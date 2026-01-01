HeyGen x Superhuman

O HeyGen Agent vive dentro do painel Superhuman Go, a mesma barra lateral que você já usa para assistência de IA em toda a web. Não há nenhuma nova ferramenta para abrir, nenhum arquivo para exportar e nenhum contexto para reconstruir em um aplicativo separado.

Abra o Go em qualquer página no Chrome ou Edge, navegue até o HeyGen Agent na Agent Store, digite seu roteiro ou descreva o que você deseja e escolha saída em vídeo ou áudio. O agente faz a renderização usando sua conta HeyGen, incluindo seu avatar, sua voz, seus créditos, e entrega o arquivo final pronto para compartilhar, incorporar ou enviar. Tudo acontece no próprio navegador em que você já está.