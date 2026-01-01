Czym jest HeyGen?
HeyGen to platforma do generowania filmów za pomocą sztucznej inteligencji, która umożliwia użytkownikom natychmiastowe i wydajne tworzenie na dużą skalę wysokiej jakości filmów w ponad 170 językach i dialektach. Niezależnie od tego, czy tworzysz treści marketingowe, szkoleniowe, e-learningowe czy sprzedażowe, HeyGen sprawia, że produkcja filmów jest szybka, skalowalna i dostępna dla każdego.
Użytkownicy HeyGen
Utworzone awatary fotograficzne
Utworzone awatary Instant
Udostępniamy tworzenie historii za pomocą wideo każdemu
HeyGen powstał z prostego przekonania: tworzenie filmów powinno być łatwe i dostępne dla każdego. Tradycyjna produkcja wideo jest zbyt kosztowna, czasochłonna i skomplikowana. Nasz założyciel, Joshua Xu, dostrzegł, że wyeliminowanie konieczności używania kamery dzięki sztucznej inteligencji może uwolnić kreatywność każdego z nas. Teraz wystarczy scenariusz, aby każdy mógł tworzyć wysokiej jakości filmy bez nagrywania, montażu i ograniczeń budżetowych.
Mniej czasu na postprodukcję
Oszczędność na każdym filmie
Obniżenie kosztów tłumaczeń
Twój partner w tworzeniu filmów z wykorzystaniem AI
Platforma wideo AI HeyGen została zaprojektowana z myślą o potrzebach nowoczesnego tworzenia historii na dużą skalę. Od tworzenia filmów z awatarami po interakcje w czasie rzeczywistym, tłumaczenie i personalizację — każdy produkt powstał po to, aby pomóc Ci szybko, precyzyjnie i bez wysiłku angażować odbiorców.
Koniec z rozproszonymi narzędziami AI do tworzenia wideo
Pakiet najnowocześniejszych produktów AI od HeyGen łączy wszystko w jednym miejscu, zapewniając płynną obsługę. HeyGen, stworzony z myślą o skalowaniu i opowiadaniu historii, eliminuje problemy wynikające z korzystania z rozproszonych narzędzi, a jednocześnie dyskretnie spełnia niewidoczny próg jakości, którego oczekują Twoi odbiorcy. To zaawansowana i intuicyjna alternatywa, która wyznacza nowy standard możliwości wideo generowanego przez AI.
Zobacz, jak klienci korzystają z HeyGen
Jedna platforma, nieograniczone możliwości zastosowania
Marketing
HeyGen daje marketerom swobodę tworzenia na żądanie filmów o profesjonalnej jakości. Wystarczy scenariusz i kilka kliknięć, aby w dowolnym momencie przekształcić dowolny materiał — od plików PDF, przez wpisy na blogu, po prezentacje — w atrakcyjne treści wideo zgodne z identyfikacją marki, bez nadwyrężania budżetu.
Reklamy wideo
Twórz przyciągające uwagę reklamy w znacznie krótszym czasie i skaluj skuteczne treści bez nadwyrężania budżetu ani przeciążania zespołu.
Media społecznościowe
Wyróżnij się przyciągającymi uwagę filmami, które można tworzyć szybko, skalować i publikować ekonomicznie na dowolnej platformie, w tym na LinkedInie, TikToku, Instagramie i wielu innych.
Nauka i rozwój
HeyGen umożliwia zespołom tworzenie spersonalizowanych materiałów szkoleniowych — od szkoleń z zakresu zgodności, przez rozwój pracowników, aż po ciągłe podnoszenie kwalifikacji. Nasza platforma wideo oparta na sztucznej inteligencji pozwala łatwo skalować skuteczne działania edukacyjne bez uszczerbku dla jakości ani szybkości.
Kursy edukacyjne
Pomiń długotrwałe cykle produkcyjne i twórz wysokiej jakości kursy edukacyjne w kilka minut — niezależnie od tego, czy przygotowujesz wykład, samouczek czy instrukcję krok po kroku.
Szkolenia oparte na umiejętnościach
Z łatwością twórz filmy AI, dzięki którym szkolenia rozwijające konkretne umiejętności stają się bardziej interaktywne, angażujące i skuteczne, co przekłada się na wyższy odsetek ukończeń i lepsze wyniki.
Sprzedaż
HeyGen umożliwia zespołom sprzedażowym prowadzenie spersonalizowanej komunikacji na dużą skalę — od pozyskiwania potencjalnych klientów po dalszy kontakt i prezentacje produktów. Nasza platforma wideo oparta na AI pomaga handlowcom wyróżnić się w przepełnionych skrzynkach odbiorczych, przyspieszyć proces sprzedaży i budować silniejsze relacje z klientami.
Prezentacje sprzedażowe
Twórz skalowalne i skuteczne prezentacje sprzedażowe, które edukują kupujących i przyspieszają finalizację transakcji, zanim jeszcze dojdzie do rozmowy.
Pozyskiwanie klientów
Od wiadomości wychodzących, przez prezentacje przed rozmową, aż po podsumowania po spotkaniu — wyróżnij się na każdym etapie procesu sprzedaży dzięki spersonalizowanym filmom.
Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić dzięki HeyGen
Sprawdź, ile czasu i środków może zaoszczędzić Twój zespół dzięki platformie wideo AI HeyGen, obliczając redukcję kosztów, wzrost wydajności produkcji i potencjalne przychody.
Korzystaj z API HeyGen, aby płynnie zintegrować generowanie filmów za pomocą AI ze swoimi procesami pracy
Interfejs API w modelu Pay-As-You-Go umożliwiający generowanie filmów za pomocą Video Agent, tłumaczenie filmów przy użyciu Video Translation, tworzenie mowy z wykorzystaniem modeli zamiany tekstu na mowę oraz przyspieszenie pracy dzięki tworzeniu awatarów, generowaniu filmów za pośrednictwem Studio API i budowaniu szablonów
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest HeyGen?
HeyGen to platforma do tworzenia filmów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, która umożliwia błyskawiczne generowanie wysokiej jakości materiałów wideo na dużą skalę. Nie potrzebujesz kamery, ekipy ani doświadczenia w montażu. Platforma obsługuje ponad 170 języków i dialektów oraz sprawdza się między innymi w marketingu, szkoleniach i rozwoju oraz sprzedaży.
Co wyróżnia HeyGen na tle innych narzędzi AI do tworzenia filmów?
HeyGen to kompleksowa platforma, która łączy tworzenie scenariuszy, awatary, montaż i lokalizację w jednym płynnym procesie. W przeciwieństwie do niekompletnych narzędzi lub platform wymagających długiej nauki HeyGen jest intuicyjny, szybki i stworzony z myślą o profesjonalnych treściach przeznaczonych dla odbiorców zewnętrznych, które można skalować wraz z rosnącymi potrzebami.
Czy potrzebuję doświadczenia w produkcji wideo, aby korzystać z HeyGen?
Absolutnie nie. Przyjazny dla użytkownika interfejs HeyGen sprawia, że każdy może z łatwością tworzyć dopracowane, profesjonalne filmy za pomocą zaledwie kilku kliknięć.
Czy mogę tworzyć niestandardowe awatary za pomocą HeyGen?
Tak. Możesz wybrać realistycznego awatara z obszernej biblioteki lub stworzyć własnego cyfrowego rzecznika dopasowanego do swojej marki. Masz pełną kontrolę nad tonem głosu, gestami i stylem wypowiedzi.
Jak działa tłumaczenie filmów w HeyGen?
Dzięki wbudowanej funkcji tłumaczenia wideo w HeyGen możesz tłumaczyć swoje treści na ponad 170 języków i dialektów, korzystając z realistycznego dubbingu, precyzyjnej synchronizacji ruchu ust oraz edytowalnych skryptów. To opłacalny sposób na lokalizację materiałów wideo bez konieczności ponownego nagrywania lub zatrudniania aktorów głosowych.
Czym jest spersonalizowane wideo i jak mogę je wykorzystać?
Spersonalizowane wideo pozwala tworzyć unikalne materiały dla każdego widza z wykorzystaniem danych z systemu CRM lub innych zmiennych, takich jak imię, nazwa firmy czy lokalizacja. To skuteczne narzędzie do zwiększania zaangażowania w działaniach marketingowych, komunikacji z potencjalnymi klientami, onboardingu i obsłudze klienta.
Czym są interaktywne awatary?
Interaktywne awatary to wirtualni prezenterzy wykorzystujący sztuczną inteligencję, którzy mogą angażować odbiorców w czasie rzeczywistym. Mogą odpowiadać na pytania, prowadzić użytkowników lub prezentować dynamiczne treści dzięki połączeniu ze skryptami albo bazami wiedzy, przekształcając statyczne materiały w interaktywne doświadczenia.
Jakiego rodzaju firmy korzystają z HeyGen?
Ponad 85 000 firm — od startupów po duże marki — korzysta z HeyGen w różnych działach, takich jak marketing, szkolenia i rozwój, obsługa klienta oraz sprzedaż. Wśród znanych użytkowników znajdują się OpenAI, Pepsico, Samsung, HubSpot, Shopify, trivago, Ogilvy i wiele innych.
Ile czasu i pieniędzy mogę zaoszczędzić dzięki HeyGen?
Użytkownicy zgłaszają średnio skrócenie czasu postprodukcji o 50%, oszczędność 3 godzin na każdym filmie oraz obniżenie kosztów tłumaczenia o 80%. Skorzystaj z naszego kalkulatora ROI, aby oszacować potencjalne oszczędności swojego zespołu.
Czy mogę zintegrować HeyGen z narzędziami, których już używam?
Tak. HeyGen oferuje integracje z popularnymi platformami, systemami CRM i systemami edukacyjnymi, które pomagają usprawnić przepływy pracy i personalizować treści na dużą skalę.