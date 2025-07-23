Maligayang Pagdating sa Iyong AI Video Jumpstart Guide
Gusto mo bang gumawa ng mas maraming video content pero pakiramdam mo ay nahahadlangan ka ng limitadong oras, budget, o production resources? Hindi ka nag-iisa. Heto ang magandang balita: gamit ang HeyGen, magagawa ng team mo na lumikha ng mga video na mas maganda pa kaysa sa tradisyonal na produksyon, sa mas maliit na bahagi lang ng gastos at oras.
This guide is built for agencies ready to elevate their clients’ marketing and content with AI video. You’ll learn how to go from concept to campaign, creating high-quality, scalable content without needing cameras, studios, or on-screen talent.
Don’t miss the hands-on video creation exercise in the Making Your First Video section. It’s designed to help you learn by doing and get up to speed in no time. Let's get started!
Mga Nangungunang Gamit: Paano Ginagamit ng mga Ahensya ang HeyGen
HeyGen is more than a video tool. It’s a creative engine built for teams who need to move fast, scale content, and drive results without sacrificing quality. From influencer ads to onboarding flows, here’s how agencies and customers across industries are using HeyGen to create high-impact videos at scale.
Personalized Video Campaigns
- Publicis Groupe used HeyGen to customize 100,000 thank you notes from their CEO to employees, using their names and native languages
- Na-3X ng Videoimagem ang engagement gamit ang mga personalisadong customer campaign para sa mga tagahanga ng football
Mga Pitch at Panukala para sa Kliyente
Bakit Napakahalaga ng Video sa Pagpapalago ng Negosyo Ngayon
Ang Hamon
- Ang tradisyunal na produksyon ay magastos, mabagal, at limitado ng badyet
- Teams must do more with less—tighter budgets, less time, and pressure to outperform competitors
What AI Video Unlocks
Bilis
- 40 hours/week video production time saved, allowing Reply.io to grow its CEO’s TikTok account to a quarter million followers in under a year
- 5X na mas mabilis na production timeline para sa educational video content ng nangungunang kompanya sa financial services na Equity Trust
Cost Savings
- 60% reduction in video production costs by Tomorrow.io
- €1,000 saved per minute of training content by Sibelco
Kakayahang mag-scale
- A/B na nasubok nang 6X na mas mabilis, nag-de-deploy ng 50 natatanging AI influencer ads sa Favoured
- 80-90% average completion rate for customer and partner training videos at Komatsu
Localization
- 30 iba’t ibang merkado ang naabot, nakatipid ng 3–4 na buwan sa post-production time dahil kay Trivago
Pagpapersonalisa
- Higit sa 50k na personalisadong video na may 3X na mas mataas na engagement na ginawa ng Videoimagem para sa AB InBev
HeyGen para sa mga Agency Partner
Ang programang Agency Partners ng HeyGen ay ginawa para sa mga creative at marketing team na nais mag-scale ng high-quality na produksyon ng video gamit ang bilis at kahusayan ng AI. Mula sa malalaking global agency tulad ng Ogilvy at Publicis hanggang sa mabilis kumilos na boutique teams, umaasa ang mga partner sa HeyGen para makapaghatid ng kapana-panabik na video content sa mas maliit na bahagi ng tradisyonal na gastos at oras.
Ano ang Natatanggap ng mga Agency Partners
- Walang limitasyong paggawa ng video
- Flexible na pamamahala ng seats para sa mga team
- Organisadong mga workspace ng kliyente na may suporta para sa mga sub-workspace
- Remote na pahintulot sa paggamit ng pagkakahawig at mahusay na mga tool para sa paggawa ng avatar
- Seguridad na antas-enterprise, mga kontrol ng admin, at SSO
- Nakalaang suporta sa customer at mga resource para sa tagumpay ng mga partner
- Programa ng sertipikasyon at posibleng maisama sa HeyGen Agency Directory
- Maagang pag-access sa mga feature at may diskwentong enterprise na pagpepresyo
Bakit Pinipili ng mga Ahensya ang HeyGen
- 10x na mas maraming nalilikhang content
- Higit sa 50% na pagbawas sa gastos sa paggawa ng video
- Nagbibigay-daan sa white-glove na serbisyo sa malakihang antas
- Nakaayos na onboarding, live na pagsasanay, at access sa komunidad
- Perpekto para sa makabago at nasusukat na mga video strategy
Paggawa ng Iyong Unang AI na Video
Panimula
Bago ka pa lang sa video o unang beses mong ginagamit ang HeyGen? Kaya mo ’to. Sa seksyong ito, gagabayan ka namin sa bawat hakbang para makagawa ka agad ng isang mahusay na video.
Gusto mo bang matuto habang ginagawa ito?
Pick a video type above to open a ready-made template in HeyGen and follow along as you go.
Hindi ka pa handang sumabak?
Walang problema. Silipin mo muna ang mga hakbang ngayon at balikan mo na lang ang buong how-to kapag handa ka na.
Ready to get started? Begin with this 2-minute tour of HeyGen’s AI Studio Editor, and then let’s dive in!
Step 1: Set up for scale: Brand Kit & Sub-Workspaces
Ang mga mahusay na team ay hindi nagsisimula mula sa wala sa bawat pagkakataon—gumagawa sila ng mga sistemang puwedeng i-scale.
Sa HeyGen, madali mong mapapanatiling on-brand ang mga video ng iyong mga kliyente sa pamamagitan ng pagse-set up ng isang Brand Kit para sa bawat isa, para maging madaling ma-access ang kanilang mga font, kulay, logo, at iba pang assets sa loob ng HeyGen’s AI Studio editor.
I-paste lang ang URL ng kliyente mo para makapagsimula, o i-upload nang mano-mano ang mga brand element ninyo.
In a hurry? No problem. You can always come back and finish this step later.
Certified HeyGen para sa Agency Partners na mga miyembro ng programa ay mayroon ding access sa Sub-Workspaces, na hiwalay na mga workspace sa loob ng isang HeyGen account na nagbibigay-daan sa mas mahusay na pamamahala ng team at mga proyekto. Bawat Sub-Workspace ay may sarili nitong mga miyembro, pahintulot, at mga setting, na nagbibigay-daan sa iyong team na kontrolin ang access, billing, at paggamit ng API para sa iba’t ibang kliyente at kampanya.
Pro Tip
Kapag kumpleto na ang Brand Kit mo sa mga kulay ng brand mo, madali mo nang maa-update ang karamihan sa HeyGen na Templates para tumugma. Palitan lang ng mga kulay mo para manatiling on-brand ang bawat video, o i-click ang Shuffle Colors na button para awtomatikong palitan ng HeyGen ang mga ito.
Hakbang 2: Isulat ang Iyong Script
Ang script ang nagsisilbing gulugod ng isang mahusay na video. Ganito mo ito magagawang sulit:
- Magsimula sa isang malakas na hook (pinakamahalaga ang unang 3–5 segundo)
- Tapusin sa malinaw na CTA (call to action)
- Panatilihing simple, direkta, at walang jargon
Pro Tip: Gusto mong bumilis ang proseso? Tingnan ang sumusunod na pahina ng Best Practices para sa paggamit ng mga tool tulad ng ChatGPT sa pagsulat ng iyong script.
Hindi ka pa rin sigurado kung saan magsisimula? Narito ang ilang halimbawa ng balangkas para magbigay-inspirasyon sa iyo.
Kung kasabay kang sumusunod sa HeyGen, nakapaloob na ang mga script na ito sa iyong template.
Sumisid pa nang mas malalim sa pagsusulat ng script
Tuklasin ang mga template ng script at iba pang tips para sa mga sikat na uri ng marketing at communications na video
Mga Video Ad - Mga Social Influencer na Video - Mga How-To na Video - Mga Video na Nagpapaliwanag ng Produkto - Mga Brand Video - Mga Webinar at Podcast - Mga Newsletter - Mga Kursong Pangpagkatuto - Mga Video na Nagpapaliwanag - Pagsasanay sa Korporasyon - Pagsasanay sa mga Kasanayan - Pagsasanay sa HR at Onboarding - Pagsasanay sa Pagsunod (Compliance) - Pagsasanay sa Kaligtasan - Mga AI Tutorial - Mga Update sa Pamumuno at Panloob na Komunikasyon
Mga Pinakamainam na Gawain: Sumulat ng mga Script nang Mas Magaling at Mas Mabilis gamit ang AI
Gusto mo bang magtrabaho nang mas matalino, hindi mas mahirap? Narito ang ilang tips kung paano sulitin ang mga tool tulad ng ChatGPT, Claude, Gemini at iba pa para mapabilis ang pagsulat ng script.
Give the AI a direct and detailed prompt to describe the video you’re making. Add important context, such as:
- Anong uri ng video ang ginagawa mo (influencer ad, product tutorial, brand video)
- Who it’s for (target audience)
- Ang layunin ng video (magpa-click, magpaliwanag ng isang konsepto, magturo)
- Tone or voice you’d like it to use (friendly, professional, conversational)
Halimbawang prompt:
"Write a 60-second video script for an influencer ad promoting a new skincare line called HeySkin to a Gen-Z audience. The tone should be confident and clear. End with a strong call to action.”
Hakbang 2: Idagdag ang mahahalagang punto ng usapan
You can get more accurate results by including a short bullet list of the points you want the video to cover.
Halimbawa:
- Pangalan ng produkto/serbisyo
- Key value proposition
- Pananawagan sa pagkilos
Halimbawang prompt:
"Isama ang mga sumusunod na punto: Tinutulungan ka ng HeySkin na manatiling moisturized buong araw. CTA: Gamitin ang aking discount code para sa 10% off."
Step 3: Ask for the right format
Let the AI know you need the script in a way that works well for a video.
Example:
- A spoken script delivered by a Gen-Z beauty influencer
- Isang kaswal at makataong tono
Halimbawang prompt:
"Isulat mo ito bilang isang spoken script na babasahin ng isang Gen Z beauty influencer. Gumamit ng natural, malikhain, at kwentuhang pananalita."
Step 4: Review and tweak
Sunod, kopyahin at i-paste ang script sa HeyGen at i-click ang preview button para ipabasa ito nang malakas sa iyong avatar! Tunog natural ba ito? Umaagos ba ang daloy nito sa paraang gusto mo? Kung hindi, hilingin sa ChatGPT na baguhin ito gamit ang mga prompt tulad ng:
- Make this more casual/formal
- Maglagay ng mas malakas na pambungad sa simula
- Include a line about [feature or benefit]
- Gawin itong bersyon na 30 segundo
- Bigyan mo ako ng tatlong bersyon ng CTA
Mas lumalim pa sa paggawa ng script
Hakbang 3: Gumawa ng Hyper Realistic na Avatar
Your spokesperson sets the tone. HeyGen has 700+ ready-made Public Avatars for use, but creating a hyper-realistic Custom Avatar gives you the ability to flex to any clients' needs.
HeyGen offers multiple options for creating Custom Avatars. Click the links below to dive into the details further.
Uri ng Avatar
Kakailanganin Mo
Makukuha Mo
Pinakamainam Para sa
2–5 minutong training na video
Pinaka-makatotohanang itsura, galaw, boses, at lip sync batay sa iyong training video
Hyper-realistic na digital twin
10-15 na mga larawan
Totoong hitsura batay sa iyong mga larawan, na may AI-generated na galaw, boses, at lip sync
Realistik na digital na kambal
Text prompt
Ganap na AI-generated na itsura, galaw, boses, at lip sync
Mga kathang-isip na karakter sa makatotohanan o iba-ibang istilo ng animasyon
Avatar IV (bago!)
1 litrato
Napakarealistiko ang hitsura batay sa isang larawan, na may AI-generated na galaw, boses, at lip sync. Nangangailangan ng credits para ma-generate.
Mas mababa sa 30 segundong mga video, kasama ang pag-lip sync sa musika
Kapag gumagawa ka ng Custom Avatar, tandaan: kung mataas ang kalidad ng ilalagay mo, mataas din ang kalidad ng lalabas. Mas maganda ang iyong mga larawan, video, at mga text prompt, mas magiging makatotohanan at pulido ang magiging avatar mo.
Anuman ang nasa iyong Hyper Realistic Avatar training video—mula sa mga galaw, ekspresyon ng mukha, hanggang sa tono ng boses—ay makikita sa magiging final na resulta.
Uri ng Avatar
Kakailanganin Mo
Mga Pinakamahusay na Gawi
2–5 minutong video ng pagsasanay
10-15 na mga larawan
Gumawa ng Avatar
Text prompt
Kung bago ka pa lang sa pagsulat ng prompt, tingnan ang aming mga pinakamahuhusay na gawi sa pagpo-prompt
Avatar IV (new!)
1 litrato
1 litrato na kasama lang ang subject, maliwanag at may malinaw na resolusyon
Tip ng propesyonal
Gamitin ang Generate Looks ng HeyGen para baguhin ang pose, paligid, o kasuotan ng iyong avatar gamit lamang ang isang text prompt.
Mga Pinakamainam na Gawain: Paglikha ng Mataas na Kalidad na Custom na AI na Boses
Mayroon ang HeyGen ng napakalaking library ng mga stock na AI-generated na boses sa mahigit 175 na wika, diyalekto, at emosyonal na tono, pero minsan nangangailangan ang perpektong video ng isang custom na boses. Narito ang tatlong paraan para gumawa ng Custom Voices.
Custom Voice Type
Creation Method
Output
Pinakamainam Para sa
Automatic when creating a Hyper-Realistic Avatar
or
Realistic na pagkopya ng boses batay sa tunay mong boses at intonasyon. Sumusuporta sa iba’t ibang emosyon.
Isang kopya ng boses na tunog na tunog ikaw
Text prompt na tumutukoy sa mga katangian (edad, accent, kasarian, tono, pitch, emosyon)
Fully AI-generated voice based on prompt.
A fictional voice or highly characterized voices
Panlabas na AI Voice na serbisyo (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Realistic voice clone trained on your real voice and intonations. Fine-tune controls vary by service. Great option for a digital twin, but usually requires additional payment.
A voice clone that sounds just like you
Para sa pinakamagandang kalidad ng boses, magsimula sa malinaw at maayos na source audio. Narito kung paano makakakuha ng mahusay na recording:
• Gumamit ng de-kalidad na mikropono o smartphone, hawak nang mga 6–8" mula sa iyong bibig
• Mag-record sa tahimik at walang ingay na lugar
• Speak clearly with natural pauses and slight emotional expression
• Mag-upload ng maraming sample na may iba’t ibang emosyonal na tono para sa mas maraming paraan ng paggamit (para sa HeyGen Custom Voice Clones lamang)
Mga Pinakamainam na Gawi: Pagbuo ng Prompt na Parang Eksperto
Ang prompting ay ang pagsasanay ng maingat na pagbuo at paulit-ulit na paghasa ng mga tekstong tagubilin (na tinatawag na prompts) na ginagamit para gabayan ang mga AI tool sa paglikha ng nilalaman mula sa simula, gaya ng mga larawan, galaw, o audio.
Prompting is a powerful skill for any AI creator. When paired with HeyGen, prompting unlocks countless ways to create high-impact videos where your imagination is your only limitation! Get ready to experiment and iterate.
Feature
Gawain
Gamitin Ito Para Sa
Change a Custom Avatar’s pose, surroundings or outfit
Bigyang-buhay ang Photo Avatars
Paglikha ng Mga Custom Avatar (realistic o animated)
Creating Custom Voices
Prompting Best Practices
Be Specific
Mas malinaw na maipapakita ng AI ang gusto mong mangyari kung mas malinaw mong ilalarawan kung ano ang gusto mo (tono, itsura, kilos, emosyon).
Magsimula sa Estruktura
Gumamit ng pare-parehong istruktura: ano, sino, saan, paano. Nalalapat ito sa mga visual, tono ng boses, at direksyon ng galaw.
Isama ang Konteksto at Layunin
Let the AI know the purpose: Is it for a product demo? A social ad? A tutorial? Context helps tailor the result.
Gumamit ng Mapaglarawang Wika
Use adjectives that convey emotion, style, or clarity (e.g., “confident,” “minimalist,” “high energy,” “calm pace”).
Iterate & Refine
Huwag kang makuntento sa unang subok mo. Kahit maliliit na pagbabago sa prompt ay puwedeng magdulot ng napakalaking pagbuti ng resulta sa lahat ng uri ng media!
Hakbang 4: Gawin at pinuhin ang iyong mga eksena sa AI Studio
Now that your script and avatar are ready, it’s time to bring your message to life in HeyGen’s AI Studio editor where it’s easy to customize, enhance, and polish every part of your video– no editing experience required!
- Idisenyo ang iyong mga eksena sa loob lamang ng ilang minuto gamit ang Brand Kit o ang Templates na iyong inihanda sa Step 1.
- Palakasin ang iyong mensahe gamit ang text o visual sa screen at i-trigger ang mga ito na lumabas o mawala gamit ang Mga Animasyon.
- Browse HeyGen’s stock media library for high-quality b-roll video, royalty-free.
- Use Premium Scene Transitions to give your video a smooth, professional polish.
- Add and customize Captions to make your videos more engaging and accessible.
- Isalin ang iyong mga video upang maabot ang mga mag-aaral, kasamahan, at audience sa buong mundo
Tip ng Eksperto
Gumawa at mag-A/B test ng iba’t ibang bersyon ng iyong mga video para mapahusay ang performance, makapaghatid ng mas magagandang resulta, at mapataas ang conversions.
Mga Pinakamainam na Gawain: Ayusin ang Bigkas, Emosyon, at Intonasyon
Kailangan mo bang tunog na eksakto ang iyong avatar? Binibigyan ka ng HeyGen ng makapangyarihang mga tool para i-fine-tune ang mga voiceover para sa natural at eksaktong pagbigkas na parang totoong buhay.
Tampok
Gamit
Gamitin Ito Para sa
Magdagdag ng mga paghinto at ayusin ang pagbigkas ng mga partikular na salita direkta sa Script Panel
Mag-upload o mag-record ng audio na may tono, bilis, at bigkas na gusto mo, at hayaang ihatid ito ng kahit anong avatar gamit ang sarili nilang boses
Hubugin ang damdamin at tono ng isang script sa isang pindot lang ng button
Palawakin pa ang saklaw ng iyong Custom Voice sa pamamagitan ng pag-upload ng karagdagang mga recording na may iba’t ibang emosyonal na tono. Piliin ang pinakaangkop sa bawat sandali.
Mga Estratehiya para Palawakin ang Iyong Epekto
Kung ang mga kliyente mo ay nagsisikap na maabot ang mga bagong merkado, subukan kung ano ang epektibo, o iangkop ang content para sa mas espesipikong audience, makakatulong sa iyo ang mga advanced na best practices at tool na ito na palawakin ang iyong impact nang may eksaktong katumpakan.
I-optimize at ulitin ang mga campaign na parang Performance Marketing Pro
Sa HeyGen, ang paggawa ng maraming bersyon ng iyong mga video para sa A/B testing ay hindi pa naging ganito kadali, kabilis, at matipid. Alamin kung paano mag‑A/B test na parang isang performance marketing pro at simulang pataasin ang conversions, i-maximize ang performance, at bumuo ng mga campaign na may kumpiyansang nakabatay sa data!
Mag-global sa Pamamagitan ng Pagsasalin
Alamin kung paano i-translate at i-localize ang iyong mga video sa mahigit 175 na wika at diyalekto, nang hindi kailangan ng dubbing o mga voice actor.
Gamitin ang Brand Voice feature ng HeyGen para mapanatiling konsistent ang mga isinaling video sa pamamagitan ng pag-customize kung paano hinahandle ang ilang partikular na salita (hal., pagbigkas ng mga brand name, pagpilit o pag-block ng pagsasalin para sa ilang termino).
Ang mga gumagamit ng Enterprise at Team plan ay maaari ring mag-edit nang direkta sa mga isinaling script gamit ang aming Proofread feature.
Kailangan mo ba ng inspirasyon? Tingnan mo kung paano ginamit ng Trivago ang HeyGen para sabay-sabay na i-localize ang mga TV ad sa 30 merkado.
I-personalize nang Malawakan
Add a personal touch to your email campaigns, sales outreach, or customer support with Personalized Videos. By using dynamic elements, like the viewer’s name or details tailored to their interests, you can create a unique, more engaging experience for each person.
Integrate Personalized Videos directly into your workflow on HubSpot, Zapier, Make, Clay and more!
Interactive Avatar
Para man ito sa sales, customer support, o edukasyon, Interactive Avatars ay ginagawang dynamic, two-way conversations ang mga one-way na video. Isa itong makapangyarihang paraan para pataasin ang engagement, i-personalize ang mga karanasan, at magtulak ng aksyon.
Kailangan mo ba ng inspirasyon? Tingnan kung paano getitAI pinapataas ang ecommerce sales gamit ang live, personalized na shopping experiences.
Suportahan ang Change Management gamit ang Flexible at Madaling I-update na Nilalaman
Ang pagbabago ay palagiang nangyayari at kailangang sumabay ang iyong mga learning materials. Kung nagre-refresh ka man ng isang buong course module o nag-a-update lang ng isang training video, ang tradisyunal na paggawa ng content na may re-shooting at pag-edit ay maaaring gawing malaking trabaho kahit ang isang maliit na update.
Sa HeyGen, ilang minuto na lang at hindi na araw ang kailangan para mag-update ng mga video. Palitan ang mga script, i-edit ang text, baguhin ang visuals, at gumawa ng mga bagong bersyon sa ilang pindot lang. Wala nang mga sagabal sa proseso. Mabilis at flexible na video na tumutulong sa mga learner mong makasabay sa bilis ng galaw ng iyong organisasyon. Alamin pa kung paano gamitin ang HeyGen para sa change management.
Accessibility at Inclusive na Pagkatuto sa Malawakang Saklaw
In today’s learning environments, accessibility isn’t optional- it’s essential. Learners bring a wide range of abilities, preferences, and digital literacy levels, and your content needs to reflect that.
Basahin ang aming gabay tungkol sa kung paano gumawa ng accessible na mga training video na tumutugon sa iba’t ibang pangangailangan ng mga mag-aaral para sa karagdagang impormasyon kung paano madaling iakma para sa mga pangangailangang biswal at pandinig, lumikha ng mga microlearning module, at mag-adjust para sa mga pagkakaibang kultural.
Gamitin ang Kaso #1: Mga Video Ad
Customer Stories & Examples
Kung paano binago ng Videoimagem ang mga kampanya ng customer gamit ang HeyGen
Paano ginamit ng Trivago ang HeyGen para sabay-sabay i-localize ang mga TV ad sa 30 merkado
Ipinromote ng may-akda na si Jason Felts ang kanyang libro gamit ang mga avatar na video
Mga Pinakamahusay na Gawi
- Panatilihing maikli ang mga video.Targetin na mas mababa sa 30 segundo para mapanatili ang atensyon ng manonood at mapataas ang completion rates.
- Unahin ang halaga.Siguraduhing maiparating ang pangunahing mensahe mo o value proposition sa loob ng unang ilang segundo
- Iayon ang format sa funnel. Iakma ang haba ng ad, istilo, at CTA batay sa kung saan ito lalabas at kung anong aksyon ang gusto mong gawin ng mga manonood.
- Unahin ang mobile.I-optimize ang framing at pacing para sa panonood sa maliliit na screen.
- Gawing kapansin-pansin ang mga edit mo.Gumamit ng b-roll, animated na text at galaw para manatiling mataas ang visual energy at tuloy-tuloy ang engagement.
- Subukan at i-optimize ang performance.Mag-A/B test ng iba’t ibang hook, visual, avatar, at CTA para malaman kung alin ang mas epektibo.
Top Features
- Product Placement: add physical products to your videos with a click.
- Generate Looks: make your avatar more dynamic by switching their pose, surroundings or attire with nothing but a text prompt.
Pro tip
Here's a tried and true script structure from social media producer George “GG” Gossland of Favoured:
- Hook – Isang bagay na kakaiba o hindi inaasahan sa itsura.
- Problem – What challenges is your viewer facing?
- Solution – How does the product or service alleviate those challenges?
- Mga USP – kilala rin bilang “unique selling point.” Ipakita ang mga tampok na namumukod-tangi!
- CTA – Laging bigyan ang mga manonood ng susunod na dapat gawin.
Gamit na Kaso #2: Mga Video ng Social Influencer
Customer Stories & Examples
Kung paano pinahusay ng Reply.io ang presensya ng kanilang CEO sa TikTok gamit ang kanyang HeyGen avatar
Pinapalaki ng Favoured ang UGC content nang 6X gamit ang HeyGen para ma-unlock ang dami at kalidad
“How are tariffs affecting your business?” by Glass Engine
Mga Pinakamahusay na Gawain
- Hook viewers fast. Aim to grab attention in the first 1-2 seconds with motion, bold text, or a compelling visual.
- Idisenyo para sa tahimik na autoplay. Gumamit ng mga caption, mga text overlay, at visual na pagkuwento dahil maraming user ang nanonood nang walang tunog.
- Keep it short. Less is more. Aim for under 15-30 seconds on TikTok, Instagram Reels, or YouTube Shorts. Adjust your script speed using advanced voice settings.
- Frame it for the feed. Use vertical (9:16) or square formats depending on the platform. Avoid landscape orientation unless you’re posting to YouTube.
- Lead with the “aha.” Highlight the transformation, benefit, or emotional payoff early, not just the product features.
- Gawing mukhang native.Gumamit ng mga uso sa platform, mas mabilis na creator-style na edits, o mga UGC avatar para magmukhang natural sa feed.
Top Features
- UGC avatars: mag-browse ng daan-daang AI-generated na stock avatar na may tunay na pakiramdam ng isang content creator.
- Captions: make sure your message gets through, even when the sound is off.
Pro tip
Here’s a high-performing content structure used by top creators across TikTok, Reels and Shorts:
- Scroll-stopping visuals: open with bold text, motion or a surprising visual to halt the scroll
- Nakaka-relate na sandali: ipakita ang isang totoong problema o sitwasyong “Naranasan ko na ’yan” para agad makabuo ng koneksyon
- Pagbabago o benepisyo: ipakita ang tunay na halaga ng iyong produkto sa aktwal na paggamit
- Pananaw ng Creator: gumamit ng voiceover o on-screen na teksto para magkuwento sa personal at tunay na tono
- Simple CTA: make the next step obvious! (“Try this,” “watch more,” or “visit website.”)
Gamit Kaso #3: Mga Personalised na Video
Customer Stories & Examples
Ginamit ng Publicis Groupe ang HeyGen para i-customize ang 100,000 thank you notes mula sa kanilang CEO para sa mga empleyado, gamit ang kanilang mga pangalan at katutubong wika.
Videoimagem 3X’ed engagement with personalized customer campaigns for football fans
Best Practices
- Segment your audience for relevance
Break your audience into meaningful groups (leads, customers, event attendees, etc.) so each video feels tailored and intentional.
- Create a flexible base script
Write one strong script with clearly marked variables (like [First Name], [Company], [Product]) that can be easily swapped out without disrupting flow.
- Use natural tone and pacing
Keep a consistent, neutral delivery across both the static script and dynamic variables, avoiding exaggerated emphasis on names or custom inserts.
- Keep it short and sharp
Aim for 30–60 seconds. Focus on one key message or CTA to drive results without losing attention.
- Be strategic with dynamic elements
Add personalization through names, logos, and visuals, but don’t overload. Let the message stay clear and focused.
- Test before scaling
Run small test batches to check that variables render smoothly and don’t sound awkward in context.
- Stay on-brand
Use your client’s fonts, colors, and tone of voice. Personalization should feel like an extension of their brand.
- Include a clear, personal CTA
End with a call-to-action that aligns with your campaign goal like “Schedule your demo, [Name]” or “Let’s connect this week.”
- Track performance and optimize
Use video analytics or UTM links to measure watch rates, clicks, and conversions and refine your approach based on what works.
Top Features
- Personalized Video: Create personalized videos that greet new hires by name and customize other variables such as department or region to streamline onboarding and boost engagement.
- Custom Avatars: Give your onboarding a human touch with a digital twin or department-specific presenters to deliver training in a familiar, branded voice.
- Brand Kit: Maintain visual brand consistency by setting up a Brand Kit with approved logos, fonts, colors, and assets.
- Integrations: Browse our partners and distribute your personalized videos through Zapier, Clay, HubSpot, Make, and more