Entregue apresentações refinadas sem tomar o tempo dos executivos

Transforme sua visão em vídeo com apresentações empresariais envolventes e profissionais. Com a HeyGen, você pode produzir apresentações de qualidade de estúdio apresentando sua equipe executiva sem nunca precisar aparecer diante de uma câmera. Sem complicações de agendamento. Sem atrasos na produção. Sem regravações. Você pode até editar até o último segundo.
Whether it's your CEO, CMO, or a guest, HeyGen's photorealistic AI avatars let you feature your speakers without the need for travel, studio time, or memorizing scripts. Create custom avatars of your executives to deliver keynotes that feel personal, polished, and on-brand. With consistent delivery and zero production overhead, you can scale brand storytelling like never before.
Forget reshoots and production delays. HeyGen makes it easy to control every word of your keynote with intuitive script-based editing. Adjust your messaging on the fly, personalize intros for different audiences, and maintain brand tone across every video. You’re in complete command. Revise a line, and your presenter updates in seconds. It’s video production, simplified for marketing agility.
Reach global audiences with AI-powered localization in over 170 languages and dialects. HeyGen supports multilingual voiceovers, subtitle generation, and regional avatar delivery—all with a few clicks. Whether you're targeting enterprise customers or partners, your keynote feels native, authentic, and inclusive. Additionally, built-in accessibility features, such as captions and diverse voice options, ensure your message resonates across every screen.
Sim. A HeyGen permite que você crie avatares personalizados da sua equipe, incluindo executivos. Com apenas um curto vídeo e uma amostra de voz, podemos gerar apresentadores digitais realistas que podem entregar conteúdo com a voz e autoridade da sua marca.
O AI Studio, editor baseado em scripts da HeyGen, permite que você revise o vídeo a qualquer momento. Basta editar o script e o vídeo será regenerado com as alterações — sem necessidade de refilmar ou reeditar.
O HeyGen suporta mais de 170 idiomas e dialetos com narrações que soam naturais e legendas automáticas. Você pode gerar versões localizadas da sua apresentação principal para cada mercado sem a necessidade de regravar.
Os vídeos de apresentação produzidos pela HeyGen são ótimos para distribuição sob demanda (email, redes sociais, páginas de destino) e como sessões pré-gravadas para eventos ao vivo ou reuniões gerais internas.
Com o Brand Kit, você pode personalizar tudo — desde roupas de avatar e fundos até fontes e cores. Faça upload de seus próprios visuais ou use modelos com marca para manter a consistência entre equipes e campanhas.
Com certeza. O HeyGen suporta fluxos de trabalho de edição e revisão baseados em equipe, permitindo que profissionais de marketing, executivos e designers colaborem em um único local sem a necessidade de trocas constantes.
Sim. Você pode fazer upload de slides, vídeos, gráficos e outros tipos de mídia diretamente no seu vídeo. O HeyGen permite que você sincronize os visuais com o seu roteiro para um fluxo elegante ao estilo de apresentação.
Vídeos de palestras sobre IA podem ser incorporados em páginas de destino, compartilhados por meio de campanhas de e-mail, publicados em canais sociais ou utilizados em webinars. Muitas equipes de marketing também os reaproveitam para capacitação de parceiros ou briefings internos.
Começar é fácil. Você pode inscrever-se para um teste gratuito para ver como funciona. A partir daí, você pode escolher um avatar, fazer o upload do seu roteiro e começar a montar seu vídeo em minutos. Nossa equipe de integração está disponível para orientá-lo sobre as melhores práticas para vídeos executivos, localização e branding.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.