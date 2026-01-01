Voor Pedro Casanova, oprichter en CEO van The KREN Group is video niet zomaar een extra marketingkanaal. Het is de manier waarop zijn vastgoedteam op grote schaal relaties opbouwt.
Na meer dan 18 jaar in de vastgoedsector kende Pedro de grenzen van traditionele acquisitie. Het bedrijf laten groeien betekende meer bellen, bij meer deuren aankloppen of meer netwerkbijeenkomsten bijwonen. Elke nieuwe klant kostte meer tijd.
"De enige manier waarop we ons bedrijf op die manier kunnen verdubbelen of verdrievoudigen, is door meer telefoontjes te plegen, wat betekent dat we meer uren moeten maken," zei Pedro.
Video bood een ander model.
"Hierdoor kon ik een video van 30 seconden maken en daar 80 uur kijktijd mee genereren. Ik hoefde niet 80 uur te praten," zei Pedro.
Pedro experimenteerde sinds 2013 met video, maar nooit echt consequent. Zichzelf opnemen kostte veel tijd en werd vaak weer een taak die verder naar beneden op de prioriteitenlijst schoof.
"Ongeveer een jaar geleden hebben we besloten dat we video echt doelgericht zouden gaan inzetten, nadat de AI‑avatars opkwamen," zei hij.
Die beslissing bracht hem bij HeyGen.
Vandaag heeft Pedro een door AI aangedreven contentmachine opgebouwd die elke dag educatieve video’s publiceert, waardoor zijn team nieuwe doelgroepen bereikt terwijl ze slechts enkele minuten besteden aan het maken van elke video.
Handmatige productie vervangen door een geautomatiseerde workflow
Voor HeyGen hing het maken van content ervan af of Pedro tijd kon vinden om voor de camera te gaan staan.
"Ik wilde niet elke dag opnemen," zei hij. "Soms heb je geen zin om naar de kapper te gaan. En op zo'n dag heb ik ook geen zin om me te scheren."
Vandaag is zijn workflow bijna volledig geautomatiseerd.
Elke ochtend bekijkt Pedro het lokale nieuws via Google Alerts en een lokale krant, waarna hij een nieuwsbericht invoert in een aangepaste Claude-workflow. Claude genereert meerdere hooks, bijschriften, voice-over-scripts en afbeeldingsprompts en stuurt alles vervolgens via Zapier naar HeyGen om de uiteindelijke video te maken.
"Mijn inbreng voor een gemiddelde video is 5 tot 10 minuten," zei Pedro. "Als hij klaar is, stuurt HeyGen me een e-mail. Ik ga er dan nog een paar minuten in terug en zodra ik tevreden ben met het resultaat, heb ik een afgewerkt product."
Na een korte controle worden de video’s automatisch gepubliceerd op meerdere sociale mediaplatforms. Pedro heeft ook AI-avatars gemaakt voor meerdere leden van zijn team.
De workflow draait nu door vijftien verschillende templates, waardoor het team elke dag nieuwe content kan publiceren zonder uren kwijt te zijn aan filmen.
Groei je publiek door te informeren in plaats van te verkopen
De grootste verandering was niet het omarmen van AI, maar het aanpassen van de content zelf.
In plaats van het plaatsen van aankondigingen van nieuwe woningen, begon Pedro educatieve video’s te maken over de lokale gemeenschap, buurten en de vastgoedmarkt.
“Eerder plaatsten we content als: ‘We hebben zojuist dit huis verkocht. We hebben zojuist dit huis in de verkoop gezet,’ maar dat leverde niet echt veel betrokkenheid op,” zei Pedro.
De resultaten zijn indrukwekkend geweest. In een periode van 90 dagen genereerden de video’s van het team meer dan 2 miljoen weergaven.
Instagram groeide van 2.124 volgers naar meer dan 11.700, terwijl Facebook de grens van 6.000 volgers overschreed.
Nog belangrijker: het publiek verandert in klanten.
"We hebben meer dan $120.000 aan GCI kunnen genereren. Daarnaast hebben we een pijplijn van nog eens ongeveer $200.000 tot $300.000," zei hij.
Eén educatieve video leverde al meer dan 400.000 weergaven op Instagram op, nog eens 200.000 weergaven op Facebook en 53 inkomende leads.
Relaties opbouwen vóór het eerste gesprek
Voor Pedro is het grootste voordeel van AI dat je al vertrouwen opbouwt voordat een klant überhaupt contact opneemt.
“Wanneer die onbekende contact opneemt, is het niet: ‘Ik spreek met vijf makelaars.’ De relatie is dan al opgebouwd en ze bellen om te zeggen: ‘Help me een huis kopen. Help me mijn huis verkopen,’” zei Pedro.
"Het is een totaal andere interactie, omdat ze de waarde al zien. Het is eigenlijk de kloon die die waarde heeft gecreëerd," zei hij.
Het team heeft ook de follow-ups geautomatiseerd, zodat nieuwe volgers nieuwsbrieven en aangevraagde materialen kunnen ontvangen zonder handmatige tussenkomst.
Pedro gelooft dat consistentie veel belangrijker is dan perfectie.
"Het gaat om de consistentie die je elke dag weer levert. Dáár houdt het algoritme van," zei Pedro.
Zijn advies voor andere vastgoedprofessionals is eenvoudig.
"Maak zoveel mogelijk content als je kunt, ook als je het niet gaat plaatsen. Zo leer je," zei hij.
En bovenal:
“Je moet je er niet alleen op toeleggen om de tool te leren, maar hem ook consequent te gebruiken. Als je het consequent doet, zie je een hockeystick-effect,” zei hij.
Voor Pedro heeft HeyGen video getransformeerd van een incidentele marketingtaak tot een herhaalbare groeimotor die zijn team helpt kopers te informeren, vertrouwen op te bouwen en elke dag nieuwe business te genereren.