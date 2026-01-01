HeyGen
Integration partner

HeyGen x Superhuman

O HeyGen Agent transforma o Superhuman Go em um estúdio criativo completo para gerar vídeos e arquivos de áudio com qualidade profissional diretamente no seu navegador, sem que você precise sair do que estiver fazendo.

Veja como funciona
Integre com as principais ferramentas do mundo
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Visão geral da integração

Seu navegador, agora um estúdio criativo

O HeyGen Agent vive dentro do painel Superhuman Go, a mesma barra lateral que você já usa para assistência de IA em toda a web. Não há nenhuma nova ferramenta para abrir, nenhum arquivo para exportar e nenhum contexto para reconstruir em um aplicativo separado.

Abra o Go em qualquer página no Chrome ou Edge, navegue até o HeyGen Agent na Agent Store, digite seu roteiro ou descreva o que você deseja e escolha saída em vídeo ou áudio. O agente faz a renderização usando sua conta HeyGen, incluindo seu avatar, sua voz, seus créditos, e entrega o arquivo final pronto para compartilhar, incorporar ou enviar. Tudo acontece no próprio navegador em que você já está.

1

Instale o Go na Chrome Web Store ou na loja de extensões do Edge

Baixe a extensão Superhuman Go na Chrome Web Store ou no Microsoft Edge Add-ons. Faça login com sua conta Superhuman. O Go será ativado no seu navegador e ficará acessível na barra de extensões em qualquer página da web.

2

Abra a Agent Store e adicione o HeyGen Agent

Clique no ícone do Superhuman Go na barra de ferramentas do seu navegador para abrir o painel. Vá até a Agent Store, encontre o HeyGen Agent e clique em Adicionar. O agente aparecerá imediatamente no seu painel Go e ficará disponível em todas as páginas daqui em diante.

3

Conecte sua conta HeyGen

No primeiro uso do HeyGen Agent, você será solicitado a entrar na sua conta HeyGen. Faça a autenticação via OAuth. Seus avatares personalizados, clones de voz e créditos do plano ficam imediatamente disponíveis no painel Go. Sem aplicativo separado, sem chave de API, sem cobrança extra.

4

Gere sua primeira mensagem em vídeo ou áudio

Abra o Go em qualquer página, selecione o HeyGen Agent, escolha Vídeo ou Áudio, digite seu roteiro e clique em Gerar. O arquivo final ficará pronto para baixar ou compartilhar sem sair da página em que você está. Para obter os melhores resultados, configure primeiro um avatar personalizado e uma clonagem de voz em heygen.com/avatar.

Casos de uso

O que você cria em vez de escrever um e-mail longo

Sempre que um vídeo ou mensagem de áudio funcionar melhor do que texto (uma atualização de projeto, um resumo para o cliente, um vídeo explicativo), o HeyGen Agent já está no seu navegador, pronto para criar isso.

Ícone de reprodução para iniciar um vídeo HeyGen gerado por IA

Vídeos de alcance personalizados

Enquanto você estiver no seu CRM ou e-mail, abra o Go e gere um vídeo de 30 segundos com avatar da HeyGen, personalizado para o prospect, incluindo o nome, a empresa e o problema dele. Envie antes de fechar a aba.

Ícone de reprodução representando o início de um vídeo gerado por IA

Atualizações para stakeholders

Em vez de escrever um longo e-mail de status do projeto, abra o HeyGen Agent em qualquer ferramenta que você estiver usando, como Notion, Linear ou Google Docs, e gere uma atualização em vídeo narrada para as pessoas que precisam ficar por dentro.

Ícone de botão de reprodução para iniciar um vídeo gerado por IA

Mensagens para equipes assíncronas

Quando o vídeo parecer demais, use a saída de áudio do HeyGen Agent para enviar uma mensagem de voz gerada a partir de um roteiro, na sua voz clonada. Pode ser um breve resumo, uma explicação de decisão ou uma atualização para o cliente.

Ícone de mais indicando adição ou expansão de conteúdo de vídeo com IA

Recapitulações e acompanhamentos com clientes

Após a ligação, enquanto você ainda estiver na ferramenta onde fez as anotações, abra o Go e gere um vídeo de recapitulação narrado para o cliente, resumindo as decisões, os próximos passos e o que você precisa dele.

Ícone de reprodução para iniciar um vídeo HeyGen gerado por IA

Comunicação multilíngue

Trabalhando com clientes ou equipes internacionais? Gere o vídeo ou a mensagem de áudio uma vez e, em seguida, use os mais de 175 idiomas e dialetos do HeyGen para produzi-la no idioma deles, dentro da mesma sessão do Go.

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