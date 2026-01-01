Zmień interaktywne awatary AI w swoich najskuteczniejszych przedstawicieli handlowych

Szybkość ma znaczenie w sprzedaży, ale Twój zespół nie może być wszędzie naraz. Interaktywne awatary AI HeyGen pełnią rolę wirtualnych awatarów sprzedażowych AI, które całodobowo odpowiadają na pytania potencjalnych klientów, kwalifikują leady i umawiają spotkania. Pomagają zapewnić bardziej angażujące i spersonalizowane doświadczenie zakupowe na Twojej stronie internetowej i podczas rozmów na Zoom, co znacząco zwiększa współczynnik konwersji.

Korzyści i wartość

Przyspiesz swój lejek sprzedażowy i prowadź klientów właściwą ścieżką

Personalize sales outreach at scale without adding more headcount

Every prospect desires a fast, relevant response. HeyGen’s interactive avatars, functioning as AI sales avatars, deliver personalized experiences at scale. They adjust to various buyer questions and guide customers through the sales funnel—without needing more SDRs.

Engage and qualify leads 24/7 to capture every opportunity

Timing is everything in sales, but most sales teams can’t respond immediately. HeyGen’s AI sales avatars utilize interactive avatars to act like your sales assistants. They provide instant, consistent, and personalized responses to prospect questions at any hour.

Free up your team for high-value deals

Your sales team should focus on closing deals, not answering repetitive questions. HeyGen’s AI sales avatars tackle upfront engagement and qualification on your website. This allows your sales reps to spend more time with qualified prospects who are ready to purchase.

Dowiedz się, jak zespoły sprzedaży skutecznie wykorzystują awatary sprzedażowe oparte na AI

Pyne uses HeyGen to revolutionize in-product onboarding

Pyne uses HeyGen to revolutionize in-product onboarding

By integrating HeyGen’s API, Pyne builds interactive demo agents that scale onboarding, personalize user journeys, and boost engagement by 10 times.

Jak

twórz potężne awatary sprzedażowe AI z HeyGen

  1. Otwórz HeyGen

Otwórz HeyGen i zaloguj się, aby zacząć konfigurować interaktywnego awatara, który będzie angażował potencjalnych klientów, odpowiadał na pytania i kwalifikował leady 24/7 – bez potrzeby angażowania zespołu sprzedaży.

  1. Wybierz awatara i zbuduj jego bazę wiedzy.
  1. Dostosuj głos i tożsamość swojego awatara.
  1. Testuj i udoskonalaj odpowiedzi
  1. Wdróż swojego awatara tam, gdzie ma to największe znaczenie.
  1. Zacznij angażować potencjalnych klientów.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest awatar sprzedażowy oparty na AI?

Awatary sprzedażowe AI to wirtualni asystenci, którzy zwiększają sprzedaż, odpowiadając na pytania, kwalifikując leady i umawiając spotkania przez całą dobę. Zarejestruj się za darmo już dziś i sprawdź, jak mogą odmienić Twój proces sprzedaży.

W jaki sposób interaktywne awatary HeyGen kwalifikują leady?

Interaktywne awatary HeyGen prowadzą potencjalnych klientów przez lejek sprzedażowy dzięki spersonalizowanym interakcjom, zapewniając kwalifikację leadów na dużą skalę. Dowiedz się więcej i zacznij efektywnie kwalifikować leady już dziś.

Czy mogę użyć interaktywnego awatara, aby zastąpić mój zespół SDR?

Tak, możesz używać awatarów AI HeyGen do obsługi kwalifikacji leadów, dzięki czemu Twój zespół SDR może skupić się na domykaniu klientów gotowych do zakupu. Rozważ założenie darmowego konta, aby sprawdzić, jak dobrze odpowiadają Twoim potrzebom.

Jak mogę wdrożyć interaktywny awatar na mojej stronie internetowej?

Umieść swojego interaktywnego awatara na stronie internetowej, integrując rozwiązanie HeyGen do prowadzenia rozmów z odwiedzającymi w czasie rzeczywistym. Wypróbuj za darmo i przekonaj się, jak łatwa jest integracja.

Czy interaktywne awatary HeyGen mogą być używane podczas rozmów sprzedażowych na żywo?

Tak, możesz używać awatarów HeyGen podczas rozmów na Zoomie, aby odpowiadać na najczęściej zadawane pytania i utrzymywać zaangażowanie potencjalnych klientów bez udziału przedstawiciela na żywo. Doświadcz interakcji na żywo, rejestrując się za darmo.

W jaki sposób interaktywne awatary integrują się z istniejącymi narzędziami sprzedażowymi?

Awatary HeyGen integrują się bezproblemowo z istniejącymi narzędziami sprzedażowymi, usprawniając przepływ pracy bez zakłócania codziennych operacji. Rozpocznij bezpłatny okres próbny, aby już dziś poznać dostępne integracje.

Czy interaktywne awatary mogą komunikować się w wielu językach?

Tak, interaktywne awatary HeyGen potrafią komunikować się w wielu językach, docierając do globalnej publiczności. Rozpocznij za darmo i komunikuj się globalnie.

Jak szybko mogę skonfigurować interaktywnego awatara?

Skonfigurowanie interaktywnego awatara w HeyGen jest szybkie, dzięki czemu możesz niemal od razu zacząć angażować potencjalnych klientów. Załóż darmowe konto i usprawnij proces konfiguracji.

Z jakich branż mogą pochodzić firmy, które skorzystają na wykorzystaniu interaktywnych awatarów?

Branże z zakresu sprzedaży, marketingu, edukacji i wiele innych mogą korzystać z interaktywnych awatarów HeyGen, aby zwiększyć zaangażowanie i efektywność.Wypróbuj bezpłatną wersję próbną i sprawdź, jak HeyGen może odpowiedzieć na potrzeby Twojej branży.

