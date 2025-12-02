Översätt videor från
italienska till engelska

Gör italienska videor till tydlig, naturlig engelska på bara några steg. HeyGen AI hjälper dig att översätta italienskt tal till engelska undertexter eller voiceovers, så att dina videor är lätta att förstå för en engelskspråkig publik.

Du kan översätta korta klipp, långa videor eller hela YouTube-uppladdningar utan att anlita översättare eller använda krångliga redigeringsverktyg. Allt sker online, direkt i din webbläsare.

136 941 485Skapade videor
111 528 252Skapade avatarer
18 863 802Översatta videor
Workday
Coursera
Miro
Bosh
Intel
Komatsu
Betrodd av över 1 000 000 utvecklare och ledande företag.
Fördelar

Översätt italienska videor snabbare och mer exakt

Att nå engelskspråkiga tittare börjar ofta med språket. Att översätta italienska videor till engelska hjälper ditt innehåll att prestera bättre på olika plattformar, förbättrar tillgängligheten och gör ditt budskap tydligare för en global publik.

HeyGen AI använder ett enhetligt översättningsarbetsflöde för flera språk, vilket gör det enklare att hantera flerspråkigt videoinnehåll i stor skala. Om du också arbetar med andra europeiska språk gäller samma process för översättning av video från franska till engelska, så att team kan behålla kvalitet och konsekvens mellan olika marknader.


Best practices för översättning av video från italienska till engelska

För att få bästa möjliga översättningsresultat ska du börja med tydligt italienskt ljud. Rent ljud hjälper systemet att känna igen talet korrekt innan översättningen.

Att granska den italienska transkriptionen innan export kan förbättra tydligheten, särskilt för namn, tekniska termer eller branschspecifikt språk.

Välj undertexter om din publik ofta tittar på videor utan ljud, och röstpålägg om du vill att tittarna ska kunna fokusera helt på det visuella. Många team använder båda för utbildnings- och träningsmaterial.

Funktioner som gör översättning enkel

HeyGen AI är utvecklad specifikt för videöversättning, inte bara textkonvertering.

Automatisk italiensk transkribering Italienskt tal omvandlas till en läsbar transkription som du kan granska och redigera.

Generera engelska undertexterSkapa engelska undertexter som är synkade med din video och kan exporteras som SRT- eller VTT-filer.

Engelsk voiceover-översättningSkapa engelskt ljud som följer den ursprungliga tajmingen, så att videor blir enklare att titta på utan att läsa undertexter.

Redigera innehåll före exportJustera formulering, timing eller frasering innan du färdigställer din översatta video.

Flera exportalternativLadda ner den översatta videon eller undertextfilerna för publicering på olika plattformar.

Vanliga användningsområden

HeyGen AI stödjer ett brett spektrum av verkliga behov.

Skapare översätter italienska YouTube-videor för att nå engelskspråkiga tittare. Företag lokaliserar marknadsföringsvideor, produktdemonstrationer och introduktionsmaterial. Lärare gör om italienska lektioner till tillgängligt utbildningsmaterial på engelska. Team delar interna videor mellan regioner utan språkbarriärer.

Så fungerar det

Så översätter du din video från italienska till engelska i 4 enkla steg

Att översätta en italiensk video till engelska med HeyGen AI är enkelt.

Steg 1

Ladda upp din video

Ladda upp en videofil som MP4 eller MOV, eller importera en kompatibel videolänk.

Steg 2

Skapa den italienska transkriptionen

HeyGen omvandlar automatiskt talad italienska till text.


Steg 3

Översätt till engelska

Välj engelska som målspråk och välj undertexter, röstpålägg eller båda.

Steg 4

Granska och exportera

Förhandsgranska resultatet, gör ändringar vid behov och exportera den färdiga videon eller undertextfilerna.

Vad är bättre med HeyGen?

Effekten är tydlig. Företag når verkliga resultat med HeyGens videotranslator. Genom att översätta videor direkt kan du spara både pengar och tid samtidigt som du enkelt utökar din globala räckvidd.

Vanliga frågor

Hur översätter jag en italiensk video till engelska online?

Du kan ladda upp din italienska video till HeyGen AI, välja engelska som målspråk och skapa undertexter eller röstpålägg direkt i din webbläsare utan teknisk konfigurering.


Är italiensk till engelsk videöversättning tillräckligt exakt för professionellt bruk?

Noggrannheten beror på ljudkvaliteten, men HeyGen använder avancerade modeller för taligenkänning och översättning som är utformade för att bevara betydelse, sammanhang och naturlig engelska formuleringar


Kan jag översätta italienska YouTube-videor till engelska undertexter?

Ja, du kan ladda upp eller länka YouTube-videor och skapa engelska undertexter som ligger kvar i synk med videons ursprungliga timing.


Stöder HeyGen andra avancerade språköversättningar?

Ja. Samma arbetsflöde används för språk med mycket olika strukturer, till exempel japansk till engelsk videöversättning, som också är starkt beroende av sammanhang och timing.


Kan jag redigera undertexter eller översättningar innan jag exporterar?

Ja, du kan granska och redigera transkriptioner eller undertexter för att förbättra tydlighet, ton eller terminologi innan publicering.


Stöder det här översättningsverktyget MP4, MOV och andra format?

Ja. De flesta format, inklusive MP4, MOV, AVI och WebM, stöds. Det innebär att du kan ladda upp nästan vilken italiensk video som helst och skapa korrekta spanska undertexter eller dubbning utan att behöva separata konverteringsverktyg eller extra förberedelsearbete.


Vilka videoformat stöds för översättning från italienska till engelska?

HeyGen stöder vanliga format som MP4 och MOV, samt videor som importeras från stödja­de länkar.


Är det här användbart för utbildnings-, affärs- eller globalt kommunikationsinnehåll?

Ja. Många team översätter italienska onboardingvideor, produktdemonstrationer och lektioner till engelska för att nå fler. Om du planerar att skala upp flerspråkig produktion kan du skapa ett konto här, vilket ger smidigare samarbete och snabbare lokaliseringsarbetsflöden.


Översätt videor till över 175 språk

