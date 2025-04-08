Tomorrow.io, ang nangungunang Resilience Platform™ sa mundo, ay nagbibigay‑kapangyarihan sa pampubliko at pribadong sektor na mabawasan ang epekto ng panahon sa kanilang mga operasyon. Sa lumalawak nitong konstelasyon ng mga satellite, pinagsasama nito ang advanced na datos sa mga proprietary model upang makapaghatid ng walang kapantay na predictive insights sa pamamagitan ng Resilience Platform™ nito. Dahil dito, nagiging posible para sa mga organisasyon na ma-anticipate at mapamahalaan ang mga pagkaantala dulot ng panahon, na tinitiyak ang resiliency at pagpapatuloy ng operasyon sa anumang kondisyon. Halimbawa, maaaring abisuhan ng isang kompanya ng auto insurance ang mga policyholder na ilipat ang kanilang mga sasakyan kung may paparating na hail.
Dahil sinusuportahan ng Tomorrow.io ang malawak na hanay ng mga industriya at use case, naharap ang kumpanya sa mga hamon sa pag-scale ng personalized at makabuluhang video content upang masuportahan ang iba’t ibang audience nito, mapahusay ang efficiency, mapalakas ang presensya ng mga executive, at maisulong ang content strategy.
Paggamit ng AI stack para mapalawak ang mga gawaing pang‑marketing
Ang marketing team ng Tomorrow.io ay may malawak na saklaw ngunit payat ang istruktura, na binubuo lamang ng limang miyembro. Para makipagsabayan sa mas malalaking organisasyon na may halos walang katapusang marketing resources, ginagamit ni Kelly Peters, Director of Marketing, ang mga AI-driven na estratehiya at tech stacks.
“Naglilingkod kami sa maraming iba’t ibang business units. Kailangan naming magpakitang-gilas tulad ng anumang marketing team. Pero dahil na rin sa liit ng team namin, kailangan naming maging lalo pang madiskarte,” sabi ni Peters. “Kaya namin todo-todong niyakap at ginamit ang AI, imbes na basta na lang mag-react nang pasibo.”
Malaki ang pag-asa ng marketing team ng Tomorrow.io sa video. Isa itong napakahalagang bahagi ng kanilang marketing strategy, kapwa sa SEO at sa pagpapataas ng engagement. Gayunpaman, matrabaho at matagal ang tradisyunal na paggawa ng video dahil kailangan nitong makipag-coordinate sa mga executive, videographer, at dumaan sa mahabang post-production.
“Alam namin na mas makaka-engage ang video sa mga tao at magkakaroon ng mas malaking epekto mula sa pananaw ng brand,” sabi ni Peters. “Nakikita namin itong magiging napakahalaga para sa kinabukasan ng marketing.”
Para makapagpatupad ng mas ABM-style na approach, kinailangan ng team ng paraan para ma-scale ang personalized na content sa antas ng account at indibidwal, at mapanatili ang consistency sa dumaraming uri ng outputs. Iyon ang nagdala sa kanila sa HeyGen.
Paghahanap ng tamang plataporma para sa content machine nito
Matapos gamitin ang Synthesia, napagtanto ng team na hindi nito natutugunan ang pangangailangan nila pagdating sa kalidad ng avatar. Pinili ng Tomorrow.io ang HeyGen dahil sa makatotohanang AI avatars nito at sa kakayahang gumawa at magpadala ng personalized na mga video ng mga executive.
“Isa sa mga hamon na hinarap namin bago gamitin ang HeyGen ay talagang oras. Umaabot ng ilang linggo para makagawa ng isang maganda at propesyonal na itsurang ad o video. At hinahanap namin kung paano mapapaikli ang oras na iyon,” sabi ni Madison Sofield, AI Content Strategy and Video Creation sa Tomorrow.io.
Ngayon, pinapagana ng HeyGen ang araw-araw na content machine ng Tomorrow.io at walang kahirap-hirap na iniintegrate sa kanilang content workflows. Ginagamit ng team ang platform para gumawa ng video content na puwedeng i-repurpose sa iba’t ibang format, mula sa product explainers at executive videos hanggang sa social media posts at email campaigns.
“Karamihan sa mga marketing team ay nagpa-plano muna ng kanilang mga nakasulat na content at saka gumagawa ng mga video mula roon. Samantalang kami, inuuna namin ang video content at saka namin ito ginagawang mga nakasulat na materyal,” sabi ni Ruth Favela, AI Marketing Manager. “Na-realize namin, bakit hindi na lang magsimula sa isang video na puwedeng hatiin at gawing maraming piraso ng content?”
Halimbawa, ginagamit ng Tomorrow.io ang HeyGen para gumawa ng mga AI avatar ng kanilang mga executive, kabilang ang kanilang CMO, at lumikha ng personalized na video content para sa mga high-value na prospect. Ang kailangan lang gawin ng team ay makipagkita sa isang stakeholder para tukuyin ang mga layunin, gumamit ng ChatGPT o Claude para sumulat ng script, ilagay ito sa HeyGen para gumawa ng avatar video, at i-export ito para sa post-production—lahat gamit ang AI. Pagkatapos, isinasama ang mga final na video sa iba’t ibang distribution channels.
“Nang mapanood ko ang una kong HeyGen video, sobrang astig pero sabay rin ang weird na pakiramdam dahil parang gumawa ako ng video ng boss ko. Pakiramdam ko ang laki ng kapangyarihan ko, pero ang saya rin kasi agad akong nakagawa ng isang bagay para sa mga ads namin,” sabi ni Madison.
Higit pa sa marketing, nagkaroon ng iba’t ibang gamit ang mga HeyGen AI avatar sa iba’t ibang departamento, tulad ng mga training module at customer support na mga video. “Ang marketing team namin ay naging parang ilaw ng pamumuno sa AI marketing space, sa loob at labas ng kumpanya,” sabi ni Peters.
Pag-convert ng AI video tungo sa high-level na marketing
Ang HeyGen ay naging mahalagang bahagi ng content strategy ng Tomorrow.io, na nagbibigay‑kapangyarihan sa team na palawakin ang kanilang output at pataasin ang engagement nang hindi isinasakripisyo ang kalidad. Sa pamamagitan ng pagpapasimple ng paggawa ng video at pag‑enable ng personalized na outreach, natulungan ng HeyGen ang Tomorrow.io na muling imahinahin ang potensyal ng video sa kanilang mga marketing effort.
Ang paggamit ng HeyGen ay lubos na nagpababa sa oras ng paggawa ng mga video, dahil nakakagawa na ngayon ang mga miyembro ng team ng makinis at propesyonal na mga video sa loob lamang ng ilang oras imbes na ilang linggo. Sa HeyGen, nakakagawa na ngayon ang team ng mga video sa loob lamang ng dalawang araw kumpara sa isang buong linggo, na nagpapabilis sa takbo ng mga kampanya at nagbibigay-daan sa kanila na makasabay sa tumataas na pangangailangan sa content. Ang scalability at antas ng pag-personalize na naabot gamit ang HeyGen ay lubos na nagbago sa kakayahan ng Tomorrow.io na makipag-ugnayan sa kanilang mga audience at pagandahin ang karanasan ng mga buyer nang hindi nauubos ang panloob na mga resources.
“Hindi ko na nga ma-imagine na gawin ito gamit ang tradisyonal na video setup,” sabi ni Madison. “Kailangan pa sana naming magdala ng videographer, papabasahin ang executive ng isang minutong script, at maghintay pa para sa footage.”
Ipinapakita ng Tomorrow.io kung paano kayang bigyang-kapangyarihan ng mga advanced na AI tool ang maliliit na team na makipagsabayan sa malalaking kumpanya sa industriya, itulak ang inobasyon at kahusayan sa operasyon, at sabay na baguhin kung paano kumokonekta ang mga organisasyon sa kanilang mga audience.
Sa isang maliit na team na binubuo lamang ng 3–5 marketer na nakagagawa ng dami ng content na pang-enterprise level, ipinapakita ng Tomorrow.io kung paano nagbibigay ang AI ng napakalaking epekto para sa maliliit ngunit high-performing na team. Sa kabuuan, nakakatipid ang team ng tinatayang 2–3 buwan bawat taon sa video production sa pamamagitan ng pag-alis ng tradisyonal na shoot logistics, paulit-ulit na pag-e-edit, at oras ng mga contractor.
“Hindi lang ito tungkol sa pagtitipid ng oras. Ang mahalaga ay dahil hindi ko na kailangang gugulin ang oras ko sa paggawa ng ad, mas makakapag-isip ako tungkol sa mas malalaking proyekto tulad ng mga dokumentaryo o mga campaign na hindi ko man lang maiisip noon bago ko nagkaroon nitong tool na ito,” sabi ni Peters.