Vertaal video’s van

Italiaans naar Engels

Vertaal Engelse video’s naar helder, natuurlijk Italiaans met behulp van HeyGen AI-gestuurde videotranscriptie. Upload je video, laat het systeem het gesproken Engels herkennen en zet het om in nauwkeurige Italiaanse ondertiteling of een volledig vertaalde Italiaanse versie die klaar is om te publiceren.

Dit werkt goed voor YouTube-video’s, online cursussen, productdemo’s, interviews, marketingclips en interne trainingscontent. Alles draait rechtstreeks in je browser, zonder dat je software hoeft te installeren.