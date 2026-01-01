HeyGen x Superhuman
O HeyGen Agent transforma o Superhuman Go em um estúdio criativo completo para gerar vídeos e arquivos de áudio com qualidade profissional diretamente no seu navegador, sem que você precise sair do que estiver fazendo.
Seu navegador, agora um estúdio criativo
O HeyGen Agent vive dentro do painel Superhuman Go, a mesma barra lateral que você já usa para assistência de IA em toda a web. Não há nenhuma nova ferramenta para abrir, nenhum arquivo para exportar e nenhum contexto para reconstruir em um aplicativo separado.
Abra o Go em qualquer página no Chrome ou Edge, navegue até o HeyGen Agent na Agent Store, digite seu roteiro ou descreva o que você deseja e escolha saída em vídeo ou áudio. O agente faz a renderização usando sua conta HeyGen, incluindo seu avatar, sua voz, seus créditos, e entrega o arquivo final pronto para compartilhar, incorporar ou enviar. Tudo acontece no próprio navegador em que você já está.
Instale o Go na Chrome Web Store ou na loja de extensões do Edge
Baixe a extensão Superhuman Go na Chrome Web Store ou no Microsoft Edge Add-ons. Faça login com sua conta Superhuman. O Go será ativado no seu navegador e ficará acessível na barra de extensões em qualquer página da web.
Abra a Agent Store e adicione o HeyGen Agent
Clique no ícone do Superhuman Go na barra de ferramentas do seu navegador para abrir o painel. Vá até a Agent Store, encontre o HeyGen Agent e clique em Adicionar. O agente aparecerá imediatamente no seu painel Go e ficará disponível em todas as páginas daqui em diante.
Conecte sua conta HeyGen
No primeiro uso do HeyGen Agent, você será solicitado a entrar na sua conta HeyGen. Faça a autenticação via OAuth. Seus avatares personalizados, clones de voz e créditos do plano ficam imediatamente disponíveis no painel Go. Sem aplicativo separado, sem chave de API, sem cobrança extra.
Gere sua primeira mensagem em vídeo ou áudio
Abra o Go em qualquer página, selecione o HeyGen Agent, escolha Vídeo ou Áudio, digite seu roteiro e clique em Gerar. O arquivo final ficará pronto para baixar ou compartilhar sem sair da página em que você está. Para obter os melhores resultados, configure primeiro um avatar personalizado e uma clonagem de voz em heygen.com/avatar.
O que você cria em vez de escrever um e-mail longo
Sempre que um vídeo ou mensagem de áudio funcionar melhor do que texto (uma atualização de projeto, um resumo para o cliente, um vídeo explicativo), o HeyGen Agent já está no seu navegador, pronto para criar isso.
Vídeos de alcance personalizados
Enquanto você estiver no seu CRM ou e-mail, abra o Go e gere um vídeo de 30 segundos com avatar da HeyGen, personalizado para o prospect, incluindo o nome, a empresa e o problema dele. Envie antes de fechar a aba.
Atualizações para stakeholders
Em vez de escrever um longo e-mail de status do projeto, abra o HeyGen Agent em qualquer ferramenta que você estiver usando, como Notion, Linear ou Google Docs, e gere uma atualização em vídeo narrada para as pessoas que precisam ficar por dentro.
Mensagens para equipes assíncronas
Quando o vídeo parecer demais, use a saída de áudio do HeyGen Agent para enviar uma mensagem de voz gerada a partir de um roteiro, na sua voz clonada. Pode ser um breve resumo, uma explicação de decisão ou uma atualização para o cliente.
Recapitulações e acompanhamentos com clientes
Após a ligação, enquanto você ainda estiver na ferramenta onde fez as anotações, abra o Go e gere um vídeo de recapitulação narrado para o cliente, resumindo as decisões, os próximos passos e o que você precisa dele.
Comunicação multilíngue
Trabalhando com clientes ou equipes internacionais? Gere o vídeo ou a mensagem de áudio uma vez e, em seguida, use os mais de 175 idiomas e dialetos do HeyGen para produzi-la no idioma deles, dentro da mesma sessão do Go.
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