Vimeo + HeyGen

A integração entre HeyGen e Vimeo permite que os usuários sincronizem perfeitamente novos vídeos de pastas designadas do HeyGen diretamente para pastas correspondentes no Vimeo, com opção de sincronização automática para uma gestão de conteúdo sem esforço.


Use o Vimeo com o HeyGen
Integre com as principais ferramentas do mundo
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Casos de uso

Veja como empresas como a sua usam Vimeo com HeyGen para escalar a criação de vídeos e impulsionar o crescimento.

Comece com o Vimeo

Bibliotecas de integração e treinamento de funcionários

Produza vídeos envolventes de onboarding e treinamento no HeyGen, personalizados para cada função ou departamento. Sincronize-os instantaneamente com pastas seguras no Vimeo, onde as equipes podem acessar, gerenciar e acompanhar o engajamento em um só lugar.

Notas de versão do produto e atualizações de recursos

Use o HeyGen para gerar atualizações em vídeo claras e alinhadas à sua marca para cada novo lançamento de produto ou funcionalidade. Compartilhe instantaneamente por meio de incorporações do Vimeo e acompanhe as métricas de visualização para entender alcance e retenção.

Vídeos de vendas personalizados em escala

Automatize o alcance personalizado com as ferramentas de criação de vídeo com IA da HeyGen, oferecendo demonstrações de produto sob medida para cada lead. Hospede no Vimeo para aproveitar suas análises detalhadas e ver quais prospects mais se envolvem.

Educação de clientes e tutoriais multilíngues

Crie tutoriais multilíngues e guias de produtos no HeyGen para atender públicos globais. Hospede com segurança no Vimeo para controlar o acesso, proteger os ativos da marca e manter o conteúdo de aprendizagem organizado.

Revisão e aprovação de agência/cliente

Gere conceitos criativos e vídeos explicativos no HeyGen e depois faça o upload para o Vimeo para centralizar e agilizar o feedback. Use pastas de equipe e permissões baseadas em função para gerenciar ciclos de revisão e aprovações com total clareza.

Comece a criar vídeos com IA

Veja como empresas como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com o vídeo de IA mais inovador.

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