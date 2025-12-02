Vertaal video's van

Frans naar Engels

Vertaal Franse video’s naar helder, natuurlijk Engels met HeyGen AI. Upload je video, laat het systeem het gesproken Frans begrijpen en zet het om in Engelse ondertitels of een vertaalde video die je overal kunt gebruiken.

Dit is handig voor YouTube-video’s, online cursussen, marketingclips, interviews en interne trainingscontent. Alles werkt in je browser, zonder software te installeren en zonder ingewikkelde instellingen.