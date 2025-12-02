Säg hej till Avatar V, den mest naturtrogna avatar som någonsin skapats. Skapa din gratis

Översätt videor från
spanska till portugisiska

Översätt spanska videor till tydlig, naturlig italienska på bara några minuter. Det här verktyget för videoöversättning hjälper dig att skapa italienska undertexter, voiceovers eller helt lokaliserade videor. Översätt spanska videor till tydlig, naturlig portugisiska på bara några minuter. Den här lösningen för videoöversättning hjälper dig att skapa portugisiska undertexter, voiceovers eller helt lokaliserade videor utan manuella redigeringar eller krångliga arbetsflöden.

Ladda upp din spanska video, välj portugisiska och gör hela processen direkt i webbläsaren. Du får transkribering, översättning, dubbning, tidskodning och undertextfiler i ett och samma smidiga arbetsflöde.

Translate video

Tap to upload a video!

See it in another language in just minutes.

Translate to:
136 941 485Skapade videor
111 528 252Skapade avatarer
18 863 802Översatta videor
Workday
Coursera
Miro
Bosh
Intel
Komatsu
Workday
Coursera
Miro
Bosh
Intel
Komatsu
Workday
Coursera
Miro
Bosh
Intel
Komatsu
Betrodd av över 1 000 000 utvecklare och ledande företag.
Fördelar

Gå från spanska till portugisiska direkt

Att översätta spanskt videoinnehåll till portugisiska tar bara några minuter. Du kan konvertera hela videor, lektioner eller marknadsföringsbudskap utan manuellt redigeringsarbete eller teknisk komplexitet.

Skapa tydliga portugisiska undertexter, naturliga voiceovers eller helt lokaliserade videor från början till slut på ett och samma ställe.


Ett enkelt sätt att nå portugisisktalande målgrupper

Portugisiska talas i stor utsträckning i Brasilien, Portugal och globala samhällen. Genom att översätta spanska videor till portugisiska kan du öka din räckvidd, förbättra tillgängligheten och dela innehåll med nya målgrupper.

Om du också lokaliserar innehåll för engelskspråkiga marknader kan verktyg som spanska till engelska videöversättning göra att du kan återanvända samma video effektivt i olika regioner.

AI avatar customization interface showing a woman's different photo poses, language selection with German and English, and voice tone options like Casual and Energetic.

Best practices för en smidig översättning från spanska till portugisiska

Tydligt spanskt ljud ger bättre transkribering och mer exakt portugisisk översättning. Börja med att gå igenom transkriptionen så att ändringar blir enkla och precisa.

Välj brasiliansk portugisiska eller europeisk portugisiska med omsorg så att den passar din målgrupp. Håll undertexterna korta och lättlästa och förhandsgranska korta klipp innan du exporterar för att säkerställa att timing, textning och röst är tydliga.


AI avatar customization interface showing a woman's different photo poses, language selection with German and English, and voice tone options like Casual and Energetic.

Funktioner byggda för videöversättning från spanska till portugisiska

Systemet upptäcker automatiskt spansk tal och omvandlar det till flytande portugisiska med undertexter eller berättarröst. Du kan välja naturligt klingande portugisiska röster som är utformade för professionell leverans.

Den inbyggda editorn ger dig kontroll över timing, tempo och undertexter. Undertexter kan exporteras som SRT eller VTT för YouTube, utbildningsplattformar och tillgänglighetsbehov.

Läppsynk anpassar portugisiskt ljud till munrörelser för en naturlig tittarupplevelse. För kreatörer som publicerar på sociala plattformar passar det här arbetsflödet bra ihop med en YouTube-videöversättare för att lokalisera spanska videor för portugisisktalande tittare.

AI avatar customization interface showing a woman's different photo poses, language selection with German and English, and voice tone options like Casual and Energetic.
Så fungerar det

Hur du översätter din spanska video till portugisiska med AI

Den här AI-videotranslatorn upptäcker automatiskt spansk tal, skapar en transkription och omvandlar den till flytande engelska. Du kan välja engelska undertexter, textning eller voiceovers som matchar originalets timing och ton.

Kom igång gratis
Steg 1

Ladda upp din spanska video

Ladda upp din spanska video- eller ljudfil. Systemet upptäcker automatiskt spanskt tal och förbereder det för transkribering utan någon manuell konfiguration.



Kom igång gratis
Three AI-generated avatar portraits (two women, one man) with a "Create New Avatar" button below.
Steg 2

Skapa en spansk transkription

Skapa ett tidskodat spanskt transkript med automatisk transkribering. Du kan granska och redigera transkriptet för att rätta namn, terminologi eller formuleringar innan översättning, vilket förbättrar den slutliga noggrannheten.




Kom igång gratis
Three AI-generated avatar portraits (two women, one man) with a "Create New Avatar" button below.
Steg 3

Översätt spanska till portugisiska

Gör om den spanska transkriptionen till naturlig portugisiska. Välj mellan portugisiska undertexter, portugisisk voiceover eller båda. Du kan välja brasiliansk portugisiska eller europeisk portugisiska beroende på din publik.



Kom igång gratis
Three AI-generated avatar portraits (two women, one man) with a "Create New Avatar" button below.
Steg 4

Granska och exportera

Förhandsgranska timing, undertexter, läppsynk och ljud. Gör dina sista justeringar och exportera sedan din italienska video eller ladda ner undertextfiler i SRT- eller VTT-format.

Kom igång gratis
Three AI-generated avatar portraits (two women, one man) with a "Create New Avatar" button below.

Vad är bättre med HeyGen?

Effekten är tydlig. Företag uppnår konkreta resultat med HeyGens videotranslator. Genom att översätta videor direkt kan du spara både pengar och tid samtidigt som du enkelt utökar din globala räckvidd.

Kom igång gratis
Enkelt

minskning av kostnader för videöversättning

Gratis

marknader lokaliserade direkt

Kraftfull

per video i stället för veckor eller månader

Vanliga frågor

Hur översätter jag en spansk video till portugisiska på ett korrekt sätt?

Ladda upp din spanska video, skapa en transkription, granska den noggrant, översätt den till portugisiska och förhandsgranska tidsinställningen innan du exporterar undertexter eller voiceover. Systemet sköter synkningen automatiskt.








Kan jag välja brasiliansk portugisiska eller europeisk portugisiska?

Ja. Du kan välja brasiliansk portugisiska eller europeisk portugisiska beroende på din målgrupp. Det säkerställer att uttal, ordförråd och ton låter naturliga och passar regionen.

Kan jag lägga till portugisiska undertexter till en spansk video?

Ja. Du kan skapa portugisiska undertexter från spanska videor och exportera dem som SRT- eller VTT-filer eller bränna in dem direkt i videon.




Stöder det här verktyget portugisisk voiceover och dubbning?

Ja. Du kan skapa portugisiska voiceovers med AI-dubbning, som genererar naturligt tal och synkar timingen nära det ursprungliga spanska ljudet. Läs mer om AI-dubbning här:

Kan jag översätta spanska YouTube-videor till portugisiska?

Ja. Du kan översätta spanska YouTube-videor till portugisiska genom att exportera undertexter eller en dubbad version med hjälp av ett YouTube-videotranslator-arbetsflöde.




Är det gratis att översätta video från spanska till portugisiska?

Du kan översätta korta spanska videor till portugisiska gratis innan du uppgraderar för längre videor eller avancerade funktioner. Det gör att du kan testa kvaliteten innan du bestämmer dig.





Kan jag skapa fler språkversioner från samma spanska video?

Ja. När din spanska video har laddats upp kan du återanvända den för att skapa fler språkversioner, till exempel engelska till portugisiska utan att ladda upp filen igen.


Översätt videor till över 175 språk

Väck vilket foto som helst till liv med hyperrealistisk röst och rörelse med Avatar IV.

YouTube-videöversättare
hi flag
Översätt videor från engelska till hindi
pk flag
Översätt engelsk video till urdu
sp flag
Översätt engelsk video till spanska
ar flag
Översätt engelsk video till arabiska
en flag
Översätt arabisk video till engelska
en flag
Översätt thailändsk video till engelska
en flag
Översätt bengalisk video till engelska
en flag
Översätt hindi-video till engelska
fr flag
Översätt engelsk video till franska
ge flag
Översätt engelsk video till tyska
pt flag
Översätt engelsk video till portugisiska
ja flag
Översätt engelsk video till japanska
sp flag
Översätt portugisisk video till spanska
en flag
Översätt japansk video till engelska
en flag
Översätt malayalamvideo till engelska
il flag
Översätt engelsk video till hebreiska
en flag
Översätt spansk video till engelska
sp flag
Översätt tysk video till spanska

Börja skapa med HeyGen

Förvandla dina idéer till professionella videor med AI.

Kom igång gratis →
CTA background