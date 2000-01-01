Propriedade e Uso

Os Ativos de Marca da HeyGen são propriedade intelectual valiosa, de titularidade exclusiva da HeyGen. Ao usar ou fazer referência a qualquer Ativo de Marca da HeyGen, você concorda em:



Siga estas Diretrizes e os Termos de Serviço da HeyGen.

Reconheça que a HeyGen é a única proprietária de todos os Ativos de Marca.

Evite desafiar ou interferir nos direitos da HeyGen.

Garanta que toda a boa vontade gerada pelo uso dos Ativos de Marca da HeyGen beneficie a HeyGen.



A HeyGen reserva-se o direito de revisar, a qualquer momento, o seu uso dos Ativos de Marca e poderá revogar ou modificar as permissões a seu critério.

Se você tiver um contrato escrito separado com a HeyGen — como um contrato de parceria ou de afiliado — esses termos prevalecerão sobre estas Diretrizes em caso de qualquer conflito.