Paano pinalakas ng Reply.io ang TikTok presence ng kanilang CEO gamit ang HeyGen
Reply.io, naitatag noong 2014, ay isang multi-channel na sales engagement platform para sa mga in-house sales team at mga ahensya, na tumutulong sa kanila na makipag-ugnayan sa mga potensyal na customer.
Noong 2023, nais palawakin ng founder at CEO na si Oleg Campbell ang kanyang presensya sa social media, ngunit nakatuon ang lahat ng oras niya sa pagpapatakbo nang maayos ng sales engagement platform. Para mapalakas ang kredibilidad ng Reply.io at maipakita ang kanyang kadalubhasaan sa industriya, nagsimulang gumamit ang social media team ni Oleg ng HeyGen upang iangat ang kanyang presensya sa social media sa pamamagitan ng paggawa ng mga nakakaengganyong content na nagha-highlight sa kanyang mga insight at sa mga teknolohikal na inobasyon ng Reply.io.
Nakapanayam namin si Anastasiia Nak, social media manager ng Reply.io na siyang humahawak sa mga social channels ni Oleg. Mula noon, matagumpay na napalakas ng kanyang team ang presensya ni Oleg sa TikTok gamit ang mga life-like avatar ng HeyGen.
Ang Hamon
Sa simula, ang pag-launch ng isang social media plan para sa kanilang CEO ay mukhang nakakatakot at magastos. Dahil sa sobrang siksik na schedule ni Oleg, halos wala nang oras para mag-record, mag-edit, at mag-coordinate ng oras para sa production teams na magkikita nang ilang beses sa isang linggo para gumawa ng social content. Kung walang maayos at tuloy-tuloy na proseso, nag-aalala ang team na ang pagpapakita ng thought leadership ni Oleg online ay magbubunga lang ng kakaunting resulta, na halos imposibleng mapanatili ang consistent at engaging na content.
Gayunpaman, nagbago ang lahat nang ipakilala ang HeyGen. Binigyan ng platform ang team ng mga kasangkapan para mabilis at mahusay na makagawa ng de-kalidad na mga video, na halos kaunting oras lang ang kailangan para sa pag-apruba ni Oleg—at sa mas mababang gastos.
Ang Solusyon
Nais ni Oleg na magpatupad ng isang tool na magpapahintulot sa kanyang team na makatipid ng oras sa paggawa ng content para sa social media at maipakita kung paano binabago ng AI ang mga interaksiyon sa buong mundo.
Ang HeyGen ay mabilis na naging pinaka-mura at pinaka-mabisang solusyon sa oras para kay Anastasiia at sa kanyang team upang makagawa ng mga personal na TikTok video ni Oleg. Pinapayagan sila ng HeyGen na lumikha ng malikhaing content habang malaki ang naitutulong sa paglago ng social media following ni Oleg, nang hindi kinakailangan ang kanyang direktang paglahok.
Matapos subukan ang iba’t ibang generative AI video platforms, pinili ng team ang HeyGen dahil nag-aalok ito ng mga avatar na pinakamalapit sa totoong tao at isang madaling gamitin na proseso para sa paggawa ng video.
Sa tulong ng HeyGen, kaya nang gumawa ng social team ng Reply.io ng 10 hanggang 14 na video bawat linggo, na nababawasan ang pressure ng araw-araw na pagre-record at mas napapadali ang pakikipag-ugnayan nila sa audience ni Oleg. Sa pag-upload ng iba’t ibang avatar, madali nilang napapaganda ang kanilang mga video, kadalasan nang hindi napapansin ng mga manonood ang kaibahan.
Hindi na kailangang gumugol ng maraming oras ang team ni Anastasiia sa pagre-record ng mga video. Sa halip, makakapagpokus na sila sa tunay nilang galing—ang paglikha ng nakakaengganyong content.
Ang Mga Resulta
Pagkalipas ng 10 buwan ng paggamit ng HeyGen, nakakita ang social media team ni Oleg ng kahanga-hangang mga resulta. Hindi lang nakatipid ang paggamit ng HeyGen sa team ng hanggang tatlong oras sa bawat video, nakamit din nila ang mga sumusunod na resulta sa TikTok:
- Kahanga-hangang engagement: Ang pinaka-pinapanood nilang TikTok video ay umabot sa 5.7 million views gamit ang HeyGen, at ang iba pa ay palaging nakakakuha ng pagitan ng 8,000 at 30,000 views.
- Paglago ng followers: Sa loob ng 10 buwan, ang bilang ng TikTok followers ni Oleg ay sumirit hanggang 200,000 followers, na may kahanga-hangang 50,000 bagong followers sa unang anim na buwan ng paggamit ng HeyGen.
- Mas mataas na traffic:Sa link na nasa kanilang bio, kaya na nilang magdala ng mas maraming traffic mula sa TikTok kaysa sa anumang ibang social platform, na positibong nakakaapekto sa kanilang negosyo sa pamamagitan ng pagdadala ng mas maraming bisita sa kanilang website at mas malaking atensyon sa Reply.io sa kabuuan.
“Sobrang nakatulong sa amin ang HeyGen, lalo na dahil bagong teritoryo ito para sa lahat ng kasali. Sa tingin ko, hindi marami ang creators na nagpo-post ng isa o dalawang video araw‑araw na nakatuon sa AI habang aktibo rin itong ginagamit. Hindi kami sigurado noong una kung gaano kami magiging matagumpay. Wala kaming mga viral na video bago kami nagsimulang gumamit ng HeyGen. Pero nang sinimulan namin itong gamitin, nagbago ang lahat. Tumaas ang bilang ng aming followers, at naging mas malaki ang engagement ng audience namin sa content.”
Anastasiia Nak
Social Media Manager sa Reply.io