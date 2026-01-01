Roberto Meza is de eigenaar van Meza Mortgage Consulting, een hypotheekadvieskantoor dat klanten in de hele VS bedient, met een focus op Florida en Tennessee. Roberto helpt huizenkopers, investeerders en buitenlandse staatsburgers bij het verkrijgen van financiering voor residentieel en commercieel vastgoed.

Veel van zijn klanten komen uit Latijns-Amerika, waardoor voorlichting een cruciaal onderdeel is van elk gesprek. Die educatieve aanpak leidde hem al snel naar video. Hij wilde kopers informeren en zijn kantoor positioneren als een betrouwbare informatiebron.

"Ik heb echt een hekel aan video. Ik sta niet graag voor de camera. Maar in de huidige tijd zien we dat veel andere kantoren die qua omzet niet met ons concurreren, marktaandeel winnen door voortdurend op sociale media aanwezig te zijn en video’s te gebruiken als inhoudelijke experts," zei Roberto. "En dat dwong ons om op dezelfde trein te springen."

Hij wist dat video belangrijk was, maar elke poging om er een te maken werd een bron van stress in plaats van een hulpmiddel voor groei.

In plaats van zichzelf te dwingen urenlang video’s op te nemen en te monteren, gebruikt Roberto HeyGen om zijn expertise consequent te delen via realistische avatarvideo’s, zodat hij zijn tijd kan richten op het runnen van het bedrijf.

Productiehoofdpijn vervangen door een herhaalbare workflow

Voor HeyGen was het maken van zelfs een korte educatieve video een langdurig proces. Zelfs na investeringen in apparatuur en het uitbesteden van de montage bleef het grootste obstakel onveranderd.

"In het begin was het alleen ik en een camera waar ik duizend dollar voor had betaald. Ik nam een kort filmpje van 30 seconden op, maar ik was twee uur bezig om het script goed te krijgen en geen fouten te maken. Daarna moest ik alles nog monteren, en dat kostte ook tijd. Uiteindelijk heb ik iemand ingehuurd. Het was een langdurig en duur proces," zei Roberto.

Zelfs na te hebben geïnvesteerd in apparatuur en het uitbesteden van de montage, bleef het grootste obstakel onveranderd.

"Mijn grootste last was eigenlijk niet de kosten. Wat mij het meest pijn deed, was voor de camera staan. Het was een heel gedoe voor mij, waar ik me niet prettig bij voelde," zei hij.​

De complexiteit van de workflow maakte het bijna onmogelijk om consistent te blijven. Zijn doel was om elke week drie educatieve video’s te publiceren, maar in werkelijkheid maakte hij slechts ongeveer één video per drie weken.

Een AI-gestuurd marketingsysteem opzetten

Toen Roberto begon met het onderzoeken van AI-avatars, pakte hij de beslissing op dezelfde manier aan als bij financiële producten: door de opties met elkaar te vergelijken.

Hij nam een abonnement op drie verschillende avatarplatforms voordat hij besloot welke het beste bij zijn bedrijf paste.

"Met HeyGen voelde ik me het meest op mijn gemak. Het was makkelijker te beheren en de gebruikersinterface was erg gebruiksvriendelijk," zei hij.

Vandaag ziet zijn workflow er totaal anders uit.

Tegenwoordig schrijft Roberto zijn scripts, neemt hij de voice-over op met zijn eigen stem en gebruikt zijn socialemediamanager HeyGen om de uiteindelijke video’s te maken.

"Alles wordt voor 100% in HeyGen gedaan," zei Roberto.

Zijn team gebruikt een combinatie van Video Agent en AI Studio om elke video te verfijnen, zodat elke video aansluit bij zijn merk en educatieve stijl. Voor Roberto is HeyGen veel meer geworden dan alleen een videotool.

Vertrouwen opbouwen met educatieve content

In tegenstelling tot veel financiële bedrijven die sociale media vooral gebruiken voor promotie, richt Roberto zich op het beantwoorden van veelvoorkomende hypotheekvragen met duidelijke, no-nonsense adviezen.

"Als mensen echt de waarheid willen weten over bepaalde dingen, zonder de hype en zonder dat iemand alleen maar probeert hen te lokken om te bellen, dan kijken ze naar onze content," zei hij.

In het begin maakte hij zich zorgen dat het publiek zijn avatar meteen zou herkennen. Zijn familie had het door, maar verder merkte niemand het verschil.

"Ik heb met een paar vrienden gesproken en hen gevraagd: 'Wat vinden jullie van mijn nieuwe video's?' Zij zeiden: 'Wauw, je ziet er geweldig uit. Dat moet veel tijd kosten om te maken.' Toen ik hen vertelde dat het een avatar was, konden ze het niet geloven. Dat gaf me eigenlijk het vertrouwen om gewoon door te gaan," zei Roberto.

Zelfs nadat mensen ontdekten dat de video’s met AI waren gemaakt, gingen ze er precies hetzelfde mee om als daarvoor.

"Ze kijken de video’s nog steeds en reageren er ook nog steeds op. Ze zeggen: ‘Dit is geweldige content.’ Alsof ik het zelf deel – wat in zekere zin ook zo is," zei hij.

Operationele efficiëntie omzetten in bedrijfsgroei

De grootste verandering was niet simpelweg dat we meer video’s maakten, maar dat we ze eindelijk consequent konden produceren.

Sinds hij HeyGen is gaan gebruiken, heeft Roberto zijn publicatieschema opgevoerd van één video eens in de drie weken naar drie video’s per week. Die consistentie begint zich te vertalen in meetbare resultaten.

Een recent educatief filmpje leverde ongeveer 13.700 weergaven op, waarbij 30% van de kijkers zo’n 22 seconden betrokken bleef. De content bereikt bovendien volledig nieuwe doelgroepen.

"Meestal was het grootste deel mensen die ons al volgden. Nu is het vijftig-vijftig. Ook dat is aan het verschuiven," zei hij.

Voor Roberto is het grootste rendement echter de operationele efficiëntie geweest. Hypotheekadviseurs brengen een groot deel van hun dag achter de schermen door met het verwerken van leningen, communiceren met geldverstrekkers en het begeleiden van klanten bij complexe transacties.

"Voor mij is het een echte gamechanger geweest, omdat ik nu de tijd heb om daadwerkelijk met die makelaars om de tafel te gaan zitten, zonder mijn eigen backofficewerk te laten liggen," zei hij.

Met HeyGen kan Roberto zijn publiek consequent informeren, terwijl hij zijn tijd kan besteden aan de activiteiten waar hij de meeste waarde creëert.