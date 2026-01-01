Tamer Abdel is een levenslange technoloog en ondernemer met meer dan 25 jaar ervaring, en de oprichter en CEO van The AI Department, een volledig ontzorgende AI-dienstverlener die bedrijven helpt AI te implementeren in marketing, operations, automatisering en video.

Hoewel het bedrijf actief is in sectoren variërend van de gezondheidszorg tot de juridische en de auto-industrie, is vastgoed uitgegroeid tot een van de snelstgroeiende pijlers. Tegenwoordig werkt The AI Department samen met makelaarskantoren en meer dan 100 vastgoedmakelaars, en helpt het hen sterkere persoonlijke merken op te bouwen met consistente, door AI aangestuurde video’s.

"We koppelen in feite een menselijke expert aan de taak en het beoogde resultaat," zei Tamer. "In plaats van een heleboel AI-tools te installeren, installeer je één geconsolideerde AI-afdeling."

Die filosofie bepaalt alles wat ze bouwen, vooral op het gebied van video.

Video omzetten in een herhaalbaar proces

Volgens Tamer wil bijna elke klant in de eerste plaats over video praten.

"Ik zou zeggen dat ongeveer 90% van onze klanten, wanneer ze bij ons komen, als eerste over marketing wil praten," zei hij.

Het probleem is niet een gebrek aan ideeën. Het is alles wat eraan voorafgaat voordat iemand op opnemen drukt.

"Je hebt het in je agenda gezet voor donderdag om 13.00 uur, maar dan wordt het donderdagochtend en zit je alleen maar naar dat ene tijdslot van één uur te kijken terwijl je je hoofd schudt," zei Tamer.

Zelfs wanneer professionals eindelijk gaan zitten om op te nemen, verdwijnt de druk niet.

"Als je uiteindelijk de moed hebt om die video te maken, neem je hem 10 of 15 keer op om die perfecte take te krijgen, door alle spanning die je hebt opgebouwd," zei hij.

Voor drukbezette professionals die al een succesvol bedrijf runnen, wordt het opnemen van video’s nog een extra taak die nooit bovenaan de lijst komt te staan.

"Onze pitch is simpel," zei Tamer. "Je hoeft niet langer tijd te besteden aan opnemen en je daar zorgen over te maken. Wij doen alles voor je."

Zijn team maakt één keer de avatar van elke klant en verzorgt daarna het script, de productie, de montage en de publicatie. De impact is vooral duidelijk zichtbaar in de vastgoedsector.

"We hebben meer dan 100 makelaars alleen al in ons kleine stadje die met ons samenwerken," zei Tamer. "Wanneer de makelaar het begint te gebruiken en iedereen de content ziet, wil iedereen volgen."

In plaats van één keer per week of één keer per maand iets te plaatsen, publiceren makelaars nu consequent.

"De persoon die eerst één keer per week of één keer per maand iets plaatste, kan nu zeven dagen per week posten," zei Tamer.

Een schaalbare workflow voor makelaars creëren

In plaats van makelaarskantoren nog een marketingplatform te geven om te leren gebruiken, heeft The AI Department een complete contentworkflow rond HeyGen opgebouwd.

Makelaars loggen in op een dashboard vol contentideeën over onderwerpen als marktupdates, starters op de woningmarkt, buurtinzichten en voorlichting over het kopen en bezitten van een huis.

Ze kiezen een onderwerp, de AI genereert een persoonlijk script in hun eigen toon, en HeyGen maakt de eerste versie van de video.

Vanaf dat moment beoordelen de editors van de AI-afdeling elke video, voeren zij kwaliteitscontroles uit, voegen ondersteunende visuals en B-roll toe en maken de definitieve versie klaar voor publicatie.

"We hebben een menselijke expert die de smaakbepaler is achter elke afzonderlijke video," zei Tamer. "Geen enkele video wordt zomaar gegenereerd en automatisch gepubliceerd. Zij doen de bewerkingen, en die bewerkingen zijn volledig afgestemd op het resultaat dat de klant wil."

Jarenlang beschreef Tamer de workflow als een 80/20-model.

"De workflow doet 80% van het werk, en de overige 20% wordt gedaan door de menselijke expert."

Naarmate HeyGen zich verder heeft ontwikkeld, is die balans verschoven.

"We merken dat we nu eerder naar 90/10 neigen."

Door een groter deel van het productieproces in HeyGen te houden, levert zijn team sneller gepolijste video’s op, terwijl ze minder tijd kwijt zijn aan het overzetten van projecten tussen verschillende bewerkingstools.

Vertrouwen opbouwen in plaats van achter weergaven aan te jagen

Voor Tamer wordt succes niet afgemeten aan het aantal weergaven, maar aan het vertrouwen.

"We optimaliseren meestal niet voor weergaven," zei hij. "We optimaliseren voor vertrouwen."

Die filosofie bepaalt elk stuk content dat zijn team maakt. In plaats van trends na te jagen, helpt de AI-afdeling makelaars om consequent marktupdates, educatieve video’s, inzichten over de lokale gemeenschap en antwoorden op veelgestelde klantvragen te publiceren, waardoor zij zich profileren als vertrouwde lokale experts.

"Vertrouwen is het betaalmiddel vóórdat een transactie plaatsvindt," zei Tamer.

Sinds de overstap naar HeyGen heeft de AI-afdeling meer dan 1.500 video’s geproduceerd terwijl zij meer dan 100 actieve klanten bedient. Elke klant ontvangt ongeveer 15 video’s per maand, wat neerkomt op meer dan 100 video’s die dagelijks worden gepubliceerd binnen het klantenbestand.

De resultaten gaan verder dan alleen consistentie. Klanten die voorheen $3.000 tot $5.000 per maand uitgaven aan traditionele videoproductie, kunnen nu aanzienlijk meer content creëren tegen een fractie van de kosten.

"Met HeyGen kunnen we daar binnenkomen tegen een fractie van de kosten en veel meer video’s van hogere kwaliteit maken," zei Tamer.

Voor hem is de grootste winst echter niet financieel.

"Het mooiste wat elke professional graag hoort, is dat hij nooit meer een video hoeft op te nemen," zei hij.

In plaats van tijd te besteden aan filmen, kunnen makelaars zich richten op het bedienen van klanten, terwijl ze tegelijkertijd consequent aan hun persoonlijke merk bouwen met video.