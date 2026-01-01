Czym jest HeyGen?

HeyGen to platforma do generowania filmów za pomocą sztucznej inteligencji, która umożliwia użytkownikom natychmiastowe i wydajne tworzenie na dużą skalę wysokiej jakości filmów w ponad 170 językach i dialektach. Niezależnie od tego, czy tworzysz treści marketingowe, szkoleniowe, e-learningowe czy sprzedażowe, HeyGen sprawia, że produkcja filmów jest szybka, skalowalna i dostępna dla każdego.