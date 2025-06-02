Den textbaserade editorn gör det lika enkelt att använda AI-videogeneratorn som att skriva ett dokument. Du kan styra ton, framförande, gester och känsla – allt i en och samma plattform. Det handlar om AI-genererade videolösningar utformade för en berättarupplevelse där människan står i centrum. Du behöver inte längre välja mellan snabbhet och kvalitet.

136 929 438Skapade videor
111 527 613Skapade avatarer
18 863 163Översatta videor
Kommentarer

Lägg till kommentarer direkt i plattformen för att samarbeta smidigt med ditt team, så att feedback fångas upp och tas med i realtid.

Taggning

Tagga användare i AI-videor för enkel samverkan och för att säkerställa att teammedlemmar är samordnade och får aviseringar om viktiga uppdateringar och feedback.

Redigering med flera användare

Redigering med flera användare gör att team kan arbeta tillsammans, dela idéer, göra justeringar och finslipa AI-videor gemensamt.

Den enda AI-videoskaparen som ger full kreativ kontroll

Ge ditt team full kraft av HeyGen, med inbyggd integritet, styrning och säkerhet. Skala din arbetsyta enkelt med flexibla platser, krediter och administratörskontroller.

Röstregissör

Skapa direkt med studiokvalitet

Var detaljerad med hur dina manus levereras. Med AI-baserad röstkloning kan du styra betoning och intonation i enskilda ord och fraser, så att du kan skapa en unik och slagkraftig röstprestation för din AI-avatar som ingen annan AI-videogenerator kan matcha.

Röstspegling

Ge din AI-genererade video mer autenticitet med röstspegel (tal-till-tal). Ladda upp en inspelning av dig själv för att styra din digitala tvillings tempo, känsla och ton, så att rösten låter naturlig och stämmer överens med din personlighet.

Geststyrning

Få avatarer att kännas mer mänskliga med vår AI-videogenerator. Känslolösa, livlösa avatarer fungerar inte längre. Med Gesture Control kan du koppla naturliga rörelser till manus – från handgester till ansiktsuttryck – så att dina AI-genererade videor upplevs som dynamiska och engagerande.

Realistiska förhandsvisningar

Känn dig trygg innan du skickar in. En av de största utmaningarna med att skapa AI-video är att du inte vet hur den färdiga videon kommer att se ut förrän den har genererats. Realistiska förhandsvisningar löser detta genom att visa avatarens rörelser i förhandsvisningen, så att du kan justera innan rendering.

Alla dina videobehov på ett ställe

Med den här AI-videogeneratorn har du allt du behöver för att skapa engagerande, professionella utbildningsvideor snabbt och enkelt. Därför är den här plattformen ditt bästa val för att skapa AI-videor:

Automatiska undertexter

Lägg automatiskt till stiliserade undertexter med anpassningsbara typsnitt, storlekar och färger för att öka engagemanget. Undertexterna hämtas direkt från ditt manus i AI Studio, så att du har full kontroll över timing och textnoggrannhet.

Varumärkessats

Ladda upp ditt varumärkes viktigaste element som logotyper, färger, typsnitt, bilder och videor. Behåll en enhetlig stil i alla projekt genom att låta kontoanvändare enkelt använda din branding i AI-videor.

B-roll-element

Ge dina videor en premiumkänsla med inbyggda b-roll-element. Skapa högkvalitativa videor från början till slut utan att hoppa mellan olika verktyg. Den nya editorn innehåller funktioner som scenövergångar, stockbilder från Getty, bakgrundsmusik och mer.

Vanliga frågor om AI Studio

Vilka funktioner erbjuder AI Studio för att skapa video?

AI Studio erbjuder funktioner som avatar­rörelser, geststyrning och naturlig röstanpassning för en intuitiv och kraftfull upplevelse av videoskapande. Utforska de här funktionerna och fler för att se hur AI Studio kan förändra dina videoprojekt.

Hur kan jag säkerställa att min AI-genererade video låter som jag?

Med Voice Mirroring kan du ladda upp en inspelning så att din digitala tvilling matchar ditt eget tempo, din känsla och din ton.

Vad är geststyrning i AI Studio?

Gesture Control låter dig koppla naturliga rörelser, som handgester och ansiktsuttryck, till ditt manus för mer uttrycksfulla videor.

Hur underlättar AI Studio samarbete i team?

AI Studio möjliggör teamsamarbete med funktioner som kommentarer, taggning och redigering av flera användare för smidig kommunikation och feedback. Upptäck hur dessa verktyg för teamsamarbete inom digital media kan öka produktiviteten och kreativiteten.

Kan jag anpassa undertexter i mina videor?

Ja, du kan lägga till automatiska undertexter med anpassningsbara typsnitt, storlekar och färger direkt från ditt manus i AI Studio, vilket ger flexibilitet och kreativitet i dina videoprojekt.

