Seedance 2.0 AI-videogeneratorapp
Den mest cinematiska AI-videomodellen i världen körs nu i HeyGen. Skapa cinematiska b-roll-klipp från en prompt, placera dig själv i Seedance-material eller gå från en enda idé till en helt färdig video. Tre verktyg, en plattform, inget team behövs.
Funktioner i Seedance 2.0 på HeyGen
Multimodal filmisk video från en enda prompt-rad
Öppna AI-videogeneratorn, välj modellen Seedance 2 och skriv din scenbeskrivning. Bifoga referensbilder, välj en karaktär, lägg till ljud och ställ in bildförhållande och längd – allt från en och samma prompt-rad. Välj en förinställning som Multi-Scene Cut, UGC-Style Ad, Dynamic Camera Move eller Multi-Character Scene för att komma igång direkt.
Text till video med filmisk kamerakontroll
Beskriv vilken scen som helst så skapar Seedance 2.0 material med fysikaliskt korrekt rörelse, realistisk ljussättning och produktionsklassigt skärpedjup via Text till video-verktyget. Modellen tolkar kamerarörelser från din prompt, så dollyåkningar, kranbilder, FPV-sekvenser och närbilder styrs av naturligt språk. Ditt b-rollmaterial ser regisserat ut, inte genererat.
Referensbild och videoinmatning
Ladda upp ett produktfoto, en varumärkesresurs eller ett befintligt klipp och växla till läget Ref to Video. Seedance 2.0 skapar filmisk video runt din referens med hjälp av arbetsflödet Image to Video, bevarar färgkorrigering, komposition och visuell identitet och lägger till dynamiska kamerarörelser och fysikaliskt korrekta rörelser som ger statiskt innehåll liv.
Inbyggd röstkloning och flerspråkig läppsynk
Seedance 2.0-material på HeyGen levereras med full ljudintegrering. Lägg på berättarröst med AI Voice Cloning på över 175 språk med bildruteexakt Lip Sync som synkar varje ord med rörelsen på skärmen. Andra plattformar som levererar Seedance ger bara råa, tysta klipp. HeyGen levererar komplett lokaliserad video.
Verifierade mänskliga ansikten i Seedance-material
Seedance 2.0 tillåter inte riktiga mänskliga ansikten via sitt offentliga API. HeyGens egen infrastruktur för samtycke och identitetsverifiering ändrar på det. AI-klon dig själv på några minuter, så dyker din verifierade likhet upp i filmisk Seedance-video via Avatar IV med låst identitet, kläder och visuell konsekvens i varje tagning. Ingen annan plattform kan erbjuda detta.
Användningsområden
Varumärkes- och kampanjvideor
Traditional branded video takes weeks of scheduling, filming, and post-production. Seedance 2.0 on HeyGen generates cinematic scenes with consistent lighting, framing, and identity so you can publish marketing videos at the quality your brand demands in minutes, not months.
Innehåll för sociala medier och annonser i UGC-stil
Select the UGC-Style Ad preset, drop in a product reference, and generate scroll-stopping Seedance 2.0 promo video footage optimized for Reels, TikToks, and Shorts. Cinematic quality at social speed, without filming a single take.
Produktdemonstrationer och presentationer
Upload a product photo and Seedance 2.0 generates cinematic footage with dynamic lighting, realistic motion, and multiple angles through the product demo video workflow. Studio-quality product content without a studio, a photographer, or a production budget.
Filmiska scener med flera karaktärer
Select the Multi-Character Scene preset and place multiple characters in a single cinematic shot with synchronized motion using AI Face Swap. Conversations, interviews, and panel-style content with consistent likeness across every person in frame.
Utbildning och träning
Build complete training video modules with cinematic Seedance 2.0 footage and presenter narration. Video Agent generates structured, fully edited content up to three minutes long, ready for any LMS. Update content by editing the script and regenerating without reshooting.
Thought leadership och personligt varumärke
Seedance 2.0 generates cinematic settings for your message while the Reel Generator formats and publishes to every platform. Publish consistently without being on camera every time, with the production value your audience expects.
Så här fungerar det
Seedance 2.0 är integrerat i tre verktyg i HeyGen. Varje verktyg är byggt för ett eget arbetsflöde. Använd ett eller kombinera alla tre.
Öppna AI-videogeneratorn
Starta AI-videogeneratorn i HeyGen. Seedance 2 är vald som standard, med läget Ref to Video tillgängligt för referensbaserad generering.
Skriv din prompt eller välj en förinställning
Skriv din scenbeskrivning eller välj Multi-Scene Cut, UGC-Style Ad, Dynamic Camera Move eller Multi-Character Scene. Ställ in längden upp till 15 sekunder och välj 16:9 eller valfritt bildformat.
Bifoga referenser och skapa
Lägg till referensbilder, välj en karaktär, välj ett språk eller bifoga ljud från inmatningsfältet. Klicka på skapa så genererar Seedance 2.0 filmisk video i ett enda steg.
Granska, redigera och publicera
Förhandsgranska din generering i Senaste skapelser. Ladda ner som MP4, skicka den till Avatar Shots eller Video Agent för vidare redigering, eller publicera den direkt på valfri plattform.
Vanliga frågor
Vad är Seedance 2.0 och varför finns det i HeyGen?
Seedance 2.0 är en filmisk AI-videogenereringsmodell känd för fysikaliskt korrekt rörelse, multimodal inmatning och konsekventa karaktärer. HeyGen har integrerat den i tre olika verktyg så att du kan gå längre än att bara skapa enskilda klipp och i stället göra kompletta videor med verifierade ansikten, voiceover, flerspråkig utdata och redaktionell kontroll som fristående Seedance-plattformar inte kan erbjuda.
Vad kan jag skapa med Seedance 2.0 på HeyGen som jag inte kan skapa någon annanstans?
Fristående Seedance-plattformar skapar tysta 15-sekundersklipp utan riktiga mänskliga ansikten. HeyGen lägger till verifierad identitet via AI Avatar Generator, komplett videoskapande via Video Agent, röstpålägg på över 175 språk, läppsynk och filmiskt material upp till tre minuter långt. Integrationen gör om en rå modell till ett komplett produktionsarbetsflöde.
Hur skapar jag cinematiska b-roll-klipp med Seedance 2.0?
Öppna AI-videogeneratorn, välj Seedance 2 och skriv din scenbeskrivning eller ladda upp en referensbild i läget Ref to Video. Välj en förinställning, ange längd och bildförhållande, så får du tillbaka filmiskt material med realistiskt ljus och kamerarörelser. Använd Videoskriptgeneratorn om du vill ha hjälp med att skriva din prompt.
Kan jag lägga in mitt eget ansikte i Seedance 2.0-material?
Seedance 2.0:s öppna API blockerar riktiga mänskliga ansikten. HeyGen är den enda plattformen där verifierade ansikten visas i Seedance-material, möjliggjort genom förstapartssamtycke och identitetsverifiering. Klona dig själv en gång så är ditt utseende låst i varje filmisk scen du skapar.
Vad är förinställningarna i AI-videogeneratorn?
Promptfältet innehåller fyra Seedance 2.0-förinställningar: Multi-Scene Cut för sekvenser med flera klipp, UGC-Style Ad för sociala medier-innehåll, Dynamic Camera Move för ett mer filmiskt kameraspråk och Multi-Character Scene för att placera flera personer i samma klipp. Varje förinställning konfigurerar modellen för ett specifikt kreativt arbetsflöde.
Kan jag översätta Seedance 2.0-videor till andra språk?
Varje Seedance 2.0-video på HeyGen stöder fullständig översättning via AI Video Translator med AI Dubbing på över 175 språk. Din voiceover röstklonas till varje målspråk med exakt läppsynk, så att en video blir en global tillgång utan omtagningar.
Är videokvaliteten tillräckligt hög för betald annonsering och tv-sändning?
Seedance 2.0 skapar cinematiska videor som rankas som nummer 1 för realism på G2, med fysikaliskt korrekt rörelse och konsekvent visuell identitet. Förfina vilken scen som helst med AI-videoredigeraren och exportera i format som är klara för tv-sändning, betalda sociala medier eller inbäddning på webben.
Ser produktionsteam mätbara resultat?
Vision Creative Labs ökade sin produktion från 1–2 videor per år till 50–60 per dag med HeyGen. Genom att lägga till Seedance 2.0-material får de biokvalitet i den volymen utan extra personal, studiotid eller produktionslogistik.
Hur mycket kostar Seedance 2.0 på HeyGen?
HeyGen erbjuder en gratisplan som inkluderar Seedance 2.0 i alla tre verktygen. Testa Avatar Shots, Video Agent och AI-videogeneratorn innan du bestämmer dig. Betalda planer börjar på $24/månad för kreatörer, med skräddarsydda företagspriser för större team.
Vad är läge Ref to Video och när ska jag använda det?
Ref to Video-läget låter dig ladda upp befintligt material eller klipp som referens tillsammans med din textprompt. Seedance 2.0 analyserar rörelser, stil och tempo i din referens och skapar nytt filmiskt material som matchar den. Använd det när du vill återskapa en kamerarörelse, matcha en befintlig visuell stil eller förlänga en scen du redan har spelat in.
