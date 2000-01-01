Diretrizes da Marca HeyGen
Esta página descreve como usar corretamente os ativos da marca HeyGen, marcas registradas e materiais protegidos por direitos autorais. É destinada a parceiros, mídia e qualquer pessoa que crie conteúdo que apresente ou faça referência à HeyGen. Seguir estas diretrizes ajuda a garantir que nossa marca seja representada de forma precisa e consistente em todos os materiais de terceiros.
Logotipo Completo HeyGen
A versão completa do lockup do logo HeyGen é a principal e deve ser usada na maioria das situações. Use o lockup vertical apenas quando o espaço for limitado ou quando o layout exigir um formato mais compacto — como em espaços estreitos, posts em redes sociais ou displays digitais — em que o logo completo ainda precise estar claramente visível.
Logotipo Secundário da HeyGen
A HeyGen começou com uma ideia simples: tornar a criação de vídeos algo fácil. Hoje, estamos transformando a forma de contar histórias com IA, capacitando qualquer pessoa a criar vídeos de alta qualidade, sem limites.
Logotipo Terciário da HeyGen
Símbolo HeyGen
Parcerias
Ao exibir o logo da HeyGen junto ao de um parceiro, ambos devem parecer visualmente equilibrados e ter tamanhos equivalentes. Mantenha um espaçamento consistente entre os dois — aproximadamente equivalente à largura de um ícone da HeyGen. O logo da HeyGen deve sempre aparecer à esquerda, com o logo do parceiro ou patrocinador à direita. Ambos os logos devem estar centralizados horizontalmente no layout. Sempre que possível, use um tratamento de cor compartilhado para os dois logos, a fim de criar harmonia visual. Se o logo do parceiro precisar permanecer em suas cores originais, use o logo branco da HeyGen sobre um fundo retirado da paleta do parceiro para preservar contraste e coesão.
Diretrizes de Uso da Marca HeyGen
Estas Diretrizes de Marcas Registradas (“Diretrizes”) foram elaboradas para ajudar parceiros, licenciados, mídia e outras terceiras partes autorizadas (“você”) a usar corretamente os ativos de marca da HeyGen — incluindo nossos logotipos, marcas registradas, marcas de serviço, nomes de produtos e quaisquer outras designações que identifiquem os produtos ou serviços da HeyGen (“Ativos de Marca HeyGen”).
Você só pode usar os Ativos de Marca HeyGen de acordo com estas Diretrizes e com o HeyGen Style Guide. Qualquer uso fora desses termos não é permitido. A HeyGen reserva-se o direito de atualizar ou modificar estas Diretrizes a qualquer momento.
Propriedade e Uso
Os Ativos de Marca da HeyGen são propriedade intelectual valiosa, de titularidade exclusiva da HeyGen. Ao usar ou fazer referência a qualquer Ativo de Marca da HeyGen, você concorda em:
- Siga estas Diretrizes e os Termos de Serviço da HeyGen.
- Reconheça que a HeyGen é a única proprietária de todos os Ativos de Marca.
- Evite desafiar ou interferir nos direitos da HeyGen.
- Garanta que toda a boa vontade gerada pelo uso dos Ativos de Marca da HeyGen beneficie a HeyGen.
A HeyGen reserva-se o direito de revisar, a qualquer momento, o seu uso dos Ativos de Marca e poderá revogar ou modificar as permissões a seu critério.
Se você tiver um contrato escrito separado com a HeyGen — como um contrato de parceria ou de afiliado — esses termos prevalecerão sobre estas Diretrizes em caso de qualquer conflito.
Os ativos de marca da HeyGen incluem:
- A marca nominativa HeyGen
- O logotipo da HeyGen (versões horizontal e vertical)
- O ícone da HeyGen
- Nomes de produtos, slogans e frases de efeito da HeyGen
Todas as marcas registradas, logotipos e identificadores de marca relacionados são propriedade da HeyGen Inc. e podem estar registrados nos Estados Unidos e em outras jurisdições.
O que fazer e o que evitar
Fazer:
- Use apenas as versões mais atuais e aprovadas dos Ativos de Marca da HeyGen encontradas no Guia de Estilo da HeyGen.
- Exiba o logotipo da HeyGen com o espaçamento e as proporções corretos.
- Indique claramente sua relação com a HeyGen ao mencionar nossa marca.
Não:
- Altere os Ativos de Marca da HeyGen de qualquer forma (por exemplo, mudando cores, distorcendo proporções, cortando ou adicionando efeitos).
- Combine os recursos de marca da HeyGen com o seu próprio logotipo ou identidade visual — eles devem sempre aparecer separados e distintos.
- Use as marcas registradas ou os logotipos da HeyGen como parte do seu próprio nome, produto, serviço ou domínio.
- Imitar a aparência, a experiência de uso ou o design do site, da interface ou dos materiais de marketing da HeyGen.
- Usar qualquer ativo de marca da HeyGen de uma forma que sugira patrocínio, endosso ou parceria sem permissão por escrito.
- Use as marcas registradas da HeyGen como substantivos ou verbos. Sempre acompanhe-as de um descritor genérico (por exemplo, “plataforma de vídeo com IA HeyGen®”).
Perguntas
Se você não tiver certeza de como usar os Recursos de Marca da HeyGen ou se precisar de aprovação para um caso de uso específico, entre em contato com [email protected].