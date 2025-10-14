HeyGen logo

Este evento já aconteceu. Assista à gravação abaixo.

LiveAvatar Mergulho Profundo 1

quinta-feira, 23 de outubro

3:02 AM - 4:02 AM UTC

Apresentando Avatares Interativos como Avatar ao Vivo!

Estamos empolgados em anunciar que os Avatares Interativos estão se tornando Avatar ao Vivo. Essa mudança marca o próximo passo para tornar as interações com IA mais naturais, dinâmicas e em tempo real.

Sunny, nosso Chefe de Negócios, se juntará a Chloe para uma demonstração ao vivo onde você terá uma visão interna do Live Avatar—mostrando como essa experiência atualizada pode dar vida ao seu produto, treinamento ou fluxos de trabalho com clientes.

Se você está desenvolvendo ferramentas de aprendizado, processos de integração ou suporte potencializado por IA, esta sessão destacará como o Live Avatar transforma conteúdo estático em conversas envolventes e similares às humanas.

Esta sessão é ideal para desenvolvedores, equipes de produto, educadores e qualquer pessoa que esteja explorando o futuro da IA interativa.

Nesta sessão, você vai aprender:

  • Por que Avatares Interativos agora são Avatar ao Vivo
  • O que é o Live Avatar e como funciona
  • Como conectar o Live Avatar aos seus próprios dados, ferramentas ou fluxos de trabalho
  • Casos de uso reais em educação, SaaS e sucesso do cliente
  • Dicas para usar a API e interface HeyGen com eficácia

👉 Garanta seu lugar e participe da introdução do Live Avatar!

💡 Tem perguntas? Participe desta sessão ou confira nosso Atendimento Quinzenal da API! Inscreva-se aqui: HeyGen Events

LiveAvatar Mergulho Profundo 1

Apresentado por:

Chloe Yang

Chloe Yang

Solutions Engineer

Sunny Liao

Sunny Liao

Solutions Engineer

Confiado por milhões em todo o mundo para dar vida às suas histórias.
