Två motorer fyller olika behov. Standard ger en snabb, ren uppskalning för arbetsflöden med hög volym där hastighet är viktig. Precise kör en diffusionsbaserad modell som återskapar fina detaljer, naturlig ansiktstextur, läsbar text samt realistiskt tyg och växtlighet på pixelnivå. Precise ger den mest högupplösta och exakta kvaliteten för slutleveranser, kundprojekt och innehåll som visas på stora skärmar. Växla mellan motorerna i vilket projekt som helst utan att ladda upp på nytt. Para ihop din uppskalade output med valfritt AI-videogenerator-arbetsflöde så håller den slutliga renderingen hög kvalitet på alla betraktningsavstånd.