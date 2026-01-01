HeyGen voor oprichters

Maak in enkele minuten de video die jouw startup nodig heeft, niet in maanden

Maak van je updates video’s die mensen ook echt bekijken. Met je digitale twin kun je razendsnel bedrijfswaardige video-updates van de founder, productuitleg, social posts en trainingen maken. Geen studio nodig. Geen reshoots.

G24.8Meer dan 1.000 beoordelingen
The world's leading companies trust HeyGen
Schaal jezelf op zonder te vertragen

HeyGen stelt startup-oprichters in staat meer te doen met minder, door grootschalige, hoogwaardige en schaalbare videocontent te maken zonder hun beperkte budget of tijd uit te putten. Richt je middelen in plaats daarvan op productontwikkeling en groei.

Het voordeel van de underdog

Traditionele videoproductie is duur en tijdrovend. HeyGen haalt deze barrières weg.

Wees overal aanwezig

Schaal je gezicht en stem met een digitale twin en stemkloon. Sta vanaf dag één klaar voor klanten, investeerders en je team op elk kanaal.

Schaal jezelf op zonder te vertragen

Beweeg met opstartsnelheid

Maak binnen enkele minuten founder-videoaankondigingen, explainers, social clips en trainingen met een script of prompt. Geen studio of crew nodig.

Altijd on brand

Vergrendel lettertypen, kleuren, logo’s en lower thirds met Brand Kit, zodat elke video er vanaf dag één consistent uitziet.

Use-cases

Je door de oprichter geleide videostrategie, mogelijk gemaakt door HeyGen

Elke update verdient een video. Nu kost het minuten, geen maanden.

Aankondigingen van de oprichter

Introduceer nieuwe features, deel mijlpalen of motiveer het team met een videoboodschap van de CEO. Neem één keer op met je digitale twin en verstuur daarna in enkele minuten je communicatievideo’s.

Productuitleg

Maak van complexe functies eenvoudige, duidelijke demo’s. Vervang screenshots of bewerk het script en genereer op elk moment opnieuw, zodat je productdemovideo’s altijd aansluiten op de nieuwste versie van je product.

Sociale video's

Publiceer korte clips die je bereik en vertrouwen vergroten. Maak in één keer een maand aan posts met automatische ondertiteling en formaten met één klik voor Product Hunt, LinkedIn, X, YouTube Shorts en TikTok.

Training

Laat klanten en nieuwe medewerkers kennismaken met consistente, duidelijke instructies. Combineer je digitale twin met schermopnames zodat updates snel zijn en altijd in lijn met je merk.

Het snelstgroeiende product op G2, en dat is niet voor niets

Minder productie, meer communicatie, snellere groei. Dit zijn echte resultaten van onze klanten

10Xtoename van de snelheid van videoproductie
5Xtoename in het maken van video’s
40%toename in kijktijd van video’s
13% CTRvergeleken met vóór het gebruik van HeyGen
5Xrendement op advertentie-uitgaven
G24.8Meer dan 1.000 beoordelingen
G2 badges
Mogelijkheden

Belangrijkste mogelijkheden waar oprichters dol op zijn

Digitale tweeling

Maak een levensechte versie van jezelf die in je video’s verschijnt met natuurlijke bewegingen en gezichtsuitdrukkingen. Perfect voor een aankondiging, intro of uitlegvideo voor je startup.

Stemklonen

Laat je echte stem met hoge nauwkeurigheid terugkomen. Bewerk een zin of werk een alinea bij zonder opnieuw in te spreken, zodat toon en energie in al je video’s consistent blijven.

Eenvoudige updates

Bewerk het script, vervang een scherm en klik op genereren. Geen nieuwe opnames, geen wachttijd. Documentatie, rondleidingen en trainingen blijven up-to-date, zodat je altijd beschikt over de beste productdemovideo’s.

Sjablonen en verhoudingen

Begin met beproefde lay-outs voor lancering-updates, investeerdersvideo’s, feature-uitleg en social media-clips. Exporteer met één klik in verticale, vierkante of liggende (landscape) vorm.

Automatische ondertiteling en bijschriften

Verbeter het begrip en de toegankelijkheid in alle kanalen, vergaderingen en regio’s.

Huisstijlkit

Upload je logo, kleuren, lettertypen, lower thirds en intro/outro-slates. Zorg voor consistente vormgeving in je volledige videobibliotheek.

Hoe het werkt

Van idee naar video in een oogwenk

Verander je founder-stem in kijkbare, on-brand video’s, zonder studio of reshoots.

Gecertificeerd volgens internationale beveiligings- en compliancestandaarden

20 startup-evenementen die je niet mag missen

Ontdek 20 onmisbare startup-evenementen in San Francisco in 2025 en leer hoe founders HeyGen AI-video kunnen gebruiken om te pitchen, netwerken en follow-ups op te schalen.

Financieringsprogramma’s en subsidies voor startups

De gids voor startupfinanciering in San Francisco 2025 bevat een overzicht van actieve subsidies, accelerators en durfkapitaalprogramma’s, inclusief bedragen, deadlines en toelatingscriteria voor verschillende sectoren.

35 VC’s, accelerators en incubators

Deze gids voor 2025 geeft een overzicht van 35 toonaangevende durfkapitaalbedrijven, accelerators en incubators in San Francisco om founders te helpen de juiste investeerders en programma’s te vinden om op te schalen.

Veelgestelde vragen

Wat is HeyGen voor oprichters?

HeyGen for Founders helpt startup-leiders om binnen enkele minuten studiowaardige video’s van de founder, het product en het team te maken met behulp van AI-gestuurde videogeneratie.

Hoe kunnen founders HeyGen gebruiken om de beste productdemovideo’s en productuitlegvideo’s te maken?

Oprichters kunnen functie-overzichten, video-updates voor investeerders of gebruikershandleidingen omzetten in boeiende demo- en uitlegvideo’s met behulp van een script of een eenvoudige prompt.

Welke soorten startupvideo’s werken het beste met HeyGen?

HeyGen is ideaal voor video’s van oprichters, productuitlegvideo’s, investeerdersupdates en productlanceringen die ervoor zorgen dat startups zichtbaar en consistent blijven.

Is HeyGen geschikt voor start-ups in een vroeg stadium met een klein budget?

Ja. HeyGen vervangt dure productieteams door schaalbare AI-videotools, zodat startups effectief kunnen communiceren en tegelijk tijd en geld besparen.

Hoe beschermt HeyGen de gelijkenis en gegevens van oprichters?

HeyGen voldoet aan de SOC 2 Type II-, GDPR- en CCPA-standaarden om ervoor te zorgen dat elke digitale twin en elke video privé, veilig en compliant blijft.

Hoe kunnen startups HeyGen gebruiken om video-updates voor investeerders te maken?

Startups kunnen gewone investeerdersrapporten binnen enkele minuten omzetten in boeiende video-updates. Met HeyGen kunnen founders één keer opnemen en automatisch gepolijste, investeerder-klare video’s genereren die mijlpalen, statistieken en doelen helder communiceren.

Wat maakt HeyGen anders dan andere videomakers voor startups?

HeyGen gebruikt AI om realistische digitale twins en merktemplates te maken, zodat founders startup-uitlegvideo’s, productdemo’s en CEO-videoboodschappen kunnen produceren die aansluiten bij hun merkidentiteit, zonder afhankelijk te zijn van een productieteam.

Kan HeyGen helpen met productlanceringvideo’s en demo’s?

Ja. Oprichters kunnen HeyGen gebruiken om direct productlanceringsvideo’s of voorbeeldvideo’s van productdemo’s te maken door assets te uploaden, een script toe te voegen en AI-gestuurde video’s te genereren die op elk kanaal perfect bij hun merk passen.