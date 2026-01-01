Voor Pedro Casanova, oprichter en CEO van The KREN Group is video niet zomaar een extra marketingkanaal. Het is de manier waarop zijn vastgoedteam op grote schaal relaties opbouwt.

Na meer dan 18 jaar in de vastgoedsector kende Pedro de grenzen van traditionele acquisitie. Het bedrijf laten groeien betekende meer bellen, bij meer deuren aankloppen of meer netwerkbijeenkomsten bijwonen. Elke nieuwe klant kostte meer tijd.

"De enige manier waarop we ons bedrijf op die manier kunnen verdubbelen of verdrievoudigen, is door meer telefoontjes te plegen, wat betekent dat we meer uren moeten maken," zei Pedro.

Video bood een ander model.

"Hierdoor kon ik een video van 30 seconden maken en daar 80 uur kijktijd mee genereren. Ik hoefde niet 80 uur te praten," zei Pedro.

Pedro experimenteerde sinds 2013 met video, maar nooit echt consequent. Zichzelf opnemen kostte veel tijd en werd vaak weer een taak die verder naar beneden op de prioriteitenlijst schoof.

"Ongeveer een jaar geleden hebben we besloten dat we video echt doelgericht zouden gaan inzetten, nadat de AI‑avatars opkwamen," zei hij.

Die beslissing bracht hem bij HeyGen.

Vandaag heeft Pedro een door AI aangedreven contentmachine opgebouwd die elke dag educatieve video’s publiceert, waardoor zijn team nieuwe doelgroepen bereikt terwijl ze slechts enkele minuten besteden aan het maken van elke video.

Handmatige productie vervangen door een geautomatiseerde workflow

Voor HeyGen hing het maken van content ervan af of Pedro tijd kon vinden om voor de camera te gaan staan.

"Ik wilde niet elke dag opnemen," zei hij. "Soms heb je geen zin om naar de kapper te gaan. En op zo'n dag heb ik ook geen zin om me te scheren."

Vandaag is zijn workflow bijna volledig geautomatiseerd.

Elke ochtend bekijkt Pedro het lokale nieuws via Google Alerts en een lokale krant, waarna hij een nieuwsbericht invoert in een aangepaste Claude-workflow. Claude genereert meerdere hooks, bijschriften, voice-over-scripts en afbeeldingsprompts en stuurt alles vervolgens via Zapier naar HeyGen om de uiteindelijke video te maken.

"Mijn inbreng voor een gemiddelde video is 5 tot 10 minuten," zei Pedro. "Als hij klaar is, stuurt HeyGen me een e-mail. Ik ga er dan nog een paar minuten in terug en zodra ik tevreden ben met het resultaat, heb ik een afgewerkt product."