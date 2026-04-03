AI-video-upskalare för 4K-kvalitet
Skala upp vilken video som helst till 4K med diffusionsbaserad AI direkt inbyggd i HeyGen-appar. Välj mellan Standard- och Precise-motorer, exportera i 1080p eller 4K, justera bildfrekvens upp till 120 fps och ladda upp MP4-, MOV- eller WEBM-filer. Prissättningen baseras på videons längd (kreditanvändning per sekund).
Funktioner i AI-video-upskalare
Standard- och Precise-uppskalningsmotorer
Två motorer fyller olika behov. Standard ger en snabb, ren uppskalning för arbetsflöden med hög volym där hastighet är viktig. Precise kör en diffusionsbaserad modell som återskapar fina detaljer, naturlig ansiktstextur, läsbar text samt realistiskt tyg och växtlighet på pixelnivå. Precise ger den mest högupplösta och exakta kvaliteten för slutleveranser, kundprojekt och innehåll som visas på stora skärmar. Växla mellan motorerna i vilket projekt som helst utan att ladda upp på nytt. Para ihop din uppskalade output med valfritt AI-videogenerator-arbetsflöde så håller den slutliga renderingen hög kvalitet på alla betraktningsavstånd.
1080p- och 4K-utdataupplösning
Välj din målupplösning innan bearbetning. AI-modellen accepterar material i valfri startupplösning från 360p och uppåt och skalar det till antingen 1080p eller 4K. Precise-motorn justerar rekonstruktionsintensiteten baserat på ingångskvaliteten, med starkare detaljgenerering för källor med lägre upplösning och lättare förfining för material som redan ligger nära målet. Utdatavideon kan laddas ner redo för publicering, inbäddning eller arkivering utan extra kodningssteg. Använd den efter en Text till video rendering för att höja AI-genererat innehåll till sändningskvalitet.
Bildfrekvenskontroll upp till 120 fps
Ställ in utgående bildfrekvens på Original, 30, 60, 90 eller 120 fps. AI-bildinterpolering skapar mjuka, naturliga mellanbilder så att hackigt material blir flytande, actionscener spelas upp jämnt och slowmotion-innehåll ser mer filmiskt ut. Högre bildfrekvenser i kombination med 4K-upplösning ger ett resultat som upplevs som mer premium på bildskärmar, projektorer och stora displayer. Använd bildfrekvensökning för att jämna ut AI Video Editor-exporter eller ge AI-genererade klipp en mer polerad uppspelning.
Integrerad brusreducering och avaliasering
Precise-motorn tar bort brus, minskar aliasing och skärper bilden i en och samma uppskalningspass. Kornighet, kromabrus, kompressionsbandning, taggiga kanter och trappstegsartefakter korrigeras bildruta för bildruta utan ett separat bearbetningssteg. Modellen skiljer verklig textur från brus, så att hud ser naturlig ut, text förblir skarp och kanter rena. Inga extra filter eller plugins behövs. Kör resultatet genom en Textningsgenerator så hamnar dina overlays på artefaktfria bildrutor.
Tidsmässig konsekvens mellan bildrutor
Att skala upp bildrutor var för sig skapar skimmer, flimmer och krypande artefakter vid uppspelning. AI-modellen analyserar rörelse och detaljflöde mellan bildrutorna för att behålla full tidsmässig konsekvens. Rörliga objekt förblir stabila, plana bakgrunder hålls rena utan bandningsflimmer och färgen är jämn från första till sista bildruta. I kombination med bildruteinterpolering ger det en jämn, flimmerfri uppspelning i valfri upplösning och bildfrekvens för innehåll som produktdemovideo som leverabler.
Användningsområden
Skala upp GenAI-video från 720p till 4K
Output from Sora, Kling, Veo, and similar models often caps at 720p or 1080p with softness and aliasing. Select Precise engine, set output to 4K, and the diffusion model reconstructs native-looking detail tuned specifically for AI-generated footage.
Återställ gammalt material från VHS, miniDV och 8 mm
Archival transfers carry decades of grain, noise, and resolution loss. Upload the file, choose Precise for maximum detail reconstruction, and output at 1080p or 4K. The integrated denoiser removes grain while the upscaler rebuilds sharpness frame by frame.
Gör hackig video mjuk till 60 eller 120 fps
Low-frame-rate recordings, screen captures, and older clips play with visible judder. Set output frame rate to 60 or 120fps and the interpolation engine generates clean in-between frames, turning stuttery playback into fluid motion.
Förbättra webbkameran och skärminspelningar
Compressed Zoom calls, webinar exports, and screen captures look soft on playback. Upscale to 1080p or 4K with Standard engine for fast turnaround, delivering clear footage for Course Builder libraries and on-demand viewing.
Rensa upp mörka och brusiga videoklipp
High-ISO indoor clips, nighttime recordings, and poorly lit interviews carry visible chroma noise. The Precise engine denoises while upscaling, removing grain without the over-smoothed plastic look that standard filters produce. Output retains natural skin and marketing videos texture.
Förbättra översatt eller dubbat video
Re-encoding during AI Dubbing or translation introduces compression artifacts. Run the localized file through the upscaler as a final step to restore sharpness and match every language variant to the original master quality.
Så fungerar det
Ladda upp en video, konfigurera motor, upplösning och bildfrekvens och rendera sedan en 4K‑video. Ingen programvara, inget GPU‑krav, inga redigeringskunskaper behövs.
Ladda upp din video
Dra en MP4-, MOV- eller WEBM-fil till uppladdaren eller klicka på Välj fil. Alla inmatningsupplösningar accepteras.
Välj motor och inställningar
Välj Standard eller Precise. Ställ in upplösningen på 1080p eller 4K. Ställ in bildfrekvensen på Original, 30, 60, 90 eller 120 fps.
Låt AI förbättra varje bildruta
AI:n tar bort brus, skärper och skalar upp bildruta för bildruta – och återskapar detaljer, texturer och skärpa automatiskt.
Ladda ner och publicera
Få tillbaka din förbättrade video, klar att använda. Ingen extra kodning, ingen redigering – bara publicera.
Vanliga frågor
Vad är Precise-upskalningsmotorn och hur fungerar den?
Precise-motorn drivs av Topaz Labs Starlight Precise 2.5, en diffusionsbaserad uppskalningsmodell tränad på miljontals videorutor. Den återskapar fin textur, naturliga ansiktsdetaljer, tygstruktur och läsbar text på pixelnivå. Till skillnad från vanlig interpolering som bara sträcker ut pixlar genererar diffusionsmodellen trovärdiga nya detaljer baserat på scenens kontext, så att resultatet ser ut att vara inspelat direkt i den högre upplösningen.
Vad är skillnaden mellan Standard- och Precise-motorerna?
Standard ger en snabb, ren upplösningsökning som passar högvolymsarbetsflöden där hastighet är viktigare än pixelperfekt noggrannhet. Precise kör den diffusionsbaserade modellen för maximal detaljåtergivning. Precise rekommenderas för slutleveranser, kundmaterial och allt som visas på stora skärmar. Standard är idealisk för utkast, interna granskningar och batchbearbetning.
Kan jag skala upp AI-genererad video från Sora, Kling eller Veo?
Ja. Precise-motorn är särskilt optimerad för generativ AI-video, som ofta har subtil mjukhet, aliasing och ojämnheter mellan bildrutor som vanlig uppskalning förstärker. Den korrigerar dessa mönster samtidigt som den bevarar den kreativa avsikten och lyfter Manus till video‑utdata och promptbaserade genereringar till ren, naturliknande 4K.
Vilka videoformat och ingångsupplösningar stöds?
Uppskalaren accepterar MP4-, MOV- och WEBM-filer i valfri ingångsupplösning från 360p och uppåt. Du ställer in utdata till 1080p eller 4K. AI-modellen anpassar rekonstruktionsintensiteten baserat på startkvaliteten, med kraftigare förbättring för källor med lägre upplösning och mer subtil förfining för material som redan ligger nära målupplösningen.
Hur fungerar justeringen av bildfrekvensen?
Du väljer Original, 30, 60, 90 eller 120 fps som utgående bildfrekvens. AI-bildinterpolering analyserar rörelser mellan befintliga bildrutor och skapar jämna mellanliggande bildrutor. För innehåll till sociala medier fungerar 30 eller 60 fps bra. För actiontungt, cinematiskt eller storskaligt innehåll ger 90 eller 120 fps märkbart mjukare rörelser.
Tar uppskalaren automatiskt bort brus och kompressionsartefakter?
Ja. Precise-motorn utför brusreducering, avaliasering och borttagning av artefakter som en integrerad del av uppskalningssteget. Den skiljer verklig textur från kornighet, kromabrus och kompressionsbandning, och tar bort oönskade element samtidigt som kanter och detaljer bevaras. Ingen separat brusreduceringsprocess eller plugin behövs.
Hur mycket kostar varje uppskalningskonvertering?
Prissättningen för uppskalning baseras på videons längd – krediter dras per sekund av utdata från din delade kreditsaldo. Ditt saldo visas på tidslinjen i HeyGen-editorn. Betalda planer från $24 per månad inkluderar premiumkrediter som täcker uppskalning tillsammans med funktioner som AI Voice Cloning och Face Swap.
Kan jag förhandsgranska uppskalningen innan jag använder krediter?
Ja. Uppskalaren bearbetar en kort förhandsvisning med vald motor, upplösning och bildfrekvens innan du bestämmer dig. Justera inställningarna och jämför original med resultat tills du är nöjd. Krediter dras först när du bekräftar den fullständiga renderingen.
Kan jag förstora upp videor efter att jag har översatt eller dubbat dem?
Ja. Videor som bearbetas via Video Translator eller AI Lip Sync‑arbetsflödet tappar kvalitet vid omkodning. Om du kör den lokala filen genom uppskalaren återställs skärpan och du säkerställer att varje språkversion matchar originalet. Priset för varje variant baseras på dess längd.
Behöver jag installera programvara eller ha ett kraftfullt GPU-kort?
Nej. Uppskalaren körs helt och hållet i webbläsaren via HeyGen Apps. All rendering hanteras av GPU:er i molnet. Du behöver inte installera något, det finns inga systemkrav och inget lokalt GPU-kort behövs. Ladda upp din MP4-, MOV- eller WEBM-fil, konfigurera inställningarna, förhandsgranska – sedan sköter molnet all rendering.
