Vereenvoudig complexe ideeën en verbeter klantbetrokkenheid met HeyGen. Of je nu een nieuw product lanceert of gebruikers door een workflow leidt, HeyGen helpt je om binnen enkele minuten professionele, merkgetrouwe uitlegvideo's te maken zonder een productieteam of ingewikkelde bewerking.
Your products deserve an elevated first impression. Traditional video production is expensive and time-intensive. HeyGen automates the process, enabling teams to produce high-quality product videos faster and at a fraction of the cost.
Turn dry, technical manuals into captivating how-to guides by learning how to use HeyGen for how-to videos. Use the most lifelike avatars in the market, motion graphics, and crisp narration to simplify learning and ensure your audience quickly grasps even the most intricate processes.
Quickly update messaging, swap visuals, and personalize your product videos with HeyGen’s AI-powered platform. Test, optimize, and tailor content for any audience in over 170 languages and dialec without reshoots or expensive edits.
“We bedienen veel verschillende bedrijfsonderdelen. We moeten ons onderscheiden, zoals elk marketingteam dat doet. Maar ook, gezien onze omvang, moeten we vooral vindingrijk zijn. Dat is waarom we ons sterk hebben gericht op en AI hebben omarmd in plaats van passief te reageren.”
Kelly Peters
VP van Marketing bij Tomorrow.io
Hoe maak je productvideo's met HeyGen
Log in op HeyGen en maak je klaar om binnen enkele minuten verbluffende, professionele productvideo's te maken door te leren hoe je een productuitlegvideo maakt.
HeyGen is een AI-videogeneratieplatform dat professionele, aanpasbare video's maakt met behulp van AI-avatars. Het vereenvoudigt het creatieproces voor productuitlegvideo's door je in staat te stellen boeiende en informatieve inhoud te maken zonder dat je een volledig productieteam nodig hebt.
HeyGen gebruikt AI-avatars, waardoor de noodzaak voor live acteurs, complexe apparatuur of lange productiecycli vervalt. Het platform maakt snelle videoproductie, eenvoudige updates en lokalisatie voor wereldwijde doelgroepen mogelijk.
Ja! HeyGen stelt je in staat om avatars aan te passen zodat ze de persoonlijkheid van je merk weerspiegelen. Je kunt kiezen uit een verscheidenheid aan avatars, hun uiterlijk aanpassen en hun dialoog scripten zodat deze overeenkomt met je boodschap.
Absoluut. HeyGen ondersteunt meerdere talen, waardoor je uitlegvideo's kunt maken die gericht zijn op diverse markten. Je kunt gelokaliseerde inhoud voorzien van hoogwaardige voice-overs in de taal van jouw keuze.
Video's bijwerken met HeyGen gaat snel en is eenvoudig. Pas gewoon het script of de visuals aan op het platform, en je bijgewerkte video is binnen enkele minuten klaar.
Ja, de productvideo's van HeyGen zijn veelzijdig en kunnen geoptimaliseerd worden voor gebruik op websites, sociale media, e-mailcampagnes of interne trainingsplatformen.
Met HeyGen kunt u binnen enkele uren een productvideo van professionele kwaliteit maken, afhankelijk van de complexiteit van uw script en visuele behoeften.
Helemaal niet. De gebruiksvriendelijke interface van HeyGen is ontworpen voor marketeers, opvoeders en bedrijven zonder technische kennis. Het platform begeleidt je stap voor stap door het proces van videocreatie.
HeyGen is ideaal voor industrieën zoals SaaS, e-commerce, onderwijs, gezondheidszorg en meer—overal waar duidelijke productcommunicatie en klantenbinding prioriteit hebben.
Beginnen is eenvoudig! Meld je aan voor HeyGen, ontdek de videocreatietools en begin vandaag nog met het maken van je eerste door AI aangedreven productvideo.
Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met de meest innovatieve AI-video.