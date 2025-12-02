Vertaal video's van
Frans naar Engels

Vertaal Franse video’s naar helder, natuurlijk Engels met HeyGen AI. Upload je video, laat het systeem het gesproken Frans begrijpen en zet het om in Engelse ondertitels of een vertaalde video die je overal kunt gebruiken.

Dit is handig voor YouTube-video’s, online cursussen, marketingclips, interviews en interne trainingscontent. Alles werkt in je browser, zonder software te installeren en zonder ingewikkelde instellingen.

  • Geen creditcard
  • 1.000+ avatars
  • Op elk moment opzeggen
-Gegenereerde video's
-Avatars gegenereerd
-Vertaalde video's
Werkdag
Coursera
Miro
onzin
Intel
Komatsu
Werkdag
Coursera
Miro
onzin
Intel
Komatsu
Werkdag
Coursera
Miro
onzin
Intel
Komatsu
Vertrouwd door meer dan 1.000.000 ontwikkelaars en toonaangevende bedrijven.

Franse naar Engelse videogvertaling eenvoudig gemaakt

HeyGen AI is gemaakt voor video, niet alleen voor tekst. Het luistert naar de Franse audio in je video, zet die om in een geschreven transcript en vertaalt dat transcript vervolgens naar het Engels, terwijl de oorspronkelijke betekenis en het natuurlijke verloop behouden blijven.

Translate Video

Upload your video for hyper-realistic translation with natural lip-sync

Drop files here

Or paste a YouTube link:
Translate to:
Sign in or register to access the full experience
Upload je video
Step 1:Upload je video
Genereer een Frans transcript
Step 2:Genereer een Frans transcript
Vertaal naar het Engels
Step 3:Vertaal naar het Engels
Controleren en exporteren
Step 4:Controleren en exporteren
Voordelen

Ga direct van Frans naar Engels

Het omzetten van je Franse content naar Engels kost slechts enkele minuten. Met deze tool kun je scripts, gesproken dialogen en volledige video’s omzetten in helder, natuurlijk Engels zonder ingewikkelde bewerking. Maak leesbare ondertitels, nette captions of volledig vertaalde video’s rechtstreeks in je browser.

Je krijgt snelle resultaten, eenvoudige bediening en de flexibiliteit om alles te bekijken en aan te passen voordat je het publiceert.

Vertaal Franse video online of gratis naar het Engels

HeyGen AI laat je Franse video’s online vertalen zonder technische installatie. Je kunt vertalingen vooraf bekijken om de kwaliteit te controleren voordat je exporteert.

Gratis previews zijn handig voor korte tests. Voor langere video’s en volledige exports is een account nodig om consistente kwaliteit en betrouwbare resultaten te garanderen.

Sommige gebruikers proberen tools zoals Google Translate voor videotranscriptie en -vertaling, maar die tools zijn gemaakt voor tekst. Videotranslatie vereist spraakherkenning, timing en context, en daarom werkt een speciaal hulpmiddel voor video veel beter.

Interface voor het aanpassen van een AI-avatar met verschillende fotoposes van een vrouw, taalkeuze met Frans Video naar Engels, en stemtoonopties zoals Casual en Energiek.

Tips voor betere vertalingen van het Frans naar het Engels

Een paar eenvoudige gewoontes kunnen je resultaten verbeteren:

Gebruik video's met duidelijke audio en minimale achtergrondruis

Vermijd overlappende sprekers waar mogelijk

Lees de Engelse vertaling door voordat je exporteert

Pas de timing van ondertitels aan zodat kijkers comfortabel kunnen meelezen

Deze stappen zorgen ervoor dat de uiteindelijke Engelse versie verzorgd overkomt en gemakkelijk te volgen is.



Interface voor het aanpassen van een AI-avatar met verschillende fotoposes van een vrouw, taalkeuze met Duits en Engels, en stemtoonopties zoals Casual en Energiek.

Functies van HeyGen Franse videovertaling

Met één enkele Franse video laat HeyGen AI je meerdere Engelse versies maken, afhankelijk van jouw behoeften.

Je kunt:

Genereer een nauwkeurige Engelse transcriptie

Maak Engelse ondertitels en bijschriften

Download ondertitelbestanden in SRT- of VTT-indeling

Hergebruik vertaalde tekst voor voice-overs of andere content

Deze flexibiliteit maakt het eenvoudiger om Franse video’s aan te passen voor verschillende doelgroepen en platforms.

Interface voor het aanpassen van een AI-avatar met verschillende fotoposes van een vrouw, taalkeuze met Duits en Engels, en stemtoonopties zoals Casual en Energiek.
Hoe het werkt

Hoe je je video in 4 eenvoudige stappen van Frans naar Engels vertaalt

Gebruik je woorden om in slechts een paar stappen deelbare, professionele video’s te maken.

Stap 1

Upload je video

Upload je MP4-, MOV- of audiobestand. Het systeem detecteert automatisch het Franse audiospoor.

Drie door AI gegenereerde avatarportretten (twee vrouwen, één man) met daaronder een knop "Nieuwe avatar maken".
Stap 2

Genereer een Frans transcript

Maak een transcript of ondertiteling met snelle automatische output of met opties die door mensen zijn gecontroleerd.


Drie door AI gegenereerde avatarportretten (twee vrouwen, één man) met daaronder een knop "Nieuwe avatar maken".
Stap 3

Vertaal naar het Engels

Zet je transcript om naar het Engels. Kies uit ondertiteling, Engelse voice-over of een Spaanse avatar.

Drie door AI gegenereerde avatarportretten (twee vrouwen, één man) met daaronder een knop "Nieuwe avatar maken".
Stap 4

Controleren en exporteren

Controleer timing, lipsynchronisatie, ondertiteling en voice-over. Breng kleine aanpassingen aan en exporteer je Engelse video of download SRT- of VTT-bestanden.

Drie door AI gegenereerde avatarportretten (twee vrouwen, één man) met daaronder een knop "Nieuwe avatar maken".

Wat is er beter aan HeyGen?

De impact is duidelijk. Bedrijven behalen echte resultaten met de videotranslator van HeyGen. Door video’s direct te vertalen, bespaar je zowel tijd als geld en vergroot je moeiteloos je wereldwijde bereik.

Makkelijk

verlaging van de kosten voor videotranscriptie

Gratis

markten direct gelokaliseerd

Krachtig

per video in plaats van per week of per maand

Veelgestelde vragen

Kan ik een Franse video automatisch naar het Engels vertalen?

Ja. HeyGen AI zet het Franse audiogeluid automatisch om in tekst en vertaalt het naar het Engels. Als je ook met andere talen werkt, kun je dezelfde werkwijze gebruiken met tools zoals de YouTube Video Translator


Hoe vertaal ik een video van het Frans naar het Engels?

Upload je video, selecteer Frans als brontaal en Engels als doeltaal en start vervolgens de vertaling. Zodra deze is voltooid, kun je de Engelse versie bekijken en exporteren.



Kan ik Franse video's gratis online naar het Engels vertalen?

Je kunt vertalingen online bekijken om de kwaliteit te controleren. Voor volledige exports en langere video’s moet je inloggen om consistente resultaten te garanderen.


Maakt deze tool Engelse ondertitels of een audiotranslatie?

Je kunt Engelse ondertitels en bijschriften exporteren. De vertaalde tekst kan ook worden gebruikt om Engelse voice-overs of andere gelokaliseerde versies te maken.



Hoe nauwkeurig is videovertaling van Frans naar Engels?

De nauwkeurigheid hangt af van de audiokwaliteit en je manier van spreken. Video’s met duidelijke spraak leveren meestal betere resultaten op, en je kunt de vertaling bewerken voordat je deze exporteert.



Ondersteunt deze vertaals-tool MP4-, MOV- en andere bestandsformaten?

Ja. De meeste formaten, waaronder MP4, MOV, AVI en WebM, worden ondersteund. Zo kun je vrijwel elke Franse video uploaden en nauwkeurige Spaanse ondertiteling of nasynchronisatie genereren, zonder dat je aparte conversietools of extra voorbereidend werk nodig hebt.


Kan ik meertalige versies maken van dezelfde Franse video?

Ja. Je kunt dezelfde Franse video naar meerdere talen uitbreiden met tools zoals de Engels naar Spaans Video Vertaler. Dit helpt je om efficiënt een consistente meertalige contentbibliotheek op te bouwen


Mag ik vertaalde ondertitels gebruiken op YouTube en sociale media?

Ja. Engelse ondertitelbestanden kunnen worden geüpload naar YouTube en andere platforms om de toegankelijkheid en betrokkenheid van kijkers te verbeteren. Als je meertalige content publiceert, kunnen tools zoals Engels naar Spaans videovertaling ook helpen om bredere lokalisatiebehoeften te ondersteunen


Vertaal video's naar meer dan 175 talen

Breng elke foto tot leven met hyperrealistische stem en beweging met Avatar IV.

hi flagTranslate template pageTranslate

Begin met creëren met HeyGen

Verander je ideeën in professionele video’s met behulp van AI.

CTA background