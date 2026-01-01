Quando você digita um prompt mencionando uma reunião do Granola e um vídeo da HeyGen na mesma frase, o Claude identifica as ferramentas de que precisa e as aciona em sequência, primeiro lendo o histórico das suas reuniões no Granola e depois gerando o vídeo pela HeyGen.

Claude chama list_meetings para localizar a reunião certa pelo nome, data ou participante e, em seguida, usa get_meetings para obter as notas completas. Ele escreve um roteiro no tamanho ideal para vídeo a partir desse conteúdo e depois o envia para create_video_agent. O agente cuida do restante e você recebe um vídeo na sua biblioteca HeyGen quando a renderização é concluída.