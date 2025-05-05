Paano kung ang web ay hindi lang nagbibigay ng impormasyon, kundi talagang gumagalaw at humahaplos sa’yo?
getitAI ay bumubuo ng persuasion layer para sa internet: mga story-driven na agent na nakabatay sa mga pinagkakatiwalaang creator na hindi lang basta nagsasalita—sila ay nagpi-pitch, gumagabay, at nagko-convert. Pinaandar ng mga avatar ng HeyGen, binibigyan ng mga agent na ito ang mga digital na karanasan ng isang bagong interface—na hitsura, pakiramdam, at daloy ay parang pakikipag-usap sa isang human expert.
Hindi lang ito tungkol sa mas maraming benta. Tungkol ito sa paggawa sa internet na hindi na parang vending machine, kundi parang isang tunay na pag-uusap.
“Hindi lang namin ina-optimize ang mga website. Iniisip namin silang muli bilang mga puwang ng salaysay—mga lugar kung saan ang kuwento ang gumagabay sa mga desisyon, at ang mga agent ang umaakay sa iyo sa bawat hakbang,” sabi ni Alain Denzler, Founder & CEO sa getitAI.
The search for a responsive avatar framework
From the start, getitAI knew that trust and timing were non-negotiable. If digital agents were going to persuade, they had to feel real—not just visually convincing but behaviorally fluid. No clunky pauses, stitched-together voiceovers, or uncanny vibes.
Ang mga naunang avatar platform ay alinman sa pinapaboran ang kalidad kapalit ng bilis—o nag-aalok ng mabilis na tugon na hindi naman photorealistic. Wala sa dalawa ang umubra. Hindi puwedeng sirain ng medium ang kuwento.
“Hindi lang kami naghahanap ng isang mukha—kailangan namin ng isang bagay na may ekspresyon, mabilis, at madaling mabasa ang emosyon. Kailangang tumama ang kuwento, sa bawat pagkakataon,” sabi ni Alain.
Ang HeyGen ang unang platform na nag-alok ng kombinasyong kailangan ng getitAI: photorealistic na mga avatar, real-time na responsiveness, at isang developer-friendly na interface na kayang sumabay sa dynamic na storytelling.
Bakit naging nawawalang piraso ang HeyGen
Ang nagpanatangi sa HeyGen ay ang natatanging kombinasyon nito ng photorealistic na pagbuo ng video at real-time na streaming avatars. Hindi lang ito tungkol sa pag-render ng avatars—tungkol ito sa pagpapanatili ng kapani-paniwala at tuloy-tuloy na interaksiyon kung saan hindi kailanman mararamdaman ng user na naghihintay sila sa software.
As one of HeyGen’s earliest interactive avatar partners, getitAI worked closely with the product team to tune the system for more demanding use cases: branching logic, flexible user inputs, and emotionally intelligent delivery.
“Medyo magulo noong una, pero sa huli, nalampasan din namin ang uncanny valley—at nakabuo kami ng isang bagay na parang totoong usapan,” sabi ni Alain.
Pagkalipas ng 18 buwang pagtutulungan, inimbitahan ang getitAI na ibahagi ang kanilang trabaho sa isang HeyGen community event. Sa entablado, diretsahang sinabi ni HeyGen Co-Founder Wayne Liang: “Mas magaling gamitin ng getitAI ang teknolohiya namin kaysa sa amin mismo.”
Panghihikayat bilang isang plataporma
Bagama’t unang nakakuha ng traction mula sa mga consumer brand, mas malawak at pahalang ang ambisyon ng getitAI: gawing imprastraktura ang tiwala at pag-uusap—isang bagay na puwedeng gumana saanman ginagawa ang mga desisyon.
From SaaS onboarding to education, finance, and healthcare—anywhere a decision needs guidance, a well-trained agent can step in. The vertical is optional. The human touch is not.
Ginagawang nakikita ng mga avatar ng HeyGen ang mga agent na ito. Ginagawang kapani-paniwala ng getitAI ang mga ito.
Magkasama, inilalatag nila ang pundasyon para sa isang bagong uri ng interface—kung saan hindi nagtatapos ang kuwento sa CTA, kundi dumadaloy sa bawat click, swipe, at tanong.
Ang epekto: Pakikipag-ugnayan na talagang kumikilos sa mga tao
Ang mga session kasama ang mga getitAI + HeyGen agents ay umaabot na ngayon nang karaniwan sa higit 2.5 minuto—ilang ulit na mas mahaba kaysa tipikal na engagement windows. At hindi lang ito tungkol sa mas mahabang oras ng pakikipag-ugnayan, kundi mas malalim na interaksiyon: nagtatanong ang mga user, nakakatanggap ng nakaangkop na mga sagot, at nananatiling nasa tamang daloy.
Conversion rates for those interactions range from 13–21%. But the more interesting shift? The user stops browsing—and starts becoming part of the story.
“Ang internet ay lumipat mula sa mga pahina papunta sa mga feed. Ngayon, lumilipat na ito mula sa mga feed papunta sa mga karakter. Kami ang gumagawa ng sistemang nasa likod ng pagbabagong iyon,” sabi ni Alain.
Ano ang susunod
Habang naghahanda ang getitAI na ilunsad ang Creator Agent Marketplace nito, nananatiling mahalagang bahagi ng stack ang HeyGen. Malapit nang makapag-deploy ang mga negosyo ng mga sinanay na agent—kumpleto sa boses, tono, at istilo ng pagkukuwento—na kasingdali lang ng pagdaragdag ng Stripe checkout.
For HeyGen, it’s proof of what happens when avatars stop reading scripts and start guiding decisions. For getitAI, it’s the next step toward a web powered not by clicks—but by conversation.