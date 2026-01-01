Nick Krem ontdekte al vroeg in zijn vastgoedcarrière dat het genereren van leads slechts een deel van de puzzel was. Makelaars hadden ook een herkenbaar merk nodig.

Toen hij in een callcenter voor vastgoed werkte, besteedde Nick tot wel 15 uur per dag aan het benaderen van leads in het hele land. Eén patroon sprong eruit.

"Bijna elke keer weer waren de makelaars met een sterk merk het allerbeste bij ons aan het presteren," zei Nick.

Dat inzicht bracht Nick en zijn broer ertoe een vastgoedmarketingbedrijf op te bouwen dat in minder dan twee jaar uitgroeide tot alle 50 staten en 13 landen. Het team van Nick verzorgt de strategie, scripts, productie, montage en distributie.

Het model werkte, maar het was niet eenvoudig op te schalen.

"We beseften dat makelaars hier duizenden dollars aan uitgeven, terwijl we bedrijven als HeyGen kunnen gebruiken om het voor een fractie van de kosten te doen," zei Nick.

Tegenwoordig helpt Nick vastgoedprofessionals hun persoonlijke merk op te bouwen met AI-gestuurde video, waarbij productie niet langer de grootste belemmering is om consistent zichtbaar te zijn.

De grootste drempel voor consistente video wegnemen

Voor HeyGen ontwikkelde Nicks team volledige contentstrategieën voor klanten, maar het zover krijgen dat makelaars daadwerkelijk video’s opnamen, vertraagde alles.

Makelaars maakten zich zorgen over camera’s, microfoons, belichting, kleding en het vinden van tijd om te filmen. Het kon weken duren voordat iemand op ‘opnemen’ drukte.

Om het probleem op te lossen, vlogen klanten naar Orlando voor tweedaagse productiesessies, waarin ze content voor maanden opnamen. Het proces werkte, maar het was niet duurzaam.

"Makelaar verdienen geld wanneer ze met mensen praten," zei Nick.

Hij zag de uitdaging het duidelijkst bij zelfstandige makelaars.

"Ze beantwoorden telefoontjes, handelen transacties af, lossen problemen op en helpen klanten. Video is het laatste waar ze nog tijd voor hebben," zei Nick.

HeyGen heeft daar verandering in gebracht.

"Agenten vlogen vroeger vanuit het hele land naar ons toe om hun verhaal te vertellen, video's op te nemen en letterlijk duizenden dollars bij ons uit te geven om dat voor elkaar te krijgen," zei Nick. "Wat HeyGen hen nu biedt, is dat ze hun beste look, hun beste haardag, hun beste make-updag en hun beste outfit kunnen vastleggen en die keer op keer opnieuw kunnen gebruiken."

In plaats van opnieuw een draaidag te organiseren, maken makelaars één keer een digitale twin en blijven ze content publiceren lang nadat de camera’s zijn opgeborgen.

Eén persoon opschalen tot een volledig contentteam

Nick ontdekte de waarde van HeyGen toen hij zijn eigen probleem oploste. Zijn team wilde elke week twee YouTube-video’s publiceren, maar voor elke aflevering moest Nick een nieuwe introductie opnemen.

"Ik ging ’s avonds naar bed met maar één gedachte: ‘Ik moet die introvideo opnemen,’" zei hij.

Uiteindelijk zei hij tegen zijn team dat ze die intro’s moesten vervangen door zijn HeyGen-avatar.

"Dat probleem is nu voorgoed van mijn bord. Ik hoef nooit meer naar bed te gaan met de gedachte dat ik nog een introvideo moet opnemen, want HeyGen maakt mijn intro’s nu elke keer voor mij," zei Nick.

De resultaten verrasten hem.

"Mijn AI-introvideo’s presteerden eigenlijk beter dan mijn eigen video’s," zei hij. "Ik bespaar niet alleen tijd, ze presteren ook echt beter."

Tegenwoordig verschijnt zijn avatar in video’s die door zijn team worden gemaakt, waaronder YouTube-intro’s, landingspagina’s, workshops en shortform-content.