Colenso BBDO, ang New Zealand-based na ad agency, ay may kasaysayan ng pagkuha ng atensyon ng buong mundo mula sa dulo ng mundo sa pamamagitan ng mga kampanyang patuloy na humahamon sa mga hangganan. Napag-aralan na nila ang sining ng paglikha ng mga kampanyang pinaghahalo ang kalokohan at talino at, kamakailan lamang, ang AI technology kasama ang HeyGen.
Para sa kliyente nitong si Skinny Mobile, ang minamahal na telecommunications provider sa New Zealand, inilunsad ni Colenso ang The Unlimited Spokesperson, isang marketing campaign na hindi lang nagpasimula ng mga usapan kundi nagdiwang din ng kanilang pinaka-masigasig na mga customer. Sa pamamagitan ng The Unlimited Spokesperson, naghangad si Colenso na hanapin ang pinaka-masayang customer ni Skinny, i-clone sila nang digital, at gawing brand ambassador kapalit ng habang-buhay na libreng tawag at text.
Dinala sila ng paghahanap kay Liz, isang matinding Skinny customer na nakatira sa liblib na bahagi ng Kerikeri at dati nang nagtrabaho bilang telecoms engineer. Siya ang perpektong tao para sa kampanya.
Ang paghahanap para sa tamang AI platform
Para sa Colenso, ang paghahanap ng perpektong teknolohiya ay hindi kasing dali ng paghahanap ng perpektong tagapagsalita. Sa ilalim ng eksperto at gabay ng Creature Post, sinubukan ng team ang iba’t ibang AI tools at isinama ang HeyGen bilang bahagi ng kanilang winning formula para patakbuhin ang kampanya.
“Mahalagang bahagi ang HeyGen ng aming tool kit sa pagbibigay-buhay sa kampanya. Napakahusay nito sa social, at malawakan namin itong isinama sa aming proseso ng paggawa ng TVC,” sabi ni Anna Flaws, Lead Integrated Producer sa Colenso.
Para sa Colenso, ang simpleng kakayahang subukan muna ang enterprise license bago mag-commit ay talagang nagbago ng laro. Gaya ng ibinahagi ni Anna, “Na-set up kami ng aming account manager na si Cathal sa isang trial, na talagang nagpasimple ng lahat. Dahil sa trial na iyon, nakasiguro kami na magagawa ng HeyGen Enterprise ang lahat ng kailangan naming gawin bago kami gumawa ng malaking pagbili.”
Dagdag pa rito, ang dali at pagiging simple ng platform ang tuluyang nagpanalo sa amin. “Nagawa naming pagandahin ang grading at ilaw sa tamang paraan para maisama ang HeyGen at magmukhang parehong cinematic at natural. Lahat ay talagang namangha sa mga naging output,” sabi ni Hadleigh Sinclair, Creative Director sa Colenso.
Pagkatapos nilang mahanap ang tamang kombinasyon ng teknolohiya, ginamit nila ang studio avatar at instant avatar technology ng HeyGen para gumawa ng isang highly-flexible at madaling gamitin na digital clone ni Liz—ang bagong mukha ng Skinny Mobile. Bukod sa HeyGen, gumawa rin sila ng isang makapangyarihang toolkit gamit ang Flux para sa maiikling-wild na background, Topaz para sa upscaling, Runway, at marami pang ibang mga tool na pinagsama-sama sa isang Comfy UI para pagdugtung-dugtungin ang lahat ng bahagi. Dahil dito, nagawa nilang baguhin si Liz sa kahit anong karakter na maisip nila—isang Viking, football coach, astronaut, newscaster, kahit ano pa. Gustong-gusto ito ng Skinny, naintindihan ito ng mga manonood, at ang utos ni Liz na “gawing mas kakaiba pa” ang patuloy na nagtulak sa Colenso na lampasan ang mga hangganan ng kanilang pagkamalikhain.
Paglikha ng playbook para sa matagumpay na mga kampanya gamit ang AI
Nahanap ng Colenso ang sarili nila sa kakaibang sitwasyon na mayroon silang teknolohiyang masyadong mahusay gumana. Ibinahagi ni Hadleigh, “Ang hirap talagang makita ang kaibhan ng AI version ni Liz at ng totoong Liz, maliban na lang kung alam mo talaga kung ano ang hahanapin. Nauwi pa nga kami sa pagdaan muli ng mga output ng HeyGen sa Runway para maibalik nang kaunti ’yung overall na AI aesthetic at mas maging malinaw kami tungkol sa paggamit namin ng AI.”
Parehong labis na namangha sina Skinny at Liz sa naging resulta. Hindi lang basta inaprubahan ng team ni Skinny ang kampanya—ikinampanya pa nila ito, agad na nakikita ang napakalaking potensyal nito para sa brand at ang kakaibang paggamit nito ng AI. Nasaksihan ni Liz kung paano umunlad ang kanyang digital na sarili nang lampas sa kanyang inaasahan, mula sa pagiging Skinny ambassador hanggang sa pagiging mitsa ng mas malawak na usaping kultural.
Isa sa mga nagpaiba sa kampanyang ito ay ang kakayahan ng HeyGen na lutasin ang isang matagal nang hamon sa paggamit ng AI: ang pagiging pare-pareho ng karakter. Sa mga naunang platform, nagreresulta ito sa mga avatar na medyo nag-iiba ang itsura mula eksena hanggang eksena, pero tinulungan ng HeyGen ang Colenso na makamit ang tuluy-tuloy at magkakaugnay na presensya ng karakter na nananatiling tapat sa esensya ni Liz, kahit lumabas siya bilang isang propesyonal na tagapagbalita ng balita o bilang isang astronaut.
For Colenso, the campaign wasn’t just about using AI for the sake of using AI—it was about pushing the envelope for creativity, embracing the weird, and even starting to write the playbook for how AI is used in New Zealand. The campaign was impactful largely because it celebrated AI, inviting audiences into a conversation about creative possibilities rather than trying to hide it. And perhaps the biggest indicator of the campaign’s success is the audience’s openness to AI—when done the right way of course—as Colenso continues to brainstorm creatively impactful and ambitious ideas for its clients.