails get ignored. Send each prospect a short video message from your video spokesperson that greets them by name and pitches their specific use case, produced in batches rather than one by one.
Ang pag-localize ng video ay karaniwang nangangahulugang bagong mga aktor para sa bawat merkado. I-translate ang iyong talking avatar na video sa mahigit 175 na wika na may tugmang lip sync at kinopyang boses, para makapaglabas ka ng mga localized na video nang maramihan sa loob ng parehong araw.
How AI talking avatar works
Create your first talking avatar video in four steps, from picking a face to downloading a share-ready MP4 in minutes.
Pumili mula sa 1,000+ stock avatar, mag-upload ng reference na larawan, o gumawa ng digital twin mula sa isang maikling clip.
I-type o i-paste ang iyong teksto, o mag-upload ng audio file. Pumili ng AI na boses o gamitin ang na-clone mong boses.
Piliin ang tono, mga galaw, background, at mga caption. I-preview ang eksena bago i-render.
Mag-render sa HD o 4K, i-save ang MP4 sa iyong workspace, o i-publish diretso sa iyong mga social channel.
Ang talking avatar ay isang digital na mukha—mula sa larawan, stock library, o sarili mong recording—na nagsasalita ng script na may naka-sync na galaw ng labi at ekspresyon. Ginagamit ng AI ang bawat tunog sa audio para itugma sa tamang hugis ng bibig at galaw ng mukha, tapos nirere-render nito ang tapos na video.
Upload one clear, front-facing portrait, type your script, and pick a voice. The AI animates the face to match the audio and renders a downloadable video. Selfies, illustrations, and AI-generated portraits all work as source images, so no studio photo is required.
Oo. Ang libreng talking avatar maker ng HeyGen ay nagbibigay-daan sa iyo na gumawa ng mga video gamit ang stock avatars at AI voices nang walang bayad at walang kailangang credit card. Sa mga paid plan, makakagawa ka ng mas mahahabang video, custom avatars, at mas mataas na resolution na output kapag kailangan mo.
Ang antas ng realism ay nakadepende sa modelo. Ang Avatar V ng HeyGen ay nagpapanatili ng iisang malinaw na identidad sa lahat ng eksena, may lip sync hanggang sa antas ng mga ponema, at na-rate bilang #1 para sa pinaka-realistic na AI avatars sa G2, kaya ang output ay mukhang totoong kinuhang footage at hindi animation, kahit sa mahahabang video.
Kung ang isang karaniwang AI avatar generator ay hanggang isang mukha lang ang naa-animate sa bawat clip, ang HeyGen ay gumagana bilang isang kumpletong AI video generator, na may mga eksena, captions, pagsasalin sa mahigit 175 na wika, 4K export, at isang API, para walang mabasag kapag lumaki ang production.
Maaari kang magsimula nang libre. Ang mga Creator plan ay nagkakahalaga ng $24 hanggang $29 bawat buwan para sa regular na produksyon, at ang API ay nagpepresyo ng Avatar V output sa $0.05 kada segundo para sa mga developer. Sinasaklaw ng mga custom na enterprise plan ang mga team na gumagawa at naglalathala ng avatar video nang maramihan sa iba’t ibang merkado.
Para sa karamihan ng content, oo. Ang edukador na si Anton Voroniuk ay nagpapatakbo ng kanyang mga channel gamit ang isang HeyGen avatar, nakakatipid ng 15.5 oras bawat linggo, nababawasan ang gastos sa produksyon nang 40x, at naaabot ang higit sa 1M estudyante nang hindi siya mismo nagfi-film ng kahit isang leksyon.
Oo. Kayang hawakan ng Photo-based Avatar IV ang mga hindi-taong mukha, kaya puwedeng mag-deliver ng mga script ang mga illustrated na karakter, brand mascots, at mga hayop na may eksaktong lip sync at sarili nilang personalidad. Ginagamit ito ng mga creator para sa talking-pet clips, mascot promos, at mga animated explainer.
Higit sa 175 wika at diyalekto. Gawin muna ang orihinal sa isang wika, pagkatapos gamitin ang AI Video Translator para gumawa ng mga lokal na bersyon na tugma ang lip sync at ang kinopyang boses mo, para isang script lang ang kailangan para sa lahat ng merkadong pinagbibilhan mo.
Oo. Pinapatakbo ng LiveAvatar ang iyong avatar nang real time, para makapagsagawa ito ng live na mga pag-uusap sa loob ng voice agents, webinars, at support widgets. Gumagana rin ang mga pre-rendered na talking avatar video bilang mga panimulang bahagi ng stream, VTuber-style na segments, at mga naka-iskedyul na premiere.
Mag-explore pa ng AI-powered na mga tool
Bigyang-buhay ang anumang larawan gamit ang sobrang realistiko na boses at galaw sa pamamagitan ng Avatar IV.
Gawing isang lip-synced na AI talking avatar video ang kahit anong larawan o script, gamit ang AI.