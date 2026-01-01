Veja como empresas como a sua usam Vimeo com HeyGen para escalar a criação de vídeos e impulsionar o crescimento.

Bibliotecas de integração e treinamento de funcionários Produza vídeos envolventes de onboarding e treinamento no HeyGen, personalizados para cada função ou departamento. Sincronize-os instantaneamente com pastas seguras no Vimeo, onde as equipes podem acessar, gerenciar e acompanhar o engajamento em um só lugar.

Notas de versão do produto e atualizações de recursos Use o HeyGen para gerar atualizações em vídeo claras e alinhadas à sua marca para cada novo lançamento de produto ou funcionalidade. Compartilhe instantaneamente por meio de incorporações do Vimeo e acompanhe as métricas de visualização para entender alcance e retenção.

Vídeos de vendas personalizados em escala Automatize o alcance personalizado com as ferramentas de criação de vídeo com IA da HeyGen, oferecendo demonstrações de produto sob medida para cada lead. Hospede no Vimeo para aproveitar suas análises detalhadas e ver quais prospects mais se envolvem.

Educação de clientes e tutoriais multilíngues Crie tutoriais multilíngues e guias de produtos no HeyGen para atender públicos globais. Hospede com segurança no Vimeo para controlar o acesso, proteger os ativos da marca e manter o conteúdo de aprendizagem organizado.