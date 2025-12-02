Översätt videor från
engelska till arabiska

Översätt dina engelska videor till tydlig, naturlig arabiska med HeyGen AI. Skapa korrekta arabiska undertexter, jämna voiceovers eller helt lokaliserade videor utan studios, manuell transkribering eller redigeringsprogram. Ladda upp din video, välj arabiska och gör klart hela arbetsflödet direkt i webbläsaren.

HeyGen AI hjälper kreatörer, utbildare och företag att kommunicera med arabisktalande målgrupper och samtidigt hålla innehållet korrekt, tillgängligt och professionellt.


136 941 485Skapade videor
111 528 252Skapade avatarer
18 863 802Översatta videor
Workday
Coursera
Miro
Bosh
Intel
Komatsu
Betrodd av över 1 000 000 utvecklare och ledande företag.
Fördelar

Gå från engelska till arabiska direkt

Med HeyGen AI tar översättning av video från engelska till arabiska minuter i stället för veckor. Du kan lokalisera videor utan att samordna röstskådespelare, studios eller efterproduktionsteam.

Videor på arabiska hjälper ditt innehåll att nå fram i hela Mellanöstern, Nordafrika och arabisktalande gemenskaper världen över, vilket förbättrar både förståelse och engagemang.



Ett enkelt sätt att nå arabisktalande målgrupper

Arabiska är ett av de mest talade språken i världen. Genom att översätta engelska videor till arabiska kan du nå nya målgrupper och samtidigt förbättra tillgänglighet och förtroende.

Oavsett om du publicerar guider, marknadsföringsvideor, produktdemonstrationer eller utbildningsmaterial är arbetsflödet enkelt. Ladda upp din engelska video, granska den arabiska versionen och exportera en färdig video som är redo att delas.

Best practices för en smidig översättning från engelska till arabiska

Börja med tydligt engelskt ljud och minimalt bakgrundsbrus. Gå igenom transkriptionen före översättning för att rätta egennamn eller tekniska termer. Använd modern standardarabiska för en bred publik och förhandsgranska den färdiga videon för att kontrollera undertextningens timing och röstens tempo.

De här stegen hjälper dig att säkerställa att din arabiska video känns naturlig och professionell.

Funktioner byggda för engelsk till arabisk videöversättning

HeyGen innehåller funktioner som är särskilt utformade för videolokalisering:

Automatisk identifiering av engelskt tal

Träffsäker översättning från engelska till arabiska

Arabiska undertexter och bildtexter

Generering av arabiska voiceovers

Naturligt stöd för läppsynk

Undertextexport i SRT- och VTT-format

Webbaserad editor för granskning och justeringar

Alla steg för översättning och lokalisering hanteras i ett och samma arbetsflöde.



Så fungerar det

Så översätter du din video i 4 enkla steg

Använd dina ord för att skapa delbara, professionella videor på bara några få steg.

Steg 1

Ladda upp din video

Ladda upp din MP4-, MOV- eller ljudfil. Systemet upptäcker automatiskt det engelska ljudspåret.

Steg 2

Skapa en engelsk transkription

Skapa ett transkript eller undertexter med snabb maskinoutput eller alternativ som är granskade av människor.


Steg 3

Översätt till arabiska

Gör om ditt manus till arabiska. Välj mellan undertexter, arabisk voiceover eller en arabisk avatar.

Steg 4

Granska och exportera

Kontrollera timing, läppsynk, undertexter och berättarröst. Gör små justeringar och exportera din spanska video eller ladda ner SRT- eller VTT-filer.

Vad är bättre med HeyGen?

Effekten är tydlig. Företag når konkreta resultat med HeyGens videotranslator. Genom att översätta videor direkt kan du spara både pengar och tid samtidigt som du enkelt utökar din globala räckvidd.

Vanliga frågor

Hur översätter jag en engelsk video till arabiska?

Ladda upp din engelska video till HeyGen, skapa ett transkript, översätt det till arabiska och exportera undertexter eller berättarröst. Timing, synkning och formatering hanteras automatiskt, så din arabiska video är redo att publiceras utan extra redigeringsverktyg.



Finns det en gratisversion för översättning från engelska till arabiska?

Ja. Du kan översätta korta engelska videoklipp utan kostnad för att testa arbetsflödet och kvaliteten på resultatet. För längre videor och avancerade funktioner låser en uppgradering upp utökade gränser, liknande översättning av arabisk video till engelska.


Stöder HeyGen arabiska undertexter och röstpålägg?

Ja. Du kan skapa arabiska undertexter, arabiska voiceovers eller båda. Undertexter förbättrar tillgängligheten, medan voiceovers fungerar bra för berättade guider, marknadsföringsvideor och utbildningsmaterial.



Vilken arabisk dialekt ska jag välja för min video?

Modern standardarabiska rekommenderas för de flesta användningsområden eftersom den förstås brett i olika regioner. Det hjälper till att säkerställa tydlighet för tittare i hela Mellanöstern och Nordafrika.



Stöds arabiska undertexter för YouTube och utbildningsplattformar?

Ja. Arabiska undertexter kan exporteras som SRT- eller VTT-filer, som stöds av YouTube, lärplattformar och tillgänglighetsverktyg på de flesta större plattformar.



Stöder det här översättningsverktyget MP4, MOV och andra format?

Ja. De flesta format, inklusive MP4, MOV, AVI och WebM, stöds. Det innebär att du kan ladda upp nästan vilken engelsk video som helst och skapa korrekta arabiska undertexter eller dubbning utan att behöva separata konverteringsverktyg eller extra förberedelsearbete.


Vilka videoformat stöds för översättning från engelska till arabiska?

Vanliga format som MP4, MOV, AVI och WebM stöds. Det gör att du kan ladda upp videor från de flesta källor utan att först konvertera filerna.



Är översättning av video från engelska till arabiska användbar för företags- eller utbildningsmaterial?

Ja. Många team översätter introduktionsvideor, produktdemonstrationer och internt utbildningsmaterial till arabiska. Om du också lokaliserar innehåll för sydasiatiska målgrupper är arbetsflödena liknande som för hindi till engelsk videöversättning.


