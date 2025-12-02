Översätt engelsk video till italienska online

Säg hej till Avatar V, den mest naturtrogna avatar som någonsin skapats. Skapa din gratis

Översätt videor från
italienska till engelska

Översätt engelska videor till tydlig, naturlig italienska med HeyGen AI-driven videöversättning. Ladda upp din video, låt systemet upptäcka talad engelska och omvandla den till korrekta italienska undertexter eller en fullständigt översatt italiensk version som är redo att publiceras.

Det här fungerar bra för YouTube-videor, onlinekurser, produktdemonstrationer, intervjuer, marknadsföringsklipp och internt utbildningsmaterial. Allt körs direkt i din webbläsare, utan att du behöver installera någon programvara.

Translate video

Tap to upload a video!

See it in another language in just minutes.

Translate to:
136 941 485Skapade videor
111 528 252Skapade avatarer
18 863 802Översatta videor
Workday
Coursera
Miro
Bosh
Intel
Komatsu
Workday
Coursera
Miro
Bosh
Intel
Komatsu
Workday
Coursera
Miro
Bosh
Intel
Komatsu
Betrodd av över 1 000 000 utvecklare och ledande företag.
Fördelar

HeyGen AI-driven engelsk till italiensk videöversättning

Systemet använder röstigenkänning för att omvandla engelskt ljud till text. Den texten bearbetas med neurala maskinöversättningsmodeller som är särskilt tränade för videoinnehåll.

Om du publicerar ofta på YouTube kan du vilja använda vår specialiserade YouTube-videöversättare, som förenklar export av undertexter och arbetsflöden för publicering av captions: Till skillnad från verktyg som bara hanterar text tar det här arbetsflödet hänsyn till timing för undertexter, taltempo och kontextuell precision så att din italienska version förblir lätt att följa.

Översätt engelska videor för en större publik

Skapare, utbildare, marknadsföringsteam och globala företag översätter engelska videor till italienska för att nå nya marknader utan att skapa om innehållet.

Det här tillvägagångssättet hjälper dig att:

Nå italiensktalande målgrupper över hela världen

Öka tillgängligheten med undertexter

Utöka innehållet på europeiska marknader

Återanvänd engelska videor som presterar bra

Om du expanderar till flera marknader kan du också vilja utforska relaterade språkarbetsflöden som engelsk till spansk videöversättning:

AI avatar customization interface showing a woman's different photo poses, language selection with German and English, and voice tone options like Casual and Energetic.

Översätt engelsk video till italienska online

Du kan börja översätta direkt i din webbläsare.

Så här fungerar det:

Ladda upp en engelsk videofil eller klistra in en länk som stöds

Välj engelska som källspråk

Välj italienska som målspråk

Starta översättningen

Systemet skapar automatiskt en transkription, översätter den till italienska och förbereder undertexter eller manus för granskning och export.


AI avatar customization interface showing a woman's different photo poses, language selection with German and English, and voice tone options like Casual and Energetic.

Engelsk video till italienska undertexter och ljud

Du är inte begränsad till undertexter.

Du kan välja mellan:

Italiensk textning på skärmen

Italienska undertexter för regelefterlevnad

AI-genererade italienska voiceovers

Fullständig dubbning med AI-dubbningsteknik

Om du behöver översätta åt andra hållet för tvåspråkiga arbetsflöden kan du också konvertera italienska till engelska med det här verktyget:

Den här flexibiliteten gör att du effektivt kan lokalanpassa en video för flera språkområden.


AI avatar customization interface showing a woman's different photo poses, language selection with German and English, and voice tone options like Casual and Energetic.
Så fungerar det

Så översätter du engelska videor till italienska i 4 enkla steg

Att översätta en italiensk video till engelska med HeyGen AI är enkelt.

Kom igång gratis
Steg 1

Ladda upp din video

Ladda upp en videofil som MP4 eller MOV, eller importera en kompatibel videolänk.

Kom igång gratis
Three AI-generated avatar portraits (two women, one man) with a "Create New Avatar" button below.
Steg 2

Skapa den engelska transkriptionen

Röstigenkänningsteknik omvandlar automatiskt talad engelska till en skriftlig transkription.


Kom igång gratis
Three AI-generated avatar portraits (two women, one man) with a "Create New Avatar" button below.
Steg 3

Översätt engelska till italienska

Transkriptionen översätts till italienska med hjälp av kontextuella maskininlärningsmodeller som är tränade för att bevara meningsstruktur och innebörd.


Kom igång gratis
Three AI-generated avatar portraits (two women, one man) with a "Create New Avatar" button below.
Steg 4

Granska och exportera

Förhandsgranska resultatet, gör ändringar vid behov och exportera den färdiga videon eller undertextfilerna.

Kom igång gratis
Three AI-generated avatar portraits (two women, one man) with a "Create New Avatar" button below.

Vad är bättre med HeyGen?

Effekten är tydlig. Företag når verkliga resultat med HeyGens videotranslator. Genom att översätta videor direkt kan du spara både pengar och tid samtidigt som du enkelt utökar din globala räckvidd.

Kom igång gratis
Enkelt

lägre kostnader för videöversättning

Gratis

marknader lokaliserade direkt

Kraftfull

per video i stället för veckor eller månader

Vanliga frågor

Hur översätter jag en video från engelska till italienska?

Ladda upp din engelska video, välj engelska som källspråk och italienska som målspråk och starta översättningsprocessen. Systemet transkriberar det talade ljudet, översätter det till italienska och låter dig granska undertexter eller manus innan export.



Kan jag översätta engelska YouTube-videor till italienska?

Ja. När du har skapat italienska undertexter kan du ladda upp dem direkt i YouTube Studio. För ett smidigare arbetsflöde kan du använda verktyget YouTube Video Translator, som är särskilt optimerat för publicering på YouTube och hantering av undertexter.


Kan jag använda AI-dubbning i stället för undertexter?

Ja. Om du vill ersätta engelskt ljud med italienskt tal skapar AI-dubbning en helt lokaliserad ljudupplevelse. Det här alternativet är perfekt för marknadsföring, produktdemonstrationer och utbildningsvideor där röstbaserad leverans ökar engagemanget.



Är det här bättre än att använda Google Translate för videor?

Google Translate är utformat för korta textöversättningar. Videöversättning kräver taligenkänning, synkning av undertexter i tid och kontextuell bearbetning. Specialiserade system för videöversättning ger mer träffsäkra och användbara resultat för professionellt innehåll.



Hur exakt är videöversättning från engelska till italienska?

Noggrannheten beror på ljudkvalitet, talarens accent och hur komplext innehållet är. Videor med tydligt tal och minimalt bakgrundsljud ger bättre resultat. Du kan granska och finjustera översättningarna innan publicering för att säkerställa konsekvens och rätt tonläge.


Kan företag använda detta för utbildnings- och marknadsföringsvideor?

Ja. Företag använder översättning av video från engelska till italienska för introduktionsmaterial, intern utbildning, produktdemonstrationer, marknadsföringskampanjer och kundsupportvideor. Möjligheten att granska och redigera översättningarna säkerställer att varumärkesbudskapet är konsekvent på alla marknader.


Skapar det här bara undertexter, eller kan det även generera voiceovers?

Systemet stöder både generering av undertexter och översatta manus som kan användas för voiceovers. Om du vill ha helt automatiserat röstbyte erbjuder AI-dubbning en integrerad lösning för att skapa italienskt ljud från översatta manus.


Kan jag översätta till andra språk än italienska?

Ja. Samma arbetsflöde fungerar för många språkkombinationer. Till exempel kan du översätta engelska till tyska, engelska till portugisiska eller spanska till engelska med liknande steg.


Översätt videor till över 175 språk

Väck vilket foto som helst till liv med hyperrealistisk röst och rörelse med Avatar IV.

YouTube-videöversättare
hi flag
Översätt videor från engelska till hindi
pk flag
Översätt engelsk video till urdu
sp flag
Översätt engelsk video till spanska
ar flag
Översätt engelsk video till arabiska
en flag
Översätt arabisk video till engelska
en flag
Översätt thailändsk video till engelska
en flag
Översätt bengalisk video till engelska
en flag
Översätt hindi-video till engelska
fr flag
Översätt engelsk video till franska
ge flag
Översätt engelsk video till tyska
pt flag
Översätt engelsk video till portugisiska
ja flag
Översätt engelsk video till japanska
sp flag
Översätt portugisisk video till spanska
en flag
Översätt japansk video till engelska
en flag
Översätt malayalamvideo till engelska
pt flag
Översätt spansk video till portugisiska
il flag
Översätt engelsk video till hebreiska
en flag
Översätt spansk video till engelska
sp flag
Översätt tysk video till spanska

Börja skapa med HeyGen

Förvandla dina idéer till professionella videor med AI.

Kom igång gratis →
CTA background