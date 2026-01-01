En AI-avatar är en hyperrealistisk digital representation av en människa som skapas med artificiell intelligens. Dessa avatarer kan leverera mänskligt liknande tal, ansiktsuttryck och gester, vilket gör dem idealiska för skalbar videoproduktion, virtuell kommunikation och digitalt innehåll. På HeyGen bygger vi våra AI-avatarer med samtyckesbaserad data från riktiga skådespelare och talanger. Vi säkerställer etisk AI-användning genom att ersätta skådespelare för varje video som skapas med deras likhet, och kombinerar avancerad generativ AI med ansvarsfullt innehållsskapande.