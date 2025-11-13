Paano nakakasabay ang mga marketing agency sa bagong bilis ng digital advertising? Para sa Favoured, isang full-service performance marketing agency na nakabase sa UK, ang sagot ay nasa pagiging matapang sa estratehiya at paggamit ng mga bagong tool para makamit ang mas magagandang resulta. Sa malawak na hanay ng mga kliyente mula sa mga start-up hanggang sa mga matagal nang brand tulad ng teapigs, Avon, at Kodak, nagbibigay ang Favoured ng eksperto at de-kalidad na digital marketing services sa pamamagitan ng kanilang highly specialized at ganap na integrated na team.
Lumapit sila sa HeyGen para i-scale ang kanilang content creation efforts, na nagresulta sa mas masusing creative testing at mas kaunting creative fatigue mula sa mga manonood. Sa tulong ng HeyGen, natagpuan ng Favoured ang isang volume play na tama ang balanse sa pagitan ng AI technology at human creativity para makapaghatid ng pinakamahusay na klase ng marketing campaigns para sa mga kliyente.
Paglaban sa creative fatigue at kakulangan sa mga mapagkukunan
Bago ang HeyGen, hinarap ng Favoured ang dalawang pangunahing balakid: paggawa ng content na matindi sa resources at mabilis na pagkaubos ng mga creative idea. Ang kanilang high-touch na workflow na iniangkop sa bawat indibidwal na kliyente ay nagbibigay ng magagandang resulta pero nangangailangan ng malakihang human resources. Ang tradisyonal na proseso ng paggawa ng UGC, na kinabibilangan ng pre-production setup at pagpapadala ng mga produkto, ay matagal gawin at, bukod pa roon, limitado rin sa dami ng mga aktor na maaari nilang makuhanan ng video.
Para mapanatili ang kanilang kompetitibong kalamangan, nauunawaan ng Favoured ang estratehikong halaga ng paggawa ng content sa malaking sukat, dahil kahit ang mga pinakamagandang creatives ay nauuwi rin sa audience fatigue. Ipinaliwanag ni Andy Willers, Co-Founder ng Favoured: "Kapag pinalaki na namin ang ad spend sa isang platform, may ilang platform, tulad ng TikTok, kung saan mas mabilis mapagod ang mga creatives. Ibig sabihin, habang mas madalas na nakikita ng isang user ang isang creative, mas lalong humihina ang performance ng campaign." Naging kritikal ang patuloy na pagre-refresh ng UGC content para mapanatili ang performance ng campaign, na lumikha ng walang katapusang demand na hindi kayang tugunan nang mahusay ng kanilang manual na proseso.
"Bago ang HeyGen, mas mano-mano ang prosesong ito at mas maraming tao ang kailangan para makuha ang parehong output," sabi ni Andy. "Kailangan mo pang magsulat ng script, ipadala ito sa isang creator, ipaship ang produkto, at maghintay ng 5 hanggang 10 araw para sa isang UGC video."
Gumamit muna sila ng Runway para sa video generation, pero nang marinig ni George Gossland, UGC Director sa Favoured, ang tungkol sa HeyGen, alam niyang magiging game-changer ito para sa kanilang workflows. Dagdag pa ni Andy, "Gumamit na kami ng iba pang mga tool para subukang gumawa ng katulad na mga bagay sa paglikha ng avatar, pero ang HeyGen ang tila gumawa nito nang pinakamaganda."
Mas marami, mas masaya gamit ang avatar solution ng HeyGen
Ginagamit na ngayon ng Favoured ang AI avatar generation ng HeyGen bilang pundasyon ng kanilang mahigpit na creative testing strategy. “Ang ipinahintulot sa amin ng HeyGen ay makagawa ng mga avatar para sa UGC ads nang napakabilis, na sa huli ay nagbibigay-daan sa amin na makapagsubok ng mas maraming script variants,” paliwanag ni Andy. Sa tulong ng HeyGen, malaki ang naitulong nito sa pagpapalawak ng kakayahan ng ahensya sa pagte-test, mula sa 10–15 magkakaibang UGC variants sa isang buwan hanggang 50 hanggang 100, na nagbibigay-daan sa kanila na mas mabilis mahanap ang winning creative at sa huli ay mapahusay ang performance ng kanilang mga campaign sa pamamagitan ng mas maraming testing at optimization.
“Walong buwan na ang nakalipas, nakakagawa lang ako ng mga 20 video sa isang araw,” sabi ni George. “Ngayon, nakagawa ako ng 100 kaninang umaga.”
Dagdag ni Andy, “Ngayon makakakuha na kami ng AI avatar na kayang basahin nang makatotohanan ang 20 script nang sabay at diretso itong ibigay sa isang editor. Makakagawa kami ng mas marami pang variant nang mas mabilis.”
Lubos pinahahalagahan ng team ang mga realistic na avatar ng HeyGen. “Sa HeyGen, naire-record namin ang iisang tao sa iba’t ibang konteksto. Ang kakayahang baguhin ang shot o perspektibo para sa iba’t ibang bersyon ay nakatutulong para maging mas makatotohanan ito para sa consumer,” dagdag ni Andy. Para mapalaki ang epekto, isinasama ng Favoured ang HeyGen sa iba pang AI tools—pinapahusay ang mga voiceover gamit ang ElevenLabs, lumilikha ng mga product image gamit ang Ideogram, at gumagawa ng b-roll gamit ang Kling.
Malinaw ang sinasabi ng mga numero
Pinapahintulutan ng HeyGen ang Favoured na mas lalo pang magpokus sa pinakamagaling nitong gawin: ang paghatid ng mga performance-driven na kampanya sa marketing.
“Ang HeyGen ay nagbubukas ng performance sa pinaka-basic na antas nito,” paliwanag ni Andy. “Habang mas marami kaming natetest, mas nakikita namin kung ano ang tumatagos sa mga audience, kung ano ang nagbibigay ng mas mataas na click-through rate, kung ano ang nagpapababa ng cost-per-click—na lahat ay may domino effect sa iba pang mga downstream metrics ng anumang campaign.”
Napakalinaw ng mga nakuhang benepisyo sa efficiency. Dati, aabutin ng 20 minuto ang isang tao para basahin ang sampung magkaibang hook. Ngayon, kayang gumawa ng Favoured ng 50 magkaibang hook halos kaagad. Para sa Favoured, ang performance ang pundasyon ng kanilang business model. Nakasalalay ang kasiyahan ng kliyente sa mga key performance indicator tulad ng return on ad spend (ROAS) at cost of acquisition. Sa tulong ng AI avatars ng HeyGen, mas mabilis nilang naaabot ang mga KPI, mas epektibong napapalaki ang campaign spend, at mas napapataas ang kasiyahan ng kliyente kumpara sa tradisyunal na mga pamamaraan. Sa digital na mundo kung saan ang pag-stand out ay nangangahulugang kailangan mong gumawa nang mas marami, naging isang napakahalagang kasangkapan ang HeyGen sa marketing approach ng Favoured.
Simple lang na inilarawan ito ni Andy: “HeyGen has been a game changer. Kaya na naming makagawa ng production-ready na creative sa loob lang ng ilang oras, samantalang dati umaabot pa ito ng ilang linggo.”
“Sa totoo lang, mas hindi nakaka-stress ito kaysa sa pag-shoot ng totoong video. Maaari kang gumamit ng 50 iba’t ibang creator at gumawa ng 100 piraso ng content sa loob ng isang linggo nang hindi nagha-hire ng kahit sino,” sabi ni George.