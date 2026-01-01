Veo 3.1 เครื่องสร้างวิดีโอ AI โดย Google
โมเดลวิดีโอ AI ขั้นสูงสุดจาก Google DeepMind ใช้งานได้แล้วบน HeyGen เปลี่ยนข้อความ รูปภาพ หรือเฟรมแรกและเฟรมสุดท้ายให้กลายเป็นคลิปสไตล์ภาพยนตร์พร้อมเสียงต้นฉบับ เริ่มสร้างได้ในไม่กี่วินาที เล่นฟรี
- การเคลื่อนไหวความเที่ยงตรงสูง
- ความต่อเนื่องหลายช็อต
- พรอมต์แบบกำหนดเอง
สิ่งที่สร้างได้ด้วย Veo 3.1
Veo 3.1 เป็นโมเดลวิดีโอ AI จาก Google DeepMind ที่สร้างมาเพื่อครีเอเตอร์และทีมงาน เปลี่ยนข้อความ รูปภาพ และเรเฟอเรนซ์ให้กลายเป็นคลิปสไตล์ภาพยนตร์ ควบคุมได้ทั้งเฟรมแรกและเฟรมสุดท้าย และส่งมอบวิดีโอพร้อมใช้งานระดับโปรดักชันได้โดยไม่ต้องออกจาก HeyGen
สร้างฟุตเทจ B-roll แบบภาพยนตร์
สร้างวิดีโอ b-roll AI คุณภาพสูงสำหรับการเปิดตัวสินค้า วิดีโออธิบาย โฆษณา วิดีโอสอน วิดีโอโซเชียล และแคมเปญแบรนด์ Veo 3.1 เปลี่ยนพรอมต์ง่ายๆ ให้กลายเป็นช็อตวิดีโอเคลื่อนไหวสุดเนี้ยบ พร้อมแสงเงาสมจริง การเคลื่อนกล้องแบบไดนามิก และเสียงแบบ native ในการเรนเดอร์ครั้งเดียว
รูปภาพเป็นวิดีโอ
ปลุกภาพนิ่งให้มีชีวิตด้วยเอนจินแปลงภาพเป็นวิดีโอ Veo 3.1 แอนิเมตภาพสินค้า ไลฟ์สไตล์ ทัมบ์เนล และภาพแบรนด์ให้กลายเป็นวิดีโอพร้อมใช้งานระดับโปรดักชันด้วยการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของแสง และมิติภาพแบบภาพยนตร์
สไตล์คอนเทนต์สร้างสรรค์ไม่รู้จบ
เปลี่ยนจากข้อความเป็นวิดีโอได้ในทุกสไตล์ที่คุณจินตนาการ สร้างเดโมสินค้า วิดีโอผู้ก่อตั้ง ภาพเหนือจริง ไลฟ์สไตล์คอนเทนต์ วิดีโออธิบายเชิงการศึกษา และโฆษณาแบบภาพยนตร์ได้จากโมเดลเดียว ทั้งหมดนี้ใน HeyGen
สไตล์ของตัวละครจะถูกล็อกให้คงเดิม ไม่ว่าจะเป็นแสง เสื้อผ้า หรือบรรยากาศ แม้กล้องและสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนไปก็ตาม
ควบคุมเฟรมแรกและเฟรมสุดท้าย
กำหนดได้อย่างแม่นยำว่าวิดีโอของคุณจะเริ่มและจบตรงไหนด้วยการพรอมต์เฟรมแรกและเฟรมสุดท้าย สร้างทรานส์ฟอร์เมชันที่เนียนตา ช็อตก่อนและหลัง การเปิดตัวสินค้า ทรานซิชัน การขยายฉาก และช็อตฮีโร่ที่ดูมืออาชีพ พร้อมควบคุมผลลัพธ์ได้อย่างเต็มที่
ครีเอเตอร์และแบรนด์ใช้ Veo 3.1 อย่างไร
ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ แบรนด์ซิเนมาติก โฆษณาบนโซเชียล หรือวิดีโออธิบายสินค้า Veo 3.1 ออกแบบมาให้เข้ากับวิธีการทำวิดีโอของทีมยุคใหม่ สร้างวิดีโอ AI สไตล์ภาพยนตร์พร้อมเสียงต้นฉบับสำหรับทุกช่องทาง ทุกฟอร์แมต และทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้ในเวิร์กโฟลว์เดียวภายใน HeyGen
คลิปคอนเทนต์โซเชียลเป็นหลัก
สร้างวิดีโอสั้นสำหรับ TikTok, Instagram, YouTube Shorts และ LinkedIn ออกแบบฮุก ทรานซิชัน ภาพเปรียบเทียบเชิงภาพ ซีนอวตาร และวิดีโอโซเชียลมีเดียแบบมีแบรนด์ โดยไม่ต้องมีทีมตัดต่อครบชุด
วิดีโอสำหรับผู้ก่อตั้งและแบรนด์
เปลี่ยนประกาศ อัปเดตผลิตภัณฑ์ คอนเทนต์ Thought Leadership และข้อความจากผู้ก่อตั้งให้กลายเป็นวิดีโอผู้ก่อตั้งสไตล์ภาพยนตร์ด้วย AI Digital Twin ของคุณ เพิ่มโมชั่น ฉาก และฟุตเทจ B-roll เพื่อให้ทุกข้อความดูพรีเมียม
วิดีโอเพื่อการศึกษาและอธิบายข้อมูล
ทำให้แนวคิดซับซ้อนเข้าใจง่ายขึ้นด้วยตัวอย่างภาพจริง แอนิเมชันแนวคิด ซีนไลฟ์สไตล์ และฟุตเทจ B-roll ประกอบ เหมาะสำหรับคอร์สเรียน วิดีโออธิบายด้วย AI วิดีโอต้อนรับพนักงานใหม่ การเทรนนิง และคอนเทนต์วิดีโอด้านการศึกษา
คอนเทนต์เปิดตัวสินค้า
สร้างวิดีโอเปิดตัวสินค้าให้สะดุดตา ด้วยช็อตสินค้าแบบภาพยนตร์ เดโมฟีเจอร์ วิชวลแบบแอบสแตรกต์ และทรานซิชันที่ลื่นไหล ออกแบบมาสำหรับโพสต์โซเชียล แลนดิ้งเพจ โฆษณา และแคมเปญวิดีโอเดโมสินค้า
ทีมทำงานส่งมอบได้เร็วขึ้นด้วย Veo 3.1
ฟังประสบการณ์จากครีเอเตอร์และแบรนด์ที่ใช้ Veo 3.1 เพื่อขยายการเล่าเรื่องและปล่อยแคมเปญให้เสร็จภายในไม่กี่ชั่วโมง
แพ็กเกจราคาแบบยืดหยุ่นสำหรับทุกครีเอเตอร์และทุกทีม
HeyGen ช่วยให้ธุรกิจกว่า 100,000 แห่งสร้าง โลคัลไลซ์ ขยาย และทำงานร่วมกันบนวิดีโอได้โดยไม่ต้องใช้กล้องหรือทีมถ่ายทำ ได้รับการยกย่องให้เป็น G2’s #1 Fastest Growing Product of 2025 ทำให้การสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพง่ายกว่าที่เคย
ฟรี
$0/เดือน
จุดเริ่มต้นที่เหมาะสำหรับครีเอเตอร์และนักการตลาดที่ต้องการลองใช้เครื่องมือ AI เช่น HeyGen’s AI video maker
- 3 วิดีโอต่อเดือน
- วิดีโอความยาวสูงสุด 1 นาที
- เข้าถึง Avatar IV และ Video Agent
- การประมวลผลวิดีโอมาตรฐาน
- Digital Twin สำเร็จรูปกว่า 500 แบบ
- อวตารดิจิทัลคู่แฝดแบบกำหนดเอง 1 ตัว
- มากกว่า 30 ภาษา
ครีเอเตอร์
$29 / เดือน
สร้างวิดีโอ AI แบบเจเนอเรทีฟสำหรับครีเอเตอร์เดี่ยว เข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูงอย่างตัวสร้างวิดีโอ AI และเสียงบรรยายด้วย AI
- วิดีโอยาวได้สูงสุด 30 นาที
- ส่งออกวิดีโอความละเอียด 1080p
- การสร้างวิดีโอ Avatar IV แบบขยายขั้นสูง
- ประมวลผลวิดีโอความเร็วสูง
- สร้างอวตารจากภาพได้ไม่จำกัด
- ลบลายน้ำ
- การโคลนเสียง
- โมเดล AI ขั้นสูง (ภาพและวิดีโอ)
- รองรับมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง
- โอนย้ายเครดิตที่เหลือใช้
โปร
$49 / เดือน
สร้างมาเพื่อผู้ใช้ระดับโปรที่ต้องการทำคอนเทนต์พรีเมียมในปริมาณมาก ปลดล็อกการใช้งานที่ยืดหยุ่นและส่งออกวิดีโอความละเอียดสูงสุด 4K ที่สวยคมชัด
- วิดีโอยาวได้สูงสุด 30 นาที
- ส่งออกวิดีโอ 4K
- การสร้างวิดีโอ Avatar IV แบบขยายขั้นสูง
- ประมวลผลวิดีโอได้เร็วขึ้น
- อวตารจากภาพถ่ายไม่จำกัด
- ลบลายน้ำ
- ปรับแต่งการใช้งานรายเดือนได้ตามต้องการ
- แก้ไขและตรวจปรู๊ฟสคริปต์คำแปล
ธุรกิจ
$149 / เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมราคา $20/ที่นั่ง สร้างวิดีโอที่ปลอดภัยและขยายการใช้งานได้สำหรับทีมและธุรกิจ
- วิดีโอยาวได้สูงสุด 60 นาที
- ส่งออกวิดีโอ 4K
- ประมวลผลวิดีโอได้เร็วขึ้น
- รองรับการทำงานพร้อมกันได้มากกว่า Pro 2 เท่า
- อวตารดิจิทัลแบบกำหนดเอง 5 ตัว
- ขยายแบรนด์และรวมศูนย์ทรัพยากรทั้งหมดของคุณ
- SAML/ SSO
- การเรียกเก็บเงินแบบรวมศูนย์
- เติมเครดิตแบบยืดหยุ่นหรือตั้งค่าเติมอัตโนมัติ
- เพิ่มสมาชิกทีมในราคา $20 ต่อที่นั่งต่อเดือน
- การทำงานร่วมกันในเวิร์กสเปซ
- คอมเมนต์และแก้ไขร่างวิดีโอ
- คำเชิญและการจัดการทีม
- วิดีโออินเทอร์แอกทีฟ (แบบทดสอบ ลิงก์ และอื่นๆ)
- ส่งออก SCORM
- การเชื่อมต่อกับ LMS
- การเชื่อมต่อกับ n8n, Make, Hubspot และ Zapier
องค์กร
ติดต่อฝ่ายขาย
สร้างวิดีโอคุณภาพระดับสตูดิโอที่ปรับให้ตรงกับความต้องการธุรกิจของคุณ
- การสร้างวิดีโอที่ยืดหยุ่น
- ไม่มีการจำกัดความยาววิดีโอสูงสุด
- ส่งออกวิดีโอ 4K
- ประมวลผลวิดีโอได้เร็วที่สุด
- รองรับการใช้งานพร้อมกันสูงสุด
- การควบคุมหลายเวิร์กสเปซ
- ที่นั่งผู้ตรวจปรู๊ฟสำหรับการแปลวิดีโอ
- จัดการบทบาทและการเข้าถึงจากศูนย์กลาง
- ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวระดับองค์กร
- การจัดการผู้ใช้ด้วย SCIM
- MFA สำหรับสมาชิกทีม
- เงื่อนไขทางการค้า
- การสนับสนุนลูกค้าระดับลำดับความสำคัญ
- ผู้จัดการฝ่ายดูแลความสำเร็จของลูกค้าเฉพาะราย
- การเริ่มต้นใช้งานแบบปรับให้เหมาะกับคุณ
- การเข้าถึงชุมชนสำหรับองค์กร
- การเรียกเก็บเงินตามใบแจ้งหนี้
คำถามที่พบบ่อย
Veo 3.1 คืออะไร
Veo 3.1 เป็นโมเดลวิดีโอ AI ที่ล้ำหน้าที่สุดของ Google DeepMind สามารถแปลงพรอมต์ข้อความ รูปภาพอ้างอิง และเฟรมแรกหรือเฟรมสุดท้าย ให้กลายเป็นคลิปวิดีโอสไตล์ภาพยนตร์พร้อมเสียงในตัว การเคลื่อนไหวสมจริง และการควบคุมมุมกล้องระดับผู้กำกับ บน HeyGen Veo 3.1 จะทำงานร่วมกับอวตาร AI และโมเดลวิดีโออื่นๆ ของคุณได้ในเวิร์กโฟลว์เดียว
ใครเป็นผู้สร้าง Veo 3.1?
Veo 3.1 ถูกพัฒนาโดย Google DeepMind ห้องปฏิบัติการวิจัย AI ของ Google ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดของโมเดลสร้างวิดีโอหลักของ Google และเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ Sora 2 ของ OpenAI HeyGen ผสานการทำงานกับ Veo 3.1 โดยตรง ทำให้ใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องจัดการบัญชี Google หรือ Gemini แยกต่างหาก
Veo 3.1 ทดลองใช้ฟรีได้ไหม
ได้ คุณสามารถลองใช้ Veo 3.1 ได้ฟรีบน HeyGen พร้อมเครดิตที่มีให้ในทุกบัญชี โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตในการเริ่มต้น แผนแบบชำระเงินจะปลดล็อกความละเอียดที่สูงขึ้น คลิปที่ยาวขึ้น จำนวนการสร้างต่อเดือนที่มากขึ้น และสิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์โดยไม่มีลายน้ำ
ใช้งาน Veo 3.1 บน HeyGen ได้อย่างไร
เข้าสู่ระบบ HeyGen เปิดวิดีโอเอดิเตอร์แล้วเลือก Veo 3.1 จากตัวเลือกโมเดล พิมพ์พรอมต์ อัปโหลดรูปอ้างอิง หรือกำหนดเฟรมแรกและเฟรมสุดท้ายเพื่อควบคุมช็อตของคุณ จากนั้นเชื่อมคลิป Veo 3.1 เข้ากับอวตาร AI ฟุตเทจ B-roll เสียงบรรยาย และเพลงภายในโปรเจกต์เดียวกัน
Veo 3.1 รองรับความยาววิดีโอสูงสุดเท่าไหร่?
Veo 3.1 สร้างคลิปได้ยาวสูงสุดหลายวินาทีต่อการสร้างหนึ่งครั้ง และสามารถขยายฉากได้ด้วยการใช้พรอมต์เฟรมแรกและเฟรมสุดท้าย หรือเชื่อมหลายคลิปเข้าด้วยกันในตัวแก้ไขของ HeyGen ความยาวสูงสุดต่อคลิปและความยาวรวมของโปรเจกต์ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจ HeyGen ที่ใช้งาน
Veo 3.1 สามารถสร้างเสียงและซาวด์ได้ไหม
ได้ Veo 3.1 สร้างเสียงต้นฉบับไปพร้อมกับวิดีโอในขั้นตอนเดียว รวมถึงเสียงบรรยากาศ เอฟเฟกต์เสียง และบทสนทนา ทำให้ไม่ต้องอัดเสียงพากย์หรือแก้ไขเสียงแยกต่างหาก บน HeyGen ยังสามารถซ้อนเสียง AI ที่โคลนจากเสียงของคุณเองหรืออัปโหลดไฟล์เสียงแบบกำหนดเองได้เมื่อต้องการควบคุมรายละเอียดทั้งหมด
สามารถใช้วิดีโอ Veo 3.1 ในเชิงพาณิชย์ได้หรือไม่?
วิดีโอที่สร้างด้วย Veo 3.1 บน HeyGen สามารถนำไปใช้ในงานเชิงพาณิชย์ได้ รวมถึงโฆษณา โพสต์โซเชียล การเปิดตัวสินค้า และงานส่งมอบให้ลูกค้า ภายใต้สิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์ตามแพ็กเกจ HeyGen ของคุณ ผลลัพธ์จากแพ็กเกจฟรีจะมีลายน้ำ แพ็กเกจแบบชำระเงินจะลบลายน้ำออกและให้สิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์แบบเต็มรูปแบบ
Veo 3.1 รองรับอัตราส่วนภาพแบบใดบ้าง?
Veo 3.1 สร้างวิดีโอได้ทั้งแนวตั้ง แนวนอน และสี่เหลี่ยมจัตุรัส รวมถึงอัตราส่วน 16:9 และ 9:16 ทำให้สร้างคอนเทนต์สำหรับ YouTube, TikTok, Reels, Shorts, LinkedIn และหน้าแลนดิ้งได้จากพรอมต์เดียวโดยไม่ต้องครอปใหม่
