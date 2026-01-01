HeyGen x Granola
Granola captura tudo o que é dito nas suas reuniões. HeyGen transforma isso em um vídeo realista com avatar e voz. Conectado ao Claude via MCP, um único prompt é tudo o que você precisa para ir das anotações da chamada a um vídeo finalizado e narrado.
A Granola lê o ambiente, a HeyGen cria o vídeo
Quando você digita um prompt mencionando uma reunião do Granola e um vídeo da HeyGen na mesma frase, o Claude identifica as ferramentas de que precisa e as aciona em sequência, primeiro lendo o histórico das suas reuniões no Granola e depois gerando o vídeo pela HeyGen.
Claude chama list_meetings para localizar a reunião certa pelo nome, data ou participante e, em seguida, usa get_meetings para obter as notas completas. Ele escreve um roteiro no tamanho ideal para vídeo a partir desse conteúdo e depois o envia para create_video_agent. O agente cuida do restante e você recebe um vídeo na sua biblioteca HeyGen quando a renderização é concluída.
“Puxe minha última reunião do Granola e transforme em um vídeo de 60 segundos da HeyGen que eu possa enviar no Slack para quem não pôde participar.”
Conectar o Granola nos conectores do Claude
No Claude, vá até o menu no canto superior esquerdo → Customize → Connectors. Clique em +, depois em Browse connectors, pesquise por Granola e clique em +. Uma página de login será aberta — entre na sua conta Granola para conceder acesso de autorização ao Claude. Para o Claude Code, execute: claude mcp add granola --transport http https://mcp.granola.ai/mcp
Adicionar HeyGen como um conector personalizado
Acesse developers.heygen.com/mcp/overview e copie a URL do endpoint MCP. De volta ao Claude Connectors, clique em + → Add custom connector, dê o nome HeyGen e cole o endpoint: https://mcp.heygen.com/mcp/v1/
Certifique-se de que ambos os conectores estejam ativados
Antes de iniciar uma conversa, confirme se os conectores Granola e HeyGen estão ativados na sua sessão ativa do Claude. Ambos precisam estar habilitados ao mesmo tempo para que o Claude possa chamá-los no mesmo fluxo de trabalho. Você pode verificar quais ferramentas estão disponíveis perguntando ao Claude: What MCP tools do you have access to?
Execute seu primeiro prompt e copie a URL da sessão
Experimente o prompt de itens de ação acima ou comece com: Puxe minha última reunião da Granola e transforme em um vídeo de 60 segundos da HeyGen que eu possa enviar no Slack.
Como três sistemas se conectam em um único prompt
Claude atua como o orquestrador, lendo a partir do Granola, analisando o conteúdo e escrevendo no HeyGen. Nenhuma das duas ferramentas sabe que a outra existe. Claude é a ponte.
A granola dá o tom
Expõe o histórico de reuniões como ferramentas consultáveis. O Claude lê notas, transcrições e participantes a partir daqui.
Claude lê o contexto
Orquestra ambos os MCPs. Resume as anotações em um roteiro e chama o HeyGen para produzir o vídeo.
HeyGen cria o vídeo
Recebe o prompt e renderiza um vídeo. Retorna o status e o ID do vídeo quando concluído.
As ferramentas que o Claude realmente utiliza
Todas as ferramentas listadas aqui são reais, tiradas da documentação MCP publicada tanto da Granola quanto da HeyGen. O Claude as seleciona e organiza em sequência com base no que o seu prompt solicita.
listar_reuniões
Analise sua lista de reuniões por título, data ou participantes. Retorna o ID da reunião, título, data e participantes. Nos planos pagos, inclui as anotações compartilhadas com você e pode ser filtrado por pasta.
agendar_reuniões
Busque todo o conteúdo da reunião pelo ID — notas privadas, notas aprimoradas por IA, participantes. Esta é a ferramenta que extrai a substância real da reunião que o Claude usa para escrever um roteiro de vídeo.
reuniões_query_granola
Converse diretamente com suas anotações do Granola. Útil para perguntas abertas como: "o que decidimos sobre preços em todas as minhas chamadas no mês passado?"
obter_transcricao_da_reuniao
Aprofunde-se na transcrição bruta com identificação de locutores. Útil quando você precisa de citações exatas no seu roteiro de vídeo, em vez de anotações resumidas por IA.
criar_agente_de_vídeo
Geração de vídeo em uma única etapa a partir de um prompt. O agente cuida automaticamente da criação do roteiro, seleção de avatar, composição das cenas e renderização.
get_video_agent_session
Verifique o status, o progresso e o video_id de uma sessão de agente ativa. Claude chama este endpoint após create_video_agent para saber quando o vídeo está pronto e obter a URL de download.
criar_vídeo_a_partir_do_avatar
Criação explícita de vídeo usando um ID de avatar específico, ID de voz e roteiro de texto. Use isto em vez de create_video_agent quando quiser controle direto sobre a aparência do avatar e a seleção da voz.
voz_de_design
Encontre vozes que correspondam a uma descrição em linguagem natural. Retorna até 3 correspondências. Útil para prompts que não fazem referência a uma voz específica.
criar_traducao_de_video
Traduza um vídeo gerado para um ou mais idiomas de destino com clonagem de voz e sincronização labial. Encadeie esta etapa após create_video_agent para produzir vídeos de resumo multilíngues.
Transformando reuniões em impulso
O objetivo não é um vídeo de resumo. É um vídeo que faz com que as partes interessadas necessárias se envolvam e ajam no prazo, até mesmo aquelas que não estavam na chamada.
Itens de ação da reunião
O fluxo de trabalho principal: puxar a reunião mais recente, gerar um vídeo de 60 segundos que começa com o resultado, passa por cada decisão, destaca cada responsável pelo nome com sua tarefa e prazo, e termina com um pedido explícito. Depois, é só enviar no Slack.
Apresentações para stakeholders
Pegue as anotações de uma reunião de estratégia, lançamento ou executiva e gere um vídeo narrado para as pessoas que precisam agir, mas não estavam presentes. Não é um resumo genérico, e sim um direcionamento direto sobre o que elas precisam saber e fazer.
Decisões de lançamento e de projetos
Quando uma estratégia de lançamento, direção de projeto ou decisão importante é definida em uma reunião, gere um vídeo que comunique essa decisão com clareza. Quem é responsável por cada parte do lançamento, o que já está definido e o que ainda precisa de contribuições, e até quando.
Responsabilidade entre reuniões
Use query_granola_meetings para identificar itens de ação que ainda estão em aberto em várias chamadas e, em seguida, gere um vídeo que mencione cada responsável pendente e cada tarefa pendente.
Resumos de reuniões multilíngues
Gere o vídeo de itens de ação a partir das notas do Granola em inglês e, em seguida, encadeie create_video_translation para as versões internacionais — mesmos destaques, no idioma delas, com sincronização labial — tudo a partir de um único prompt do Claude.
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